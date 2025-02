La policía de Santa Eulària vela por una treintena de menores vulnerables

La Unidad de Menores y Familia (UMEF) de la Policía Local de Santa Eulària vela por una treintena de menores en situación de vulnerabilidad. Este departamento específico del cuerpo está formado por tres personas: el oficial jefe José González Pacheco y los policías tutor Vicky Rosado y Enrique Climent.

Los tres reciben a Diario de Ibiza en la sede policial de la localidad ibicenca. Trabajan juntos en un despacho donde González luce uniforme y sus dos subordinados visten de paisano con toda la intención del mundo. «Tratamos con menores y ayuda a acercarse a ellos», precisa Rosado.

Esta unidad trabaja «en red», es decir, colaborando estrechamente con la Guardia Civil, los centros educativos del municipio y servicios sociales para brindar la mejor ayuda posible a todos esos menores vulnerables. «Si tenemos alguna incidencia en algún caso se realizan reuniones periódicas entre los diferentes departamentos», cuenta el jefe del grupo.

«Lo primero es el centro educativo. Lo siguiente es el seguimiento que hacemos tantos nosotros como servicios sociales. Y si tenemos que derivar el caso a protección del menor o fiscalía, hacemos las diligencias oportunas. Tenemos constancia de que gracias al trabajo realizado entre todos los departamentos se han parado casos de acoso en menores. Las cifras de acoso son altas, pero también las de casos que hemos podido atajar», señala González en el despacho de la unidad.

24 horas al día de acoso

Esa red de trabajo se extiende al resto de policías tutores de la isla, nueve en total, con los que mantienen reuniones periódicas para tratar los casos en común que tienen con otros ayuntamientos. «Por ejemplo, hay gente que vive en Santa Eulària, pero sale de ocio en Ibiza. En esos casos se comparte la información», explica Climent, el último en llegar a la unidad, a la que se incorporó hace menos de dos meses.

Los tres agentes tienen muy claro cuál es el principal enemigo al que se enfrenan hoy en día en su lucha por ayudar a los menores vulnerables: las redes sociales y el acoso que los jóvenes ejercen a través de ellas.

«El acoso escolar ha cambiado. Antes te acosaban de 8 de la mañana a 2 de la tarde, ya fuera a palos o con algún comentario peyorativo. Ahora, por desgracia dura las 24 horas del día por las redes sociales. Cuando sales del colegio, ahora están todas las redes sociales para machacarte. Es un no parar, no hay un descanso», advierte Climent, quien no entiende que «parece que hay que regalar un móvil pronto» a los chavales, teniendo en cuenta que puede ser un regalo envenenado.

En este sentido, González recuerda que «todo es bueno si tiene unas limitaciones y se le da un buen uso». «Tanto los padres, como los centros educativos y nosotros mismos, debemos tener claro que el teléfono móvil tiene unas limitaciones y hay que educarlos en el buen uso de las tecnologías», reclama.

Padres superados

Según detalla su jefe, Rosado y Climent pasan «mucha parte del servicio en los alrededores de los institutos, en los recreos, para ver si detectan algún caso de vulnerabilidad, algo raro por lo que tengan que iniciar un procedimiento».

Y en cuanto detectan un posible problema, siempre actúan, sin esperar a que se confirme. «Hay que hacer diligencias informativas siempre. Mejor pecar de que sobre, por lo que pueda pasar. Hay otros organismos que también derivan sus informes y así se nutren de todo lo que les llega», asevera Rosado.

Otras veces, la luz de alerta se enciende en el seno de la propia familia, cuando advierten que hay un menor que «está superando» a sus progenitores. «Reconocen que se les ha ido de las manos, y por eso son receptivos y agradecen cualquier ayuda que les puedas dar. Muchas veces son los propios padres los que vienen a decirnos que ya no pueden con su hijo», explica González, al que sus compañeros llaman por su segundo apellido, Pacheco.

Rosado recuerda que «los padres son los que van a trabajar en casa». "Al final es un trabajo conjunto de familias y colegios. La comunicación es esencial. Siempre que pasa algo hay que hablar con las familias», subraya.

Labor preventiva

Al mismo tiempo, la UMEF realiza trabajo preventivo para tratar de atajar de raíz los problemas incluso antes de que surjan. Principalmente lo hacen a través de charlas en los colegios donde advierten del peligro de las nuevas tecnologías, pero también del consumo de tabaco o de los vapeadores que tan de moda se han puesto en los últimos tiempos.

«Vamos por todos los centros educativos haciendo ese tipo de charlas para decirles que todo tiene una repercusión», cuenta el jefe de la unidad. Y añade Rosado: «Con las charlas queremos concienciar, que tengan un pensamiento más crítico con la información que les ofrecemos. A veces hacen las cosas por inercia porque el grupo de iguales lo hace y dicen: ‘Venga, pues yo también’. Están en una edad complicada».

«Hay unos 30 casos con seguimiento, pero servicios con menores hay todos los días: por la mañana, por la tarde, por la noche…», apostilla Climent sobre el trabajo de la unidad. Los centros educativos también tienen clara la importancia de hacer un seguimiento continuo, como detalla Rosado: «En el colegio abren un protocolo que tiene que ver si realmente se trata de un caso de acoso. Sea positivo o no, lo dejan abierto durante todo el curso escolar. Y aunque lo cierren, ahí se queda por si vuelve a haber un percance. Siempre están pendientes de lo que pueda ocurrir».

Suscríbete para seguir leyendo