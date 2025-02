Dialogando con ¿paisajes? de la Ibiza norteña

«¿Quién no se ha emocionado viendo un atardecer cuando los cielos se vuelven rojos?». Elena Ruiz Sastre, directora del Museo de Arte Contemporáneo de Ibiza, lanza la pregunta a la veintena de amantes del arte que se han acercado hasta la pinacoteca para conocer de primera mano las últimas incorporaciones a su paredes.

A su lado, Nico Munuera sonríe, mascullando la respuesta que da a continuación: «Yo no considero que haga paisajes, aunque vosotros lo veáis así».

Ese es precisamente el tipo de diálogo que se busca en la séptima edición de MACE Focus, una conversación que interpele, en la que los autores debatan con los asistentes e incluso unos cuadros lo hagan con otros, tal y como explica la directora, encantada de que el liderazgo este año recaiga sobre el artista murciano:

«Teníamos muchas ganas de contar con un artista como Nico Munuera, que tiene una trayectoria de muchísimo prestigio, que pasa largas temporadas en la isla y no había expuesto nunca aquí. Era absolutamente necesario que lo hiciera con una obra de expansión que le permitiera explicar sus referencias».

La Sala de Armas del museo reúne 23 obras de Munuera, que le da otra vuelta de tuerca al tema de si son paisajes, o no, esos grandes lienzos en los que la mirada se deja arrullar con facilidad.

«Cuando estoy con la pintura, solo veo pintura. Luego tuve que aceptar que yo no hago paisajes, pero habito en ello. Me monté esa película. Después de estar viendo cientos de atardeceres, cientos de amaneceres y cómo cambia la luz, al final no puede ser de otra manera», cuenta. Porque Munuera, que conoció Ibiza hace 25 años de la mano de su mujer, ha pasado «muchísimas horas en Cala d’en Serra grabando y haciendo fotografías».

«Me quedé sorprendido con la zona norte y allí empecé con la idea de los paisajes. Hasta que tuve 25 años, solo experimenté el paisaje abrupto y obligado de Lorca, mi tierra natal. Aquí llegué al paisaje elegido». ¿Entonces sí son paisajes sus obras? ¿En qué quedamos? «El arte sirve para dialogar», insiste Ruiz Sastre.

Munuera es el mascarón de proa de esta séptima cita de este evento que el MACE aprovecha para presentar las nuevas adquisiciones y donaciones que han pasado a engrosar su catálogo.

Entre ellos también figuran Irene de Andrés y Albert Pinya, dos artistas «que ya son de la casa» y a los que la directora también tenía «muchas ganas de mostrar»: «Queríamos que la obra de Irene tuviera un espacio propio. Su obra se basa en temas problemáticos. Analizando una realidad descubre asuntos que, aunque lo parece, no están amortizados. Y pone el dedo en la llaga».

Irene de Andrés y Albert Pinya

La artista ibicenca profetiza en su tierra con dos obras, ‘Idea’ y ‘Heaven’. La primera es una escultura con la forma que iba a tener la cúpula de una de esas discotecas que nunca se llegaron a erigir en la isla. «Su trabajo documental es único porque entró en lugares que ya han desaparecido. Irene se mueve en el filo de la navaja y su obra inquieta», añade la directora.

Y en la planta baja aparece otro de esos nuevos diálogos que recorren los espacios del museo, el de la obra de Albert Pinya con el yacimiento arqueológico al que mira desde su ángulo perpendicular.

«Para mirar hacia el presente y el futuro, también debemos comprender de dónde venimos, todo ese bagaje y todo ese legado que hay detrás. Para mí es una exaltación de todo el patrimonio que hay en Ibiza, que aparentemente no es lo primero que le llega a la gente sobre la isla, de toda ancestralidad y esa riqueza», cuenta el artista, armado con «un lenguaje visual muy directo e inmediato, sin concesiones ni ornamentos de por medio, de un impacto visual fácilmente reconocible».

Por su parte, Ruiz Sastre celebra poder contar con «una de las voces más representativas de Baleares», así como un autor«muy próximo a Ibiza» Además, este MACE Focus también integra en el museo obras con las firmas de Bartomeu Escandell, Robert Llimós, Christ-Off, Vincent Calbet y Antonio Tomás.