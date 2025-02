Treinta llamadas en menos de diez minutos por un alquiler de 1.150 euros en Ibiza

Los profesionales del sector inmobiliario consultados por este diario coinciden en que, ante un anuncio especialmente goloso, hay que dudar antes de caer en una posible estafa. Y más todavía si esa ganga lleva ya mucho tiempo anunciada en Internet.

En Ibiza, las viviendas con un precio asequible duran muy poco en el mercado. «Esta mañana [la del jueves] hemos subido el anuncio de un alquiler de 1.150 euros al mes y he tenido que quitarlo porque he recibido más de 30 contactos en menos de diez minutos», relata Toti Moreno, director comercial de la inmobiliaria Windsor & Meyers. «Lo he quitado, he empezado a contactar con la gente y la segunda persona ya lo ha reservado», añade.

Montse Hernández, directora de Ibiza Country Villas, señala que la situación habitacional en Ibiza es tan complicada que a menudo personas que están buscando una vivienda asequible para vivir en ella se han acercado a las oficinas de esta inmobiliaria, a pesar de que no se dedica al alquiler residencial (así lo indica su nombre). En todo caso, aconseja a los inquilinos ver siempre el inmueble antes de pagar: «Y en el caso de que alguien quiera alquilar una vivienda residencial y no se encuentre en Ibiza, hay que pedir una videollamada a la propiedad y hacerla con el agente o con quien sea. Pero la primera opción siempre es ver la vivienda y no pagar nada antes de ello», destaca.

Otro paso a dar, prosigue Hernández, debe ser «pedir nota simple y DNI o pasaporte del propietario», ya sea a él mismo o a la agencia —si es que el dueño ha contratado a una inmobiliaria—, con tal de verificar que realmente es el arrendador. «Si tú tienes interés en algo, tienes que exigir esa información», reitera.

Además, Marco Cristiano, socio y portavoz de Ibiza My Villa e Ibiza My Property, señala, en la misma línea que lo que apuntaba Toti Moreno en líneas anteriores, que al ver un anuncio de alquiler demasiado bueno como para ser cierto, hay que activar la alarma antes de caer en la trampa.