Ben Clark: «Tenemos que acercarnos al poema con el corazón y la mente abierta»

Ben Clark acaba de publicar ‘Mecánica poética. Cómo leer y escribir poemas’ (Alba), una suerte de manual, también en ebook, en el que, «sin renunciar al misterio», descubre el engranaje de «los poemas que funcionan», pensando en los que escriben versos y en los lectores y también con la idea de quitarles el miedo y los prejuicios a los que huyen de este género. El libro lo presentará el Día de la Poesía (21 de marzo) en la librería salmantina Letras Corsarias y en cuanto pueda, en su tierra, Ibiza.

¿Con este manual no pretenderá convertir en ciencia un arte como la poesía?

Desde luego lo que intento es, dentro de lo posible, desmitificar un poco la poesía, que es lo que también trato de hacer con mis talleres. Es decir, sin renunciar al misterio, lo que pretendo es que la posibilidad de elaborar un poema no pertenezca solo a unos privilegiados dotados del poder de la palabra, sino a todo el mundo. Otra cosa es que uno luego tenga más o menos acierto, pero creo que todos podemos mirar el mundo de manera poética y, de hecho, sería bueno que lo hiciéramos.

¿Cómo surge el proyecto?

El proyecto parte de los materiales que han ido surgiendo de años de talleres de poesía y que he ido uniendo y preparando para el máster de escritura creativa de la Universidad de Salamanca, donde doy la asignatura de poesía. Cuando vi que había recopilado un conjunto que podía evolucionar hacia un libro, me animé a hacerle la propuesta a Alba. Era la editorial que me parecía idónea no solo por contar con muchos manuales de los que yo ya tenía en casa sino también por una cuestión más fetichista, porque el primer manual de escritura poética que tuve en mi vida fue uno editado por Alba hace más de 25 años. Me lo regaló Julio Herranz con una dedicatoria muy cariñosa, creo recordar que a principios del año 2000. Ahora, tener la oportunidad de firmar yo mismo un manual en esta misma casa implica una especie de círculo que a veces no me termino de creer.

Antes de descubrir el mecanismo de los poemas hay que saber qué es la poesía. ¿Ofrece alguna definición en el libro?

Hay alguna referencia, alguna definición famosa, pero no hago un recorrido por los muchísimos intentos de definición que se han hecho. Porque precisamente por lo que el libro se interesa es por el poema, también como herramienta para acceder a la cosa indefinible que es la poesía. Lo que ‘Mecánica poética’ plantea es que muchas veces no sabemos qué es la poesía, pero que sí que podemos saber lo que es el poema.

De las nueve etapas y media en las que divide el proceso de escribir poemas, ¿cuáles diría que son las más importantes, las que no nos podemos saltar?

La que no nos podemos saltar, desde luego, es la escritura, porque sin eso no hay nada, pero como etapas importantes destacaría las que vienen a posteriori, las que implican la revisión del poema con cierta distancia.

"El ingrediente básico para que un poema funcione es que abra un diálogo con los lectores"

¿Qué ingredientes tiene que tener un poema para conmover y ser memorable, es decir, para que funcione, como dice usted?

Bueno, el libro plantea la hipótesis de que los lectores participan de manera muy activa dentro del poema. Y, en ese sentido, el ingrediente básico es abrir este diálogo con ellos. Que el poema no dicte ni imponga, sino que ofrezca espacios para que el lector participe con su propia emoción. Y luego lo que no puede faltar en la persona que escribe es una mirada curiosa hacia el mundo y hacia la condición humana.

Hay un capítulo que dedica a lo que nos motiva a escribir. ¿Por qué escribe usted?

Una de las ideas que se repite con frecuencia en muchos escritores y poetas es la de escribir para comprender. Y yo comparto bastante eso de escribir para comprender mejor no solo el mundo, sino, sobre todo, las emociones propias y, por ejemplo, las relaciones dentro de una misma familia o de pareja. También escribo para entender cuestiones como el recuerdo y lo que significan para nosotros diferentes etapas de la vida. Creo que se puede comprender a través de la escritura porque ésta nos obliga a analizar las cuestiones desde muchos puntos de vista y, en ese sentido, nunca es dogmática.

MecanicaPortada de 'Mecánica poética', de Ben Clark. / Alba

Este manual no solo está dirigido a aquellas personas interesadas en escribir poemas sino también a los lectores del género...

Sí, una parte importantísima de ‘Mecánica poética’ busca no solo hablar con las personas que están escribiendo sino también con aquellas que se acercan al poema porque les interesa la poesía. Pero, sobre todo, el libro está pensado también para aquellos a los que la poesía o los poemas les dan cierto miedo o reparo. Me encantaría encontrarme algún día con una persona que me diga que no se había atrevido o no se había lanzado a la lectura de poesía y que algo del contenido de este manual le animó a ello.

¿Qué hace falta para disfrutar de verdad de la lectura de un poema, además de tiempo?

Sobre todo, lo que hace falta es abandonar cualquier tipo de prejuicio que podamos tener frente al poema y dejar a un lado también esa sensación de inferioridad que a veces nos azota a todos al sentir que, de alguna manera, no estamos capacitados para entenderlo o que aquello pertenece a un reino intelectual distinto. Siempre insisto en esta idea en los institutos, en que hay que pensar que los poemas hablan de nuestra vida cotidiana y de todos nosotros y, que en ese sentido, de alguna manera, nos pertenecen a todos. El mundo del poema no pertenece a la academia ni a las élites culturales sino que es la voz del corazón humano. La experiencia humana se ha vertido durante muchos siglos y milenios en los poemas de todo el mundo. Tenemos que acercarnos al poema con el corazón y con la mente abierta.

¿No teme que, después de desvelar en este manual todas las claves sobre cómo leer y escribir poemas, ya no le llamen tanto para impartir talleres de creación poética?

En esto hay una voluntad de compartir y también la certeza de que el manual va a llegar a gente que seguramente no tendría ni la oportunidad ni quizás tampoco las ganas de participar en un taller. Así que pienso que ‘Mecánica poética’ va a llegar a lugares donde los talleres no llegan y que estos, por ser presenciales, ofrecen algunas cosas que el libro no tiene. Esta publicación, desde luego, sirve como una especie de sucursal de los talleres.