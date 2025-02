«Quiero empadronarme en Ibiza, pero me cierran las puertas»

«Pedí que me empadronaran pero no quisieron. ‘Acá no empadronamos’ me dijeron. A todos los lados donde he ido, me he encontrado las puertas cerradas». Quien habla es Gabriel, nació en Argentina y ha vivido el último año en una caravana en sa Joveria. Sobrevive como puede, se lava en los baños de un gimnasio, hace trabajos esporádicos como electricista y explica que su hijo, que es mecánico, le ayuda económicamente. Busca desesperadamente trabajo, pero tiene un problema grave para lograrlo: no tiene papeles, lo que le aboca a los trabajos precarios, clandestinos y en negro.

«He ido a muchas entrevistas de trabajo, pero cuando ven que no tienes papeles, te dicen que no puede ser. Al final solo puedes hacer trabajitos mal pagados, cosillas, sobrevivir», explica.

Sabe que si pudiera empadronarse, sería el primer paso para regularizar su situación y lograr un trabajo en condiciones, pero no sabe a dónde dirigirse. Cuando le comento que la ley está de su parte y que el Ayuntamiento de Ibiza está obligado a empadronarle porque, señala que todas las personas que residan de manera fija tienen el derecho a ser empadronadas, incluso aquellas que vivan en infraviviendas, se muestra perplejo: «Pues la policía sabe en qué lugar estoy. Han venido varias veces. Saben que soy un residente fijo».

Esta situación no es la primera vez que sucede y se denuncia. Inquilinos del antiguo campamento de chabolas de can Raspalls ya habían quejado de las pocas facilidades para empadronarse en Sant Josep. El hecho de desconocer sus derechos, la ignorancia sobre la legislación vigente, la inexistente asertividad a causa de su vulnerabilidad -lo que les vulnerabiliza doblemente- hace que no hagan el paso de empadronarse, o lo hagan en la ventanilla equivocada, o que, sencillamente, estén en manos de la proactividad del funcionario que les atienda en ese momento.

La importancia del padrón

«La ley estatal es muy clara: cualquier persona que viva en España se debe empadronar, y debe hacerlo donde vive. No es necesario que sea una casa. Incluso si es en un vehículo o debajo de un puente. Si vives ahí, se te empadrona ahí», explica Belén Matesanz, coordinadora balear de Metges del Món y experta en atención a personas sin hogar.

Matesanz recuerda la resolución del 17 de febrero de 2020 por la que se dictan instrucciones técnicas a los ayuntamientos sobre la gestión del padrón municipal. En el apartado tres, punto tercero, titulado ‘empadronamiento en infraviviendas y de personas sin domicilio’, se señala lo siguiente: ‘El padrón debe reflejar el domicilio donde realmente vive cada vecino del municipio y de la misma manera que la inscripción padronal es completamente independiente de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda, lo es también de las circunstancias físicas, higiénico-sanitarias o de otra índole que afecten al domicilio. En consecuencia, las infraviviendas (chabolas, caravanas, cuevas, etc, e incluso ausencia total de techo) pueden y deben figurar como domicilios válidos en el padrón’.

Empradonarse es imprescindible, explica Matesanz, y supone el primer paso para empezar a acceder a unos derechos que serán indispensables para poder salir de la situación de marginalidad: «El padrón es la puerta de entrada a los servicios sociales, la tarjeta sanitaria, la escolarización, la tarjeta de bus gratuita… Es la puerta de entrada a ser ciudadano», señala la coordinadora balear de Metges del Món. Una situación que confirma el propio Gabriel que lamenta que, a causa de su situación, «no puedo tener ni la tarjeta para sacar medicinas. No puedo ni ponerme enfermo». Y vivir en una caravana, sin luz ni agua corriente, no es precisamente el mejor entorno para mantener una vida saludable.

Con informe policial

Según explica una portavoz del Ayuntamiento de Ibiza, las personas residentes en el municipio que duermen en la calle y que son atendidos por los servicios sociales, se empadronan de oficio en el Servicio de Atención Municipal. Respecto a las personas que viven en infraviviendas o en cuevas, estas «se empadronan con informe policial».

El reglamento que regula el padrón señala que lo que marca la posibilidad de empadronarse, es la capacidad de recibir una notificación, ni que sea de manera informal: ‘El criterio viene determinado por la posibilidad o imposibilidad de dirigir al empadronado una comunicación al domicilio que figure en su inscripción. En el caso de que sea razonable esperar que esa comunicación llegue a conocimiento del destinatario, se le debe empadronar en esa dirección. Para esta inscripción no es necesario garantizar que la notificación llegará a su destinatario, sino simplemente que es razonable esperar que en un plazo prudencial se le podrá hacer llegar’. Las facilidades son máximas, aunque incluye expresiones vagas: ¿cuánto tiempo es un ‘plazo prudencial’?.

«El Ayuntamiento debe ir a verificar si estás viviendo allí, el problema es que no hay suficientes recursos», señala Matesanz. Pero, atención: «Si a los tres meses el Ayuntamiento no ha respondido, te debe empadronar por ley».

Cuando le comento a Gabriel que, según el Ayuntamiento, con un informe policial puede empadronarse, se queda estupefacto, ya que la policía pasa regularmente por el asentamiento de infraviviendas para pedirles la documentación y mantener un control de sus habitantes: «A ver si puedo ahorrar y me pago un abogado que me ayude a arreglar lo del padrón». Pero sin papeles, lo tendrá difícil para reunir el dinero suficiente para pagar a un representante legal.

