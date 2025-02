Vicent Roig, alcalde de Sant Josep: «Habrá más control que nunca para que no vuelva a haber chabolas en Can Raspalls»

El alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, del PP, encara el ecuador de su mandato al frente de un gobierno en minoría con el reto de impedir que el próximo verano se repita el asentamiento de chabolas de Can Raspalls.

En un ejercicio de supervivencia, tras los vaivenes de Vox, ha logrado convencer sorprendentemente a Unidas Podemos y aprobar con su ayuda un presupuesto «suficientemente potente» para «poder prorrogarlo» y aguantar con este, si es necesario, hasta las próximas elecciones.

¿Qué plan tiene para evitar las chabolas de Can Raspalls u otras zonas del municipio?

Contamos con la incorporación de 14 policías locales más que nos ayudarán a controlar mejor la situación. También el pacto contra el intrusismo nos financia la contratación de entre cuatro y seis celadores para vigilar estas cosas. Por ello, habrá mas control que nunca para que no ocurran situaciones como la de Can Raspalls. También para que conatos de incendio por chabolismo, como los que hemos sufrido en distintas zonas protegidas y que nos han puesto en peligro a todos, no vuelvan a suceder. Estamos vigilando cómo se lleva a cabo la limpieza de Can Raspalls y no nos convence. El Ayuntamiento actuará subsidiariamente para que este espacio quede limpio y no haya oportunidad de que se vuelva a producir.

Aunque haya más control, en el momento que se instalen las primeras infraviviendas…

Se actuará. Inmediatamente se impondrá una sanción de 675 euros y, si hay reiteración, se actuará a través de Inmigración y con los medios que tengamos tanto a nivel insular como local.

¿Pero esto no se podía hacer ya el año pasado?

Hay cosas que sí y cosas que no. El año pasado también se pusieron sanciones. Tampoco sirvieron de mucho, pero sí que es cierto que en el momento que dispusimos de informes para poder actuar en un terreno privado a través de la prohibición de acampar, actuamos de inmediato. Se hicieron también los informes de Territorio y fue cuando descubrimos que había un Airbnb. A partir de ahí se pusieron bastantes sanciones, pero hay que tener en cuenta que hay gente en situación irregular y que la tramitación de estas sanciones es complicada. También que esto impide el acceso a determinados servicios municipales.

Con el incremento de las medidas de control, ¿puede garantizar que no se repetirá el asentamiento de chabolas de Can Raspalls?

Garantizar… es un poco complicado porque en cualquier momento nos podemos encontrar con una tienda de campaña en el jardín de casa. Pero sí que vamos a poner todos los medios para que esto no vuelva a ocurrir.

¿No prevé el Ayuntamiento la cesión de ningún solar para construir vivienda de protección oficial?

No es que no lo tengamos previsto, es que no podemos porque no tenemos. Y con los pocos que tenemos ahora mismo hay otros servicios municipales más urgentes. Sí que esperamos que con las Normas Provisionales y el PGOU tengamos un desarrollo que nos permita sobre todo construir vivienda de precio limitado (VPL), que sí que hay gente interesada en suelo urbanizable. Está previsto y, ademas, lo facilitaremos dando con la mayor rapidez posible las licencias. En un municipio como Sant Josep que no dispone de suelo público y que ha tenido que comprar para hacer determinadas instalaciones, es complicado poder hacer cesiones de terrenos.

El alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, en su despacho del Ayuntamiento durante la entrevista. / VICENT MARÍ

¿Se ha personado el Ayuntamiento en la causa judicial por supuesta corrupción urbanística por el que están imputados el exalcalde Guerrero y una letrada municipal?

No. No lo descartamos si viéramos que la integridad del Ayuntamiento estuviese en entredicho. De momento tampoco tenemos constancia del contenido del cien por cien [de la causa]. Podemos ver cosas, pero no todo. Se habló también con el PSOE, y tenemos claro que si existe la más mínima sospecha de que la Administración pueda salir perjudicada, nos personaríamos.

«No podemos ceder terrenos para VPO porque con los pocos que tenemos ahora hay otros servicios más urgentes»

Ya han pasado casi dos años desde que se llevó a cabo la operación policial y las detenciones, ¿y el Ayuntamiento no se ha interesado por ello en el juzgado?

Nos hemos interesado, pero, como sabrá, las cosas van como van. Los juzgados tienen su manera de gestionar y también hay información que tampoco puede hacer pública ni puede facilitar a las partes que no se puedan personar. También sabe perfectamente que como equipo de gobierno, y más como PP, siempre hemos tenido muy claro que judicializar determinados temas no va con nosotros.

Este caso ya está judicializado.

Está judicializado, pero no vamos nosotros a poner un gramo más a no ser que haya una justificación; es decir, que los servicios jurídicos vean que la Administración sale perjudicada y se necesita esa personación. De momento no la tenemos.

¿Pero para saber si el Ayuntamiento está perjudicado no habría primero que personarse y tener acceso a la instrucción?

Repito, de momento no tenemos notificación ni tenemos constancia de que haya esa necesidad. Si la tuviéramos, nos personaríamos.

¿Ha averiguado qué expedientes tenían un trato de favor durante el gobierno socialista como comentó al principio del mandato?

Hay algunos que en su momento se hicieron públicos, y hemos sabido de otros durante este año y medio largo que llevamos de gobierno. Y, bueno, también se han tomado cartas en el asunto para que esas cosas no ocurran. Y si existe la tentación, que por lo menos salten las alarmas.

¿Qué se ha hecho?

Se ha puesto un jefe de servicio, que hace de puente y es quien tiene la última decisión en la gestión de los expedientes; se ha contratado a un servicio jurídico externo más amplio para tener también garantías. En su momento se hizo una instrucción por parte de la alcaldía para dar prioridad a las solicitudes de licencia o reforma de una primera vivienda. Es el único caso en el que se ha hecho una salvedad y también en las reformas de mejora y modernización de establecimientos turísticos.

¿Cuánto tarda el Ayuntamiento en conceder una licencia?

Demasiado [se ríe].

¿Cuánto es demasiado?

Hoy mismo [el jueves] la junta de gobierno ha resuelto expedientes del año 2022. Es demasiado pero hay que tener en cuenta que cuando llegamos en 2023 se resolvían expedientes de 2017 y 2018. Así, sí se han acortado los plazos, también nos ha ayudado mucho que la Ciotupha [el Consell] haya reducido mucho los tiempos de espera. También hay que decir que hemos resuelto, con la prioridad apuntada anteriormente, algunas solicitudes de 2023 y 2024 con una declaración jurada de que se trataba de la primera vivienda.

«Tardamos demasiado en tramitar expedientes urbanísticos, pero gracias a Dios salen más que entran»

¿Entran más solicitudes de licencia de las que salen?

No, salen más de las que entran. Gracias a Dios, eso sí, en los últimos seis meses se ha intensificado mucho. Esta semana hemos incorporado a otra arquitecta, también se ha contratado a través del SOIB a un ingeniero industrial. Con estos refuerzos se incrementa la celeridad.

¿Por qué ha habido un trato de favor al bar de Can Jordi al no aplicarse la medida cautelar de impedir la actividad en la terraza que recomendaba el informe técnico?

No hay ningún trato de favor. Hay un expediente en tramitación. Han retirado todo lo que es la parte de actividad hacia adentro. El equipo de gobierno y creo que buena parte de la población entendemos que es un local emblemático, especial, al que tenemos que ayudar, como a los demás también. Trato de favor, ninguno. Que seamos emblemáticos está muy bien, pero todos debemos cumplir con una normativa. Y si no podemos cumplirla actualmente, pues ahora se dispone de una ley que permite regularizar la actividad. El expediente sigue su curso, iremos tramitándolo e iremos pasando fases a medida que se vayan tratando. No hay actividad ahora mismo, hay alguna mesa o alguna silla, pero lo que es la actividad que se hacía antes en la terraza o en el exterior del local, no se está haciendo. Era lo que se pedía.

Hay una terraza en el exterior.

Hay gente que se sienta en sillas en el exterior, efectivamente. Pero no se sirve, no hay una barra como antes, no hay conciertos en la terraza; es decir, no hay una actividad directa sobre la terraza.

Si se consume en la terraza, hay una actividad.

Repito: el expediente lleva su curso y se tendrán que ir tomando decisiones. Y si se considera que no se están cumpliendo los mandatos del Ayuntamiento, pues se tendrá que hacer cumplir, como a todos.

«No ha habido trato de favor hacia el bar Can Jordi, es un local especial al que hay que ayudar, como a todos los demás»

Y siendo una zona de protección de Carreteras, ¿se puede regularizar esta actividad?

Eso lo tendría que decir el Consell, que es el que tiene las competencias. Pienso que debemos incrementar la seguridad en esa zona por la afluencia que tiene. Hay otros espacios que son similares y que también movilizan gente. El tener una carretera más ancha no puede sacrificar determinados espacios, siempre y cuando lo permita su propio trazado. Can Jordi está justo al lado de la carretera. Debemos hacer compatible la actividad de la mejor manera posible, y si es incompatible o no con Carreteras, lo tendrá que decir el Consell, no nosotros. Urbanísticamente, si tiene algún problema, no solo ellos, sino mucha gente, ahora mismo tienen la oportunidad de reconducir la situación.

¿Va a abrir este verano el Km5?

No.

¿Tiene licencia por parte del Ayuntamiento o cómo está la situación urbanística?

La propiedad lo sabe perfectamente. Le incumbe a ellos y yo le digo que este año no.

¿Pero tiene licencia para legalizar el local, reformar…?

Tiene una licencia para reformar y sigue su curso. Sobre la situación que tiene ahora mismo Km 5, sí le puedo decir que no le permite poder abrir este verano. Ahora bien…

¿Por qué?

Le repito: los propietarios saben la situación que tienen y hasta ahí puedo leer. Tampoco puedo entrar en un expediente que se está tramitando y que la propiedad tendrá que resolver.

¿Han decidido dónde se construirá, si su gobierno quiere hacerlo, el centro cultural de Sant Jordi, tras haber descartado el solar que compró el anterior gobierno?

Tenemos claro que Sant Jordi necesita un centro cultural, también que, sin el Plan Especial de Patrimonio, no puede estar dentro del perímetro de protección de Patrimonio. Esa infraestructura se hará y esperamos que pronto podamos decir dónde.

De momento en los presupuestos no figura nada sobre esto.

No significa que no se pueda estar trabajando. Hay muchas cosas con las que se trabaja que no figuran en los presupuestos.

¿Tampoco se sabe nada del compromiso electoral de la piscina en Sant Jordi?

Efectivamente, repito, es otra cosa que por no estar en los presupuestos no significa que no se esté trabajando. Se está trabajando en todos los compromisos: campo de fútbol, piscina...

¿Y cuándo se sabrá algo de todo esto?

En ello estamos.

¿Y la pasarela alternativa para cruzar la autovía del aeropuerto?

También estamos pendientes de que el Govern desarrolle la modificación del proyecto con el nuevo trazado que hemos consensuado: al lado del hipódromo, que es la continuación natural por la que hemos bajado toda la vida los jordiers, que es la calle que se llama la Gamba Roja.

Aparte de para justificar la eliminación del carril-bici, ¿el plan de movilidad que se hizo de Sant Jordi para qué ha servido?

Sirve para mucho, y servirá. No sólo para ahora, sino que es un plan de futuro que también tienen en cuenta los redactores del PGOU y también para el proyecto de la futura avenida des Saliners.

Después del ejercicio de supervivencia que hizo para aprobar el presupuesto de este año con la ayuda de Unidas Podemos, ¿confía en repetir esta fórmula?

A ver, creo que lo que hizo Unidas Podemos es un ejercicio de responsabilidad ante unas cuentas que dan cobertura a necesidades actuales e incluso de futuro. El caso de Unidas Podemos: simple y llanamente creyó en parte del proyecto y lo que hizo fue no impedir su aprobación. Lo que se tenga que hacer se irá hablando y negociando con unos y otros. Esta fórmula u otra, pero lo que tengo claro es que tenemos una mayoría, no absoluta, con lo cual, de alguna manera, algún apoyo siempre tendremos que obtener.

«Este presupuesto es suficientemente potente para poder prorrogarlo sin ningún problema»

Vistos los vaivenes de Vox, también en el Govern balear, pese a ser el socio natural del PP, ¿lo descarta? ¿Puede confiar en Vox?

Yo no descarto nada, nunca. No estamos en situación de descartar nada. Siempre digo que los ciudadanos nos han puesto donde estamos, con mayor o menor representatividad, pero todos somos importantes. Ahora bien, también tengo en cuenta que la mayoría la sostiene el PP y que nosotros también tenemos un programa de gobierno que cumplir y no lo vamos a hipotecar en cosas en las que no creamos o que pensemos que no son necesarias. Es decir, toda negociación es importante, pero, antes de según qué... pues a lo mejor se puede pensar en hacer una prórroga de presupuestos como ha hecho la presidenta del Govern.

¿Podría aguantar hasta el final del mandato prorrogando el presupuesto de este año?

Los números son suficientemente potentes y la estructura es suficientemente buena para poder hacerlo sin ningún problema. Y repito: creo que lo suyo es que haya aportaciones que nos den futuro y estabilidad, pero no a cualquier precio.

