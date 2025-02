La relación de amor y odio entre los rehenes de Ibiza y los secuestradores aéreos

Un grupo de terroristas de Cachemira secuestró un avión Airbus A-320 de Indian Airlines el 24 de diciembre de 1999 que volaba con destino a Nueva Delhi. A bordo viajaban Carlos Nelson Rodríguez Falcione, un ibicenco de origen argentino, y su pareja, Victoria Moreno, natural de Barcelona que residía en la isla. Durante ocho largos días, los pasajeros vivieron momentos de desesperación y sufrimiento. Finalmente, el 31 de diciembre, fueron liberados junto con los otros 156 ocupantes del avión. Durante la larga semana, los pasajeros experimentaron todo tipo de emociones encontradas e incluso en algún momento pudieron sentir cariño por algunos de los secuestradores.

Carlos Falcione, uno de los pasajeros secuestrados en un avión hace 25 años, cuenta a Diario de Ibiza cómo se desarrolló el secuestro, que duró ocho días. Todo comenzó después de la comida, cuando escucharon ruidos y luego vieron a un hombre armado con una pistola. Tras un forcejeo, los secuestradores mataron a un pasajero de nacionalidad india que había resistido. El avión recorrió varios aeropuertos: Amritsar (India), Lahore (Pakistán), Dubai (donde liberaron a 27 rehenes y entregaron el cadáver del pasajero fallecido) y, finalmente, aterrizó en Kandahar (Afganistán), controlado por los talibanes. Durante ese tiempo, Carlos recuerda que no sabían a dónde iban ni qué pasaría con ellos. También menciona que los secuestradores, que hablaban en urdu e hindi, se comunicaban con los rehenes occidentales en inglés.

La relación dentro del avión

Los pasajeros no conocían las negociaciones, y sólo se enteraban de una cuarta parte de lo que ocurría. Sin embargo, uno de los secuestradores, apodado 'el psicólogo', les contó lo que pretendían: que cesase la violencia del Gobierno indio contra los cachemires. Por ello, los pasajeros llegaron a entender en algunos momentos a los terroristas. "No queríamos estar allí, pero les entendíamos”, relató Falcione a Diario de Ibiza en 2l año 2000, tras la liberación. Sobre todo destacaron la relación con el que apodaban ‘el psicólogo’, “era una persona que te animaba mucho, con un trato muy personal, como si fuera tu hermano”.

Falcione señaló entonces que en el avión, durante los ocho días de amenaza, se produjo una relación de “amor y odio” entre pasajeros y secuestrados. “Era una situación muy extraña”, aseguró Nelson. Yo creo que hubo momentos en que se lo pasaron bien, se reían, nos incitaban a reír”. “Había otros momentos en que los indios que viajaban en el vuelo se tomaban ciertas libertades de echarse algunas risas o compartir chistes con los secuestradores”, añadió la pareja, que indicaron que en ningún momento se produjeron escenas de histeria entre el pasaje. Además, tampoco la situación que en los dos últimos días pudieron observar desde el avión, cuando les dejaron abrir las ventanillas, les merecía confianza. “Cuando veíamos a los talibanes, armados hasta arriba, no sabíamos si era mejor estar fuera o dentro”, señalaron Victoria y Nelson en aquellos momentos. Ese día que les dejaron ver la luz y que se abrieron las puertas por la falta de ventilación, recordaban haber visto uno de los atardeceres más bonitos de su vida.

La seguridad del aeropuerto

Respecto a su relación con la otra pareja española que viajaba en el avión secuestrado por los independentistas cachemires, relataron cómo fue su encuentro. “Ella (la joven leridana Anna Lloret) lloraba e intentaba secarse las lágrimas con un papel de periódico”, explicó Victoria, “entonces le di papel higiénico y me dijo gracias, en catalán”. Así se conocieron y ya no se separaron. “Creemos que el responsable de todo esto es el aeropuerto de Katmandú, porque las medidas de seguridad son nefastas. Era un cachondeo”, aseguraron los dos jóvenes en los días posteriores a la liberación, cuando calificaron de negligentes a los empleados de seguridad de la citada terminal, “aunque he leído en la prensa india que también podía ser que el armamento hubiera estado ya en el avión” y hubiera sido embarcado en Nueva Delhi.

El día 31, los pasajeros fueron liberados, “sólo entonces nos enteramos de cómo había sido realmente el secuestro”. ‘El psicólogo’ se marchó diciéndoles que no le olvidaran. Fue el último de los terroristas en salir del avión y se fue despidiéndose. Nelson y Victoria llegaron a asegurar que “casi” le habían cogido cariño, pero una vez acabada la tortura la historia se ve desde otra perspectiva.