La confesión de Dani Martín: por qué no se quitaba la camiseta en un yate en Ibiza

"Tengo tendencia a engordar". Es una de las frases que repitió en varias ocasiones el cantante Dani Martín (ex Canto del Loco) durante la entrevista que concedió hace unos meses a Jordi Évole y que se emitió este domingo por la noche en La Sexta. El popular artista confesó que vigila mucho su aspecto físico ya que ha sufrido, desde que se hizo famoso, hirientes comentarios sobre sus cambios de peso.

De hecho, en un momento de la extensa charla, rodada durante varios días en un camping, Martín le explica a Évole que durante mucho tiempo llegó a ir a la playa y no quitarse la camiseta: "Iba a la playa y en la puta vida me he quitado la camiseta". Algo que no sólo hacía de adolescente, cuando aún no era un personaje conocido, sino también, incluso, cuando ya estaba en la cresta de la ola.

En Ibiza

En ese momento de la conversación, preparando una barbacoa, Martín explicó que había llegado a no quitarse la camiseta, para no tener que soportar comentarios, durante sus vacaciones en la isla, de la que es habitual: "He estado en un barco en Ibiza y no me he quitado la camiseta". Un comentario que hacía referencia a hace un par de veranos, cuando había cogido peso.

Eso sí, este último verano, encontrándose ya en plena forma física y de nuevo de vacaciones en Ibiza y a bordo de un yate, el cantante explicó que había colgado una story en Instagram preguntándose dónde estaban los paparazzi que habitualmente le persiguen: "¿Dónde estáis hoy, paparazzi, que estoy delgado?". Según relató, en ese momento no había apenas nadie tratando de cazarle con la cámara cuando el año anterior estaba rodeado de barcos con paparazzi a bordo.