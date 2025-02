Ya hay fecha para el primer mercado exclusivamente ecológico de Ibiza

El centro de interpretación del río de Santa Eulària en Can Planetes estrena mañana el primer mercadillo dedicado exclusivamente a los productores ecológicos de la isla. De momento, durante los meses de invierno, esta iniciativa se celebrará el último jueves de cada mes, desde las 15 hasta las 19 horas.

La jornada inaugural contará con una quincena de participantes, entre entidades, productores agrícolas y ganaderos. Los primeros clientes en llegar a Can Planetes recibirán como obsequio un senalló. Además de los puntos de venta, la presentación del mercado contará con exhibiciones culinarias, talleres infantiles o degustaciones de vinos. Para facilitar el acceso de los vecinos, el Ayuntamiento ofrece un servicio de autobús gratuito con la ruta Eularibus. Los participantes del mercado son Can Fontet Finca Ecológica, Anzrobleins (Can Bassetes), Sànima herbs, Mel i Safrà Ibiza, Can Musson, Ibizkus, Blacknose, Mel de Can Marí, Finca El Camino, Cafe Meke, Federació Pitiüsa de Races Autòctones, Cooperativa Agrícola de Santa Eulària, Varietats Tradicional d’Ibiza i Formentera, Asociación Cultural El Retorn y Apaeef.