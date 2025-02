«Miedo y terror» entre los vecinos de Cala d’Hort: «Somos ignorados»

«Todos vivimos con miedo y terror todos los días en verano». Así de cruda es la confesión realizada por un residente de Cala d’Hort en Ibiza que habla en nombre de «25 casas y sus familias» de la zona.

En una carta remitida a Diario de Ibiza, este vecino, que prefiere conservar su anonimato, asegura que están «absolutamente sin palabras y conmocionados» con la manera de gestionar la masificación turística que sufre cada año s’Era des Mataret, el llamado mirador de los islotes de es Vedrà y es Vedranell.

«Tenemos terror turístico en una comunidad a la que no le importan los miedos y preocupaciones de sus residentes. Llevamos semanas intentando contactar con el alcalde o con el Ayuntamiento. Somos ignorados. Sin respuesta, sin reacción. Somos ciudadanos de esta isla, vamos a trabajar, pagamos nuestros impuestos, pero por lo demás parecemos ser completamente insignificantes», comienza la misiva.

Medidas fallidas

«Nosotros, los residentes, recogemos la basura que queda, reparamos la puerta que el municipio ha instalado y que se destruye regularmente, a nuestra costa porque el municipio no mueve un dedo», continúa la carta, escrita todavía a unos meses del verano, momento en el que, según dice este vecino, será imposible que puedan salir de sus casa entre las siete de la tarde y las diez de la noche.

«Y en caso de emergencia ni la ambulancia ni los bomberos tendrán la oportunidad de acudir a la zona, ya que la carretera y todas las vías de acceso están bloqueadas por vehículos de turistas imprudentes. Esto es potencialmente mortal e inadmisible», advierte.

Respecto a las medidas adoptadas en los últimos tiempos, considera que «las barreras al costado de la carretera probablemente fueron bien intencionadas», pero que lo único que han conseguido es «empeorar aún más la situación porque ahora la gente simplemente estaciona directamente en la calle».

«Y a lo largo y ancho no hay policía ni regulación a la vista. ¡Todo lo contrario! Incluso cuando pedimos ayuda, somos ignorados. La policía no tiene tiempo para nosotros y no está dispuesta a ayudarnos. Y cada vez que tienen la misma excusa, tienen una emergencia...», se lamenta.

Críticas a la dejadez

Por otra parte, recuerda que «estos turistas que vienen a es Vedrà ni siquiera dan dinero». «Vienen gratis, causan problemas, terror, suciedad y pueden hacer lo que quieran. A expensas de la naturaleza y de los habitantes locales. Necesitamos piedras grandes que garanticen el acceso de los residentes, los bomberos y la ambulancia: estamos completamente bloqueados todos los días», demanda.

En este sentido, este portavoz vecinal también reclama «un servicio de transporte como en Benirràs o en Cala Salada». «Pero ambos lugares no están bajo la supervisión de Sant Josep. Al parecer, otros municipios están dispuestos a proteger a sus ciudadanos y su naturaleza. Al parecer, Sant Josep no tiene ambiciones de hacerlo. Tampoco hay comunicación con nosotros. ¿Por qué nadie nos pregunta?», lamenta.

Además, recalca con sorna que «el municipio de Sant Josep podría renovarse económicamente y pavimentar de oro las calles del municipio solo por diversión» simplemente con multar a todos esos coches «peligrosos e incorrectamente aparcados» en la zona.

«Pero el municipio no quiere trabajar demasiado. Y hacer algo con los turistas no es posible de todos modos. Esta es la sensación que se tiene cuando se vive en el municipio de Sant Josep. Sí, de hecho, nos dijeron que sería demasiado trabajo anotar los cientos de vehículos mal estacionados», desvela. Por todo ello, los vecinos de Cala d’Hort, pero también de «Cala Carbó, Cala Vedella, es Cubells», dicen tener «mucho miedo y preocupación por el verano».

«Antes de cada verano. Este no es un estado de vivir con miedo todos los años. ¿Cómo puede un alcalde o un municipio ser tan ignorante? A mis ojos, el alcalde no merece su título. Hace años, hubo un nombramiento con un antecesor del actual alcalde. Las medidas se definieron y también se cumplieron. Mientras tanto, sin embargo, la situación se ha vuelto mucho más drástica (...) ¡Sí, tenemos miedo y suplicamos ayuda!», finaliza la carta.