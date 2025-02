Los tribunales avalan la suspensión de una multa de 331.000 euros por una ‘escoleta’ ilegal en Ibiza

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha desestimado un recurso del Ayuntamiento de Santa Eulària y ha confirmado la suspensión, como medida cautelar, de la sanción de 331.000 euros que se impuso al promotor de una escoleta ilegal en Santa Gertrudis, en una finca situada entre la venda des Savions y es Trull d’en Vich.

El Consistorio derribó la construcción e impuso a la propiedad una sanción de poco más de medio millón de euros: 331.000 euros por la actividad docente ilegal y casi 174.000 euros por unas obras acometidas sin autorización municipal y, además, ilegalizables.

El afectado recurrió en los juzgados la anulación de dicha multa y solicitó, como medida cautelar, mientras se instruye el proceso, la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado; es decir, la obligación del pago de la sanción. En este caso, los 331.000 euros, la parte correspondiente a la actividad ilegal.

Hay que tener en cuenta que cabe la suspensión de la ejecución de una sanción, según indica la jurisprudencia, «cuando su importancia, sumada a la situación financiera de la persona afectada, pudieran hacer peligrar la estabilidad patrimonial u ocasionar un grave perjuicio», recuerda el TSJB.

Derribo de la 'escoleta' ilegal de Santa Gertrudis, en una imagen de archivo. / A. S. E.

En primera instancia, el Juzgado de lo Contencioso número 2 de Palma estimó, a través de un auto, la medida cautelar solicitada por el sancionado al considerar que éste había «acreditado» que la ejecución del acto impugnado «compromete su estabilidad financiera». Por otro lado, «el elevado importe de la sanción y la ausencia de oposición de la demandada [el Ayuntamiento de Santa Eulària no puso objeciones en el juzgado siempre y cuando se prestase una caución, una garantía del futuro pago]» motivaron la conclusión de que «deben primar los intereses privados, en la medida en que, con la suspensión [del pago de la multa] no se causa una perturbación grave de los intereses generales o de terceros».

Sin una garantía de pago

Finalmente, el juzgado estimó la medida cautelar y, en contra de lo solicitado por el Ayuntamiento, tampoco consideró necesaria la obligación de fijar una garantía del eventual pago de la sanción en el caso de que ésta, finalmente, sea ratificada por una sentencia.

La defensa del Ayuntamiento recurrió el auto que estimaba la medida cautelar, pero el TSJB lo ha desestimado con el argumento de que, en primera instancia, «no concretó que la suspensión de la multa le ocasionase un perjuicio». Contra esta resolución cabe un recurso en el Tribunal Supremo.

Sin embargo, en el recurso de apelación, el Ayuntamiento aportó un informe que señalaba que la medida cautelar adoptada «puede generar un quebranto en los presupuestos del ejercicio de 2025». El tribunal balear señala que dicho argumento, aparte de apuntar que «ni siquiera se afirma que así sea», no se presentó cuando era «preciso»; es decir, en primera instancia, cuando el sancionado pidió la medida cautelar. «Se rompen las reglas que rigen los recursos de apelación, entre las que se encuentran las de que no se pueden introducir argumentos u observaciones que no se facilitaron al juez de primera instancia», resalta la sentencia.

Los técnicos municipales inspeccionaron la escoleta ilegal en mayo de 2022, cuando había ocho menores escolarizados a cargo de un adulto que ejercía de profesor con un sistema educativo alternativo, según informó el Ayuntamiento. Se detectó que se había dispuesto una estancia de la edificación como aula. También se acreditaron unas obras ilegales de ampliación de un almacén.

