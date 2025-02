Carlos Falcione, el pasajero de Ibiza que sufrió un secuestro aéreo: «Quedamos en ‘shock’ y no nos dimos cuenta»

Hay episodios que te marcan para toda la vida. Y hay situaciones traumáticas que se entierran bajo una capa de olvido para que dejen de doler. El 24 de diciembre de 1999, el avión Airbus A-320 de la compañía Indian Airlines con destino Nueva Delhi, en el que volaba el ibicenco de origen argentino Carlos Nelson Rodríguez Falcione y su pareja, la barcelonesa Victoria Moreno, fue secuestrado por un grupo de terroristas cachemires. Fueron ocho días de angustia y dolor hasta que el 31 de diciembre fueron liberados conjuntamente con los otros 156 pasajeros que quedaban en el avión. Fue el final a una semana de pesadilla. Aunque la historia no termina aquí, porque la vida continúa.

«Hay cosas de las que no he hablado en 25 años», comenta Carlos, como le conocen sus amigos. Hace un año que abandonó la isla para instalarse en La Rioja. Esta semana ha regresado a Ibiza para visitar a su familia -sus padres y sus dos hijas- y a los amigos de toda la vida. Acude a esta charla acompañado de su actual pareja, Catia, que es quien le ha animado a hablar para afrontar sus demonios y cerrar la herida. Ella explica que todo cambió después de ver la serie de Netflix ‘IC814: Secuestro rumbo a Kandahar’, en el que se reconstruye esa historia desde el punto de vista del piloto del avión, el capitán indio Devi Sharan.

«Durante años dejó esa historia enterrada -explica Catia-, después de ver cómo reaccionaba él al ver la serie, empecé a hacerle preguntas, a indagar, y él ha empezado a entender muchas cosas que le pasan. Es una persona muy sensible. Le he animado a que lo cuente, a que lo saque todo». Él asiente y explica que después de aquel episodio tardó nueve años en volver a subir a un avión. Incluso a día de hoy, en los despegues y los aterrizajes lo pasa mal. Necesita estar sentado junto a la ventanilla y que esté subida. Admite también que, desde el secuestro, ya no ha vuelto a dormir igual: «Todavía hoy cualquier ruidito me despierta», y habla de la época anterior al secuestro como de «cuando dormía bien». Ha llegado la hora, por tanto, de contarlo todo.

Falcione recibe el cariño de sus familiares tras regresar de su secuestro. / Vicent Marí

Un viaje que se torció

Carlos y Victoria se conocieron en el verano de 1999 cuando ambos trabajaban en la discoteca Amnesia. Finalizada la temporada, realizaron un viaje por Asia, que les llevó por Sri Lanka, la India y Nepal. Antes de embarcar en el Airbus 320 que les debía llevar desde Katmandú (capital del Nepal) hasta Nueva Delhi, Falcione escribió un email a sus amigos: ‘Ya nos queda poquito de viaje. De Katmandú nos vamos a Delhi y desde allí para casa. (…) Llegamos el día 27 por la noche, si acaso ya te llamaré desde Barna. Un abrazo fuerte y hasta pronto’. Pero todo se torció.

«Acababan de servirnos la comida y escuchamos mucho ruido. Al principio no hicimos caso porque los indios son muy bulliciosos. Luego oímos gritos de pánico y miedo, y veo a un tipo con una pistola. Se lo comento a Vicky [Victoria Moreno] y le digo que será una broma. Es que no das crédito, no te crees que te esté pasando a ti», rememora Falcione: «Sacaron pistolas, granadas y tomaron el control del avión en tres minutos».

En esos momentos iniciales se produjo un forcejeo y los secuestradores acuchillaron mortalmente a un pasajero de nacionalidad india que había ofrecido resistencia. «No vimos nada. Era un Airbus, un avión muy grande, y había unas cortinillas que separaban la clase business del resto del pasaje. Hasta que no terminó todo no nos enteramos de que habían matado a un pasajero. Si lo hubiéramos sabido, habríamos entrado en pánico».

A partir de ahí, el avión empezó un deambular de aeropuerto en aeropuerto. Primero aterrizaron en Amritsar, India; después en Lahore, Paquistán; luego volaron hasta Dubai, donde fueron liberados 27 rehenes y se entregó el cadáver del pasajero fallecido; y finalmente hasta el aeropuerto de Kandahar, Afganistán, controlado por las milicias de los talibanes, y de donde ya no se moverían.

«Nosotros no sabíamos nada. Estuvimos los ocho días con las ventanillas bajadas. No sabíamos a dónde íbamos ni qué harían con nosotros. Lo que sí recuerdo es que los despegues y los aterrizajes fueron muy bruscos», explica Falcione, «luego, al ver la serie, he sabido que nos jugamos la vida, porque obligaron al capitán a volar con muy poco combustible». De esos ocho días encerrado le quedó la aprensión por las ventanillas bajadas.

Carlos señala también que ignoraron en todo momento el desarrollo de las negociaciones. Los secuestradores se comunicaban en urdu -la lengua de Cachemira- y en hindi con la tripulación y la mayoría del pasaje. Uno de los secuestradores, que hablaba inglés, era quien se dirigía a los 15 secuestrados occidentales, entre ellos, además de Carlos y Victoria, una pareja de catalanes de Mollerussa (Lleida). «Nos comentaron que eran de Cachemira, que el gobierno indio trataba muy mal a su pueblo, y que pedían la liberación de unos prisioneros. No nos dijeron nada más», comenta Falcione.

Explica también que los trataron relativamente bien, aunque se produjo algún episodio esporádico de violencia que Carlos sufrió en primera persona: «Nos obligaban a tener la cabeza entre los brazos y mantener la mirada bajada. Levanté la cabeza un momento y un secuestrador me gritó ‘close your eyes’ [cierra los ojos] y me golpeó en la cabeza con la culata de una pistola. Duele mucho».

Falcione sonríe mientras consulta recortes del Diario de Ibiza de la época. | VICENT MARÍ

La semana más larga de sus vidas

«Esos días se hacían eternos. No acababan nunca. No teníamos nada que hacer. Era imposible dormir. Pierdes la noción del tiempo. Además, desconectaron el sistema eléctrico del avión y por la noche hacía muchísimo frío». El ibicenco admite que hubo un momento en que la tensión nerviosa le superó y entró en crisis: «Me dio un ataque de pánico. La azafata me intentó calmar pero yo estaba fatal».

En esa situación, se produjo uno de los momentos más delirantes del secuestro: «Se me acercó el secuestrador que hablaba inglés, que parecía el más tranquilo de todos, y me llamó y me llevó al fondo del avión. Allí tuve una conversación con él. Ellos siempre iban con el pasamontañas puesto. Nos situamos él y yo en un aparte, y en ese momento se quita el pasamontañas y le veo la cara por primera vez. Esa imagen la tengo grabada. Y allí el hombre me explicó sus motivos, el sufrimiento de su pueblo, y dijo que su vida había sido la violencia, y que era como un oso, que cazaba y volvía a casa. Y bueno, esto no lo había contado hasta ahora, le comenté que en la vida no todo era pegar tiros, le comenté que yo trabajaba en Amnesia y le dije ‘vente a Ibiza, te invito a mi casa’, y le hable de la paz. Bueno, fue una conversación surrealista pero a mí me tranquilizó».

La figura de este secuestrador, a quien apodaron ‘el psicólogo’, fue clave para que los pasajeros mantuvieran la calma en esos días terribles: «Sabía manejar los tiempos, controlar la situación. No era tan agresivo como los demás».

Comenta también Falcione que durante esos ocho días apenas les dieron de comer «pero tampoco teníamos hambre». Recuerda que en los dos primeros días apenas les dieron «una mandarina y un vaso de agua», y que luego, en Kandahar, consiguieron que les entraran comida al avión: «Nos dieron un plato de arroz con pollo y un pan indio, pero ya te digo que se nos cortó el hambre». Señala también que al desconectar el sistema eléctrico del avión, dejaron de funcionar los lavabos: «Todo olía muy mal. Los inodoros desbordaron. Entrabas a los lavabos y el olor se te pegaba a la ropa. Era nauseabundo».

Durante esos días de encierro también hubo momentos absurdos y surrealistas, como cuando vieron a un pasajero comerse su pasaporte a pedacitos: «Era un italiano. Rompió el pasaporte en trozos pequeñitos y se los empezó a comer. Resulta que era multimillonario, el dueño de la empresa que imprime el papel moneda de media Europa, y no quería que los secuestradores conocieran su identidad». Este pasajero fue una fuente inagotable de anécdotas, ya que era la segunda vez en su vida que sufría un secuestro aéreo y se lo tomaba todo con bastante humor: «Cuando nos liberaron no regresó con nosotros, sino que había contratado un avión privado para que lo recogiera desde Kandahar».

Si durante los primeros días del encierro los pasajeros permanecieron en sus asientos, a partir de la cuarta jornada los secuestradores los fueron cambiando de sitio. Primero, separaron a los occidentales de los pasajeros indios, y luego a los occidentales también los cambiaron de lugar. En ese momento, Carlos y Victoria perdieron el contacto. Luego, sucedió algo que, en un primer momento, no entendió: «Nos separaron a mí, al otro chico catalán y a un belga, y nos ataron las manos con unas bridas y nos vendaron los ojos. No supe por qué, lo interpreté que fue porque éramos los más jóvenes y fuertes del grupo, y quizás nos veían como una amenaza». La realidad la supo después, una vez fue liberado: «Lo que pasó es que las negociaciones con el gobierno indio habían encallado y los secuestradores amenazaron con ejecutarnos en directo, delante de las cámaras de televisión. Fueron unos momentos críticos».

Otro dato que no conocían es que los secuestradores habían puesto una bomba en el avión y, en caso de que se produjera un asalto para liberar a los rehenes, estaban dispuestos a inmolarse y hacer explotar el aparato: «De esto me he enterado ahora gracias a la serie de Netflix, y confieso que me ha afectado mucho. Los que estábamos dentro no nos enterábamos de nada».

El final y el día después

Al cabo de una semana, sucedió algo inesperado: «Los indios que había en el avión empezaron a aplaudir. Nosotros no entendimos nada. Resulta que informaban que se habían retomado las negociaciones. Y al día siguiente nos llaman, abren la puerta del avión y nos dicen, hala, ya os podéis ir. Nos quedamos pasmados. Quiero decir, ¿cómo se supone que deben terminar los secuestros? ¿Te abren la puerta y te dicen ‘vete’? El secuestrador que se despidió de mí, el ‘psicólogo’, me dijo ‘Don’t forget me!’ [No me olvides]. ¡Y tanto que no lo voy a olvidar!».

Falcione recuerda los días siguientes como una auténtica locura. La primera noche en libertad la pasaron en la embajada española en Delhi. Luego asistieron a una recepción en la embajada argentina. Y la llegada a Barcelona fue en olor de multitudes, con la pista de aterrizaje llena de periodistas esperándoles. Esa semana, Carlos y Victoria tuvieron que atender a infinidad de entrevistas, fueron invitados al programa ‘Crónicas Marcianas’ de Telecinco, y también recibieron el cariño de familiares y amigos al regresar a Ibiza. «Agradecimos mucho el cariño, pero no tuvimos asistencia psicológica. A nadie se le ocurrió que la necesitaríamos. Pasó esa vorágine y cuando todo terminó, nos quedamos solos».

Carlos y Victoria pasaron página. Ese mismo año ella quedó embarazada de su primera hija. La vida continuó y ellos enterraron ese vuelo IC810 en un cajón apartado de su memoria, como si jamás hubiera existido, como si fuera una vieja pesadilla olvidada. «Ni Vicky ni yo tuvimos un momento para parar y decirnos, ¿qué ha pasado? Vuelves y vives una falsa normalidad. Hemos seguido en shock mucho tiempo y no nos hemos dado cuenta», y después de esta larga charla sonríe y confiesa que, quizás, «esta entrevista ha sido la visita al psicólogo que había necesitado».

