El alcalde reitera que «se puede levantar la declaración de ruina» de los Don Pepe

El alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, tiene claro que la solución al problema de los edificios Don Pepe pasa por la reforma y el regreso de los residentes desalojados a sus casas.

«Queremos agotar esta vía, y este es mi empeño», indica Roig, que destaca que, para ello, «se tiene que echar atrás la declaración de ruina del edificio» desalojado. «Se puede hacer con el amparo un informe técnico que lo avale», dice.

Este miércoles está prevista una reunión de la comisión de seguimiento de los Don Pepe que los vecinos afectados reclaman desde hace meses. El Govern balear, el Consell de Ibiza, el Ayuntamiento y los representantes de los residentes constituyen este órgano, en el que, en el pasado mandato, se pactó el protocolo para derribar los dos edificios de es Codolar y realojar a sus residentes en una promoción de nueva construcción de cien viviendas en Can Raspalls.

Tras el cambio de gobierno de mediados de 2023, el Ayuntamiento y el Govern balear decidieron dar un giro y apostar por la reforma de los dos edificios. El alcalde rehúsa adelantar qué propuesta se presentará en la reunión del miércoles, pero insiste en lo mismo: «Tenemos muy claro que hay que dar una solución a los edificios actuales. El miércoles se hablará con los vecinos y se les actualizará toda la información de la que disponemos».

Para levantar la declaración de ruina decretada por el propio Ayuntamiento en el pasado mandato, el alcalde insiste en que se tiene que avalar técnicamente y, en este sentido, indica que «a simple vista no parece que un edificio que lleva más de tres años cerrado tenga algún problema». Así, Roig sostiene que se trata de valorar, en un nuevo informe, «la situación del edificio tres años después».

De todos modos, antes de cerrar esta cuestión, que es la clave de todo (de hecho, Roig admite que no cuenta con ningún informe todavía), el Govern y el Ayuntamiento tienen que aclarar si es posible la concesión de una licencia de reforma de los edificios. «Levantar la ruina sin poder autorizar la reforma sería absurdo», indica.

El Govern balear y el Ayuntamiento también tiene claro que, para ello, se debe legalizar el edificio desalojado a través de la nueva ley de simplificación administrativa, aunque el alcalde se niega a dar más pistas de cómo se puede hacer. «La ley está aprobada, pero siempre hay algún escollo que tenemos que intentar solventar. En ello estamos», se limita a apuntar Roig.

Reunión de la comisión de seguimiento de los Don Pepe, en el Ayuntamiento de Sant Josep, en una imagen de archivo. / VICENT MARÍ

El alcalde también destaca que «tomar decisiones no es fácil» pero, en este caso, recalca, «si las cosas hubiesen estado claras, se habrían podido tomar desde el primer día». Se refiere a que la valoración de las viviendas, también la ambiental, para avalar la permuta de los apartamentos de los Don Pepe por los proyectadas en Can Raspalls, no es válida. «Hay que recordar que la valoración no tenía en cuenta el estado de ruina ni que los edificios están inadecuados [fuera de ordenación, al contar con una planta ilegal]. Se hizo una valoración como si los dos edificios estuvieran en medio de Vara de Rey, por lo que no nos servían», indica el alcalde, que espera que «a mediados del mes que viene» ya estén hechos los nuevos informes.

La financiación de la reforma

De esta manera, el alcalde señala que la vía del traslado de los residentes a la zona de Can Raspalls, tal como se acordó, y firmó, en el pasado mandato, sigue abierta, aunque, eso sí, la prioridad es la de mantener en pie y reformar los dos edificios de es Codolar. Tampoco quiere dar ninguna pista el alcalde sobre cómo se financiaría la posible rehabilitación de los dos edificios; es decir, si la Administración contribuiría a ello. «A ver, hay que ir paso a paso. No nos tenemos que adelantar», dice Roig para zanjar este asunto.

El alcalde asume que el cambio de planes de los nuevos gobiernos del PP «lo ha retraso todo un poco». «He dicho siempre que no se trata sólo de un tema urbanístico, sino de humanidad. Al final, todos los retrasos perjudican y van minando la tranquilidad y la paciencia de los vecinos», subraya. Desde hace meses, algunos vecinos acuden a los plenos del Consistorio a reclamar una solución que no llega.

¿Qué se hará en el solar de Can Raspalls?

Para trasladar los residentes de los edificios Don Pepe a una promoción de nueva construcción en Can Raspalls, el anterior gobierno municipal socialista había previsto la reclasificación de un terreno, a través en las Normas Provisionales de Planeamiento (NPP) que tramita el Consell Insular. Esta normativa urbanística sustituirá las obsoletas Normas Subsidiarias de 1986 hasta la aprobación de un Plan General de Ordenación Urbana.Sin embargo, tras el cambio de gobierno, el PP introdujo cambios en las NPP, lo que ha retrasado, aún más, su aprobación.

Aunque se mantiene la reclasificación del terreno de Can Raspalls, se ha eliminado la forma prevista anteriormente para obtener dicha parcela. Es decir, el PSOE había pactado con la propiedad la obtención gratuita del terreno para construir las cien viviendas destinadas a los vecinos de los Don Pepe a cambio de permitir un aprovechamiento urbanístico privado de otra parte de la parcela. «Esto se quitó [de las NPP] después de que el Govern cuestionase el método de obtención del terreno», indica el alcalde, Vicent Roig, en referencia a que las valoraciones de los terrenos no es válida. «El terreno está marcado [para su reclasificación], pero hay que discutir de qué manera se obtiene: si es vía expropiación, compra o la vía que sea. Tampoco aclara Roig a qué se puede destinar si los Don Pepe se reforman.

