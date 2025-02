Ayudar a víctimas de violencia de género en Ibiza: "Se tienen que desahogar"

La otra pata de la Unidad de Menores y Familia (UMEF) de la Policía Local de Santa Eulària está relacionada con la violencia de género. Igual que controlan a menores, también siguen muy cerca la evolución de más de 50 mujeres víctimas de maltrato.

Lo hacen a través de un convenio suscrito por la Guardia Civil, en virtud del cual se hacen cargo del 50% expedientes cuyos casos tengan un riesgo de reincidencia bajo o no apreciable. En total, el grupo Viogén de la Guardia Civil monitoriza a unas 500 mujeres con orden de protección activa en las Pitiusas y la UMEF le descarga de trabajo en Santa Eulària.

«Realizamos el seguimiento de las víctimas e intentamos estar en contacto con ellas, darle todo el apoyo. Cualquier cosa que necesitan nos llaman, tienen nuestro número de teléfono y nosotros las llamamos periódicamente y también vamos a visitarlas para que nos digan cómo se encuentran, los avances en su día a día, la relación que tienen con su presunto agresor… Y si hay orden de alejamiento, comprobar que se están cumpliendo las medidas cautelares y judiciales», explica el jefe de la unidad, José González Pacheco, sobre su día a día.

En ocasiones, menores y violencia de género no son temas estancos, sino «hay veces que se cruzan», como en los «casos de familias desestructuradas donde, luego, eso se refleja en el niño en el centro escolar». Cuando llega el momento de atender a una mujer que ha sido víctima de género, el trabajo de los agentes de la UMEF no encaja con la idea de trabajo policial clásico, pero eso no disminuye el impacto positivo que pueden tener en las víctimas que acuden a ellos.

«Lo que más nos piden es que las escuchemos. Pero hacer una escucha activa, no dejar que te cuente el rollo, no, escucharla, mirarla en los ojos, intentar entenderla y dejar que se desahogue y que hable. Muchas veces las llamas y te lo sueltan directamente», cuenta González.

Sin embargo, «también hay otras que rechazan esa ayuda». «Muchas veces lo que ellas quieren es olvidar toda esa situación y que las llamemos es como volver a ponerlas ahí otra vez. Así que muchas la agradecen, pero a otras les crea rechazo volver a estar en contacto con la policía», añade.

Dificultad para ayudar

En este sentido, Enrique Climent reconoce que a veces es difícil ayudar a las víctimas por mucho empeño que ellos pongan: «Algunas no quieren saber nada de nosotros porque han vuelto con el presunto agresor o por cualquier otra razón. Hay que decir lo bueno y lo malo… Por ejemplo, cuando tenemos que actuar de oficio cumpliendo el ‘Protocolo Cero’ ya empezamos mal porque ellas consideran que hemos detenido a su pareja, en contra de su voluntad. En esos casos ya cuesta muchísimo empatizar».

Este protocolo guía la actuación de un agente que ha tenido conocimiento de un caso de violencia de género o de quebrantamiento de una medida de protección, independientemente de que la víctima no quiera presentar una denuncia.

El policía apunta que «la Administración invierte» en combatir la violencia de género y que «existe un montón de herramientas para ayudar y la gente no tiene ni idea». «Teléfonos, ayudas de servicios sociales, de orientación familiar… En los institutos hay orientadores y psicólogos en los equipos docentes… Hay un montón de gente trabajando en el sistema educativo. Seguramente haga falta gente en todos los departamentos, no digo que no, pero hay un montón de herramientas para todos los casos, tanto de violencia de género como de menores», insiste.

«Cuando tienen un problema me llaman directamente a mí. Y yo siempre les recalco que, si es algo más urgente, se acuerden de llamar a la centralita o al 112 porque yo no estoy todo el día», concluye Vicky Rosado, que también cita al Incibe, al teléfono 017 o a la aplicación Alertcops como herramientas útiles para que las víctimas encuentren la ayuda que necesitan.

Suscríbete para seguir leyendo