Fallece Yoda, el corderito encontrado en la basura en Ibiza

Yoda, el corderito rescatado de un contenedor de basura hace diez días, ha fallecido. El animal, que sufría una malformación en la boca, el principal motivo por el que se cree que lo abandonaron, no ha podido salir adelante, según han explicado quienes le habían adoptado, Antonio Giungo y Lauren McManus, las personas que desde hace cerca de diez días se ocupaban de él, brindándole todos los cuidados y, sobre todo, mucho cariño.

«Yoda se encuentra mucho mejor, aunque aún no está perfecto», explicaba la pareja este fin de semana durante una visita al veterinario en la que se mostraban optimistas. Sin embargo, reconocían que el cordero no estaba a salvo, luchaba por su vida y eran conscientes de las complicaciones que podrían surgir en el futuro: «Es cierto que se encuentra bastante bien pero la malformación que tiene en la boca puede llegar a ser un gran problema en el futuro de Yoda, ya que es probable que cuando crezca no pueda beber solo y precise de nuestra ayuda». Había que ir, indicaban, paso a paso.

Yoda, el pequeño cordero encontrado en la basura que lucha por la vida / Marcelo Sastre

Una visita al veterinario en la que la pareja lamentaba y criticaba el abandono de animales y exigía justicia para quien había arrojado a Yoda a un contenedor en Santa Gertrudis, de donde lo rescató una mujer que pidió ayuda a través de Facebook para tratar de salvarle la vida. Su historia conmovió no sólo a la pareja que ha sido su familia durante este tiempo sino también a personas que estos días han ofrecido su ayuda, tanto económica como con alimentos.

Todos los esfuerzos y el cariño, sin embargo, no han podido salvarle la vida al pequeño Yoda.