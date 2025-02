"Traficaba con toneladas de cocaína en Ibiza porque me aburría y eso era divertido"

Veinte años después de que el emblemático edificio madrileño Windsor ardiera, Jon Imanol Sapieha Candela, 'El Sapo', uno de los delincuentes más notorios de España, ha revelado detalles impactantes sobre su presunta participación en este suceso ocurrido en 2005.

En la segunda temporada del documental 'El Sapo S.A. Memorias de un ladrón', Sapieha Candela confiesa haber recibido un encargo para destruir documentos sensibles en el emblemático rascacielos de Madrid. "Ahora os voy a confesar otra cosa: quemé el edificio Windsor". Y cobró un millón de euros.

El Sapo nació en el Congo en el año 1953. Al parecer, actualmente es un 'delincuente jubilado' que vive en Kenia y se dedica a gestionar una fundición y al negocio del oro.

Las sorprendentes declaraciones sobre su implicación en el incendio del Windsor han vuelto a poner el foco sobre este hombre y recientemente ha ofrecido una extensa entrevista al periodista Juan Ramón Lucas en su podcast Sr Wolf, donde ha revelado algunos datos sobre su paso por Ibiza y las grandes cantidades de droga que movía en la isla.

Narco por aburrimiento

'El Sapo' le explica a Juan Ramón Lucas que movía toneladas de cocaína en Ibiza, y que lo único que le llevó a involucrarse en este delictivo negocio fue "el aburrimiento". "Cuando no tenía otra cosa que hacer me dedicaba al ocio nasal en Ibiza, porque me parecía divertido". De hecho, asegura que dejó de hacerlo porque "no tengo suficiente paciencia para ser narco".

Empezó a 'trabajar' en la isla trayendo 120.000 kilos de hachís al año antes de pasarse al éxtasis en los años 90, cuando asegura que vendía un millón de pastillas al mes. 'El Sapo' se pasó a la cocaína en los años 2000, cuando dice que la traía desde Colombia. Movía unos 2.000 kilos al año.

Pero la realidad no es que dejó este lucrativo negocio porque no tenía "paciencia", ya que en un documental anterior emitido por Sky, aseguró que lo mantuvo durante unos 30 años.

Hay que recordar que este delincuente, el 8 de agosto de 2001, protagonizó el que fue considerado uno de los robos del siglo en España: varios ladrones irrumpieron en la casa de la empresaria Esther Koplowitz, una de las mujeres más ricas del país, para hacerse con varias obras de arte de autores como Goya, Brueghel, Sorolla, Gris o Pissarro, valoradas en su conjunto en unos 200 millones de euros.

Poco después, mientras estaba en Ibiza, FBI, Interpol, GEOS de la Guardia Civil, se hicieron pasar por compradores de algunos de los cuadros y 'El Sapo' viajó desde la isla a Madrid para cerrar el negocio.

Acabó detenido, pero solo pasó cuatro meses en prisión. Según le ha contado a Juan Ramón Lucas, llegó a un acuerdo con el juez Baltasar Garzón: libertad a cambio de información.

Y este podría ser el momento en que dejó el narcotráfico en Ibiza. Más que por 'aburrimiento', por razones de mayor peso.