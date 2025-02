El Govern «no acepta las lentejas» de la condonación de la deuda

El vicepresidente del Govern balear y conseller de Hacienda, Antoni Costa, afirmó este martes que el Ejecutivo autonómico «no acepta el plato de lentejas» que supone la condonación de la deuda, «ni ninguneos» del Gobierno de Pedro Sánchez tras pactar con los «separatistas» de ERC.

En los pasillos del Parlament, Costa criticó que el Ejecutivo liderado por Marga Prohens recibiera este lunes una propuesta de condonación cerrada previamente con ERC que se votará hoy en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

El titular de Hacienda dejó claro que Balears votará en contra de la condonación de la deuda a las comunidades autónomas, de 1.741 millones en el caso de las islas: «es un plato de lentejas pactado por Sánchez y ERC para asegurarle su silla en La Moncloa», criticó. «Estamos cansados de que no se nos digan las cosas y no se negocie con Balears», lamentó Costa, que defendió que lo que necesita la Comunidad Autónoma es la aprobación de un nuevo sistema de financiación y no la condonación de su deuda.

El portavoz del PSIB-PSOE en el Parlament, Iago Negueruela, calificó de «lamentable» la postura del Govern balear de no aceptar la condonación de la deuda autonómica. Negueruela dijo que ningún ciudadano de las islas puede entender esta postura del Govern, que ha decidido defender los intereses políticos del presidente del PP, Alberto Núñez-Feijóo, antes que a los ciudadanos de las islas.

