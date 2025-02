Sant Josep proyecta ya el futuro crecimiento urbanístico de Sant Jordi y Cala de Bou

Después de tres intentos fallidos desde el año 2006, tanto de gobiernos del PP como progresistas, de aprobar un nuevo planeamiento urbanístico de Sant Josep (para sustituir las obsoletas Normas Subsidiarias aprobadas en 1986), el actual gobierno municipal del PP llevará al pleno del jueves la aprobación de un avance de un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

En palabras del alcalde, Vicent Roig, se trata de «un borrador, un lienzo o documento base sobre el que trabajar». Precisamente, si el PP, que gobierna en minoría, saca adelante en el pleno, con el apoyo de alguno de los grupos de la oposición, la aprobación de este avance de la nueva planificación urbanística del municipio se iniciará una exposición pública para la recogida de «sugerencias, que no alegaciones», por parte de los ciudadanos. Hay que tener en cuenta que este primer documento no tiene carácter ejecutivo; es decir, no tiene ninguna aplicación directa, más allá de mostrar las líneas maestras de la futura planificación del municipio, hasta que se lleve a cabo la aprobación inicial del PGOU.

De momento, el alcalde se limita a apuntar que el nuevo planeamiento da «prioridad a un pequeño crecimiento en los dos núcleos urbanos más grandes del municipio, Sant Jordi y Cala de Bou, para «construir vivienda». «Tenemos que dar respuesta a las necesidades de los residentes, que ahora mismo son viviendas en urbano», justifica. Acto seguido, Roig indica que se incrementará el suelo urbano «sin levantar demasiado el techo de población» ni afectar «demasiado a las zonas de transición», que son terrenos rústicos ubicados en el perímetro del suelo urbano.

Así, según el alcalde, el crecimiento urbanístico de los núcleos de Sant Jordi y Cala de Bou se proyecta a través del aumento de «la densidad» edificatoria y «la compactación de la malla urbana». Se trata, en concreto, de la recalificación de terrenos rodeados de suelo urbano. «Hay muchas calvas», explica Roig, que agrega que también servirá para obtener terreno para equipamientos públicos.

Sobre el nuevo techo de población, Roig dice que se sitúa en «una media» entre el de las Normas Subsidiarias (NNSS) de 1986, que era «altísimo», y el previsto en las Normas Provisionales de Planeamiento (NPP) que tramita el Consell. Estas últimas deben sustituir, provisionalmente, a las NNSS hasta el futuro PGOU.

Capacidad de población global

El techo de población de las NNSS de 1986 alcanzaba la cifra de 62.307 habitantes (3,5 por vivienda), que, a través de diversas modificaciones puntuales, se ha reducido con el tiempo a 52.752 / 54.105. Ahora las NPP que el Consell de Ibiza espera aprobar inicialmente en este primer semestre sitúa la capacidad potencial de población global del municipio en 45.609 habitantes.

Desarrollo en Platja d'en Bossa

Sobre el desarrollo de Platja d’en Bossa, el alcalde se limita a decir que se prevé «una reordenación». Al parecer, el nuevo planeamiento incorpora, al amparo de la Disposición Transitoria 14 de la Ley de Urbanismo de les Illes Balears, como suelo urbano las zonas hoteleras que habían quedado desclasificadas por una sentencia contra el PTI. Además, se suma un nuevo suelo urbanizable en la prolongación de la calle Murtra.

El alcalde pretende que haya «la mayor participación posible, con aportaciones directas de la gente». Para ello, toda la documentación se podrá consultar en una página web. También se podrán concertar citas con el equipo redactor, que hará «una explicación pública» de las líneas maestras del avance.

Calendario incierto

El anterior gobierno socialista contrató en 2021 la redacción de un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para sustituir las obsoletas Normas Subsidiarias de 1986, que no están adaptadas a la normativa sobrevenida, ni siquiera al Plan Territorial Insular. El equipo de gobierno del PP llevará el jueves a pleno la aprobación de un avance de este PGOU. El alcalde, Vicent Roig, afirma que si todas las administraciones implicadas en su tramitación «cumplieran los plazos» marcados, el nuevo planeamiento urbanístico debería estar aprobado en «dos años y medio». Pero viendo los antecedentes de Sant Josep y de otros municipios, como Vila, dicho plazo se antoja imposible. «Va a ser muy complicado», admite Roig.

De hecho, el alcalde señala que al menos le «gustaría» dejar en este mandato «la aprobación inicial del PGOU hecha». «Quizá soy poco ambicioso o mucho, depende de cómo lo veamos. Debemos tener coraje y por lo menos intentarlo», señala. Además, como Sant Josep supera los 30.000 habitantes, la ley obliga a tramitar un plan de ordenación detallada municipal junto al PGOU, lo que lo dificulta aún más.

Tema de Estado

El equipo redactor ya ha explicado las líneas maestras del avance del PGOU a los grupos de la oposición, que, sin su apoyo (al menos la abstención de uno de ellos), no se aprobará. El alcalde confía en tener el jueves la mayoría para sacarlo adelante. «Todos los concejales, los 21, somos conscientes de que es necesario hacer un esfuerzo, yo el que más, para dar un carpetazo al planeamiento actual y lograr un acuerdo. Es un poco un tema del Estado», recalca Roig .

Si hay acuerdo, saldrá a exposición pública un avance del PGOU sin que el Consell haya aprobado aún las Normas Provisionales de Planeamiento (NPP), las que deben ejercer de puente entre la obsoleta normativa actual y la futura del PGOU. Roig indica que las NPP «tienen sentido» aún porque permitirán «frenar la presión en suelo rústico» y la concesión de licencias en algunas unidades de actuación en las que ahora no se puede edificar porque su «desarrollo ha sido absolutamente desordenado».

