El problema de la vivienda en Ibiza: «Pongo a la venta mi caravana por no encontrar terreno»

Vivir en una caravana no es sencillo y, además, las administraciones ponen cada vez más difícil residir en ellas. Este sucedáneo del alquiler tradicional resulta problemático para quienes apuestan por esta opción a la vista de que alquilar o comprar es misión imposible. Lo explica un miembro «anónimo» en un anuncio que aparece en un ‘nice & cheap’ de Ibiza: «Pongo a la venta mi caravana por no encontrar terreno para alquilar al año que tenga agua y luz y que no sea compartido. Aviso, no voy a engañar a nadie ya que me engañaron a mí cuando compré esta» por 2.200 euros. Se sincera y reconoce que no tiene papeles («el tío [al que se la adquirió] me avisó cuando llegué con las maletas a la isla») y no tiene tanque de agua («esto me lo comentó cuando empecé a buscar el tanque a los dos días después de limpiarla»).

Hay numerosos anuncios de venta de caravanas en las redes sociales. Pero faltan lugares donde poder aparcarlas legalmente. A veces se anuncian cambalaches curiosos: «Se ofrece caravana para vivir en terreno privado a cambio de reparaciones a persona mañosa que sepa lijar, pintar con pistola, trabajar la fibra, madera... Un poco de todo, arreglar un poco el terreno donde se encuentra...», indica uno. A continuación detalla (de manera enrevesada) cómo sería el intercambio: «Tengo una caravana en un terreno privado que quiero terminar de arreglar y la ofrecería a cambio de reparaciones en ella para dejarla arreglada y arreglar un poco el lugar donde se encuentra». Está en Cala de Bou.

Venta de una caravana "sin pretensiones". / D.I.

Para caravana o contenedor

Hay un particular que ofrece periódicamente y de manera sibilina un solar para ‘aparcar’ la camper: «Si alguien necesita una parcela de terreno, bien para cultivar sus propias hortalizas, recoger almendras, tener caballos, gallinas, poner una caravana o disponer de espacio para almacenamiento etc, dispongo de un terreno en venta de 7.000 m2, agrícola común de secano, situado en las inmediaciones de es Codolar/sa Caleta». Quizás esté interesado el «sanitario» que busca un terreno «para vivir con caravana todo el año». O bien otro que, precisamente, busca terreno en Cala de Bou «más o menos, donde poder poner una caravana o contenedor vivienda». «Se busca terreno con agua y luz para dejar caravana», dice otro interesado.

«Debido al momento que vivimos con los alquileres, estamos buscando un terreno donde poder poner una caravana... si es con luz y agua, genial, si no, nos abastecemos nosotros […] Somos sanos y respetamos el medio que nos rodea. Y, por supuesto, preferiría una casa, solo intentamos adaptarnos a la situación», es el anuncio desesperado de una familia de Santa Eulària. Otro anunciante tira de la ironía y de buen humor: «Busco alquilar sombra [o] pino [para] autocaravana. Un año más, al parecer, los altos cargos se han centrado en blindar todo rastro de bosque o campo libre en esta isla privatizada (…) Te alquilo un pino de los 3.000 que tienes llenos de musgo en el terreno, que seguro que los pájaros se llevan mejor conmigo».

Hay quien admite que busca caravana como sea: «Para poner en una finca, también sin documentación y también en cualquier estado». Marcos, por su parte, busca «un lugar tranquilo y seguro» para establecerse: «Soy una persona tranquila y respetuosa que está buscando un espacio similar para mi caravana […] Estoy dispuesto a pagar un alquiler justo y asegurarme de mantener todo limpio y ordenado».

Interior de una furgoneta camperizada a la venta, a la vista. / D.I.

Plazas limitadas

No faltan propuestas en los ‘nice & cheap’, aunque sean dudosamente legales: «Alquiler de espacio en bosque para caravana, furgoneta o tienda de campaña. Zona Cala Mestella. Mucha tranquilidad y privacidad. Posibilidad de alquilar todo el año o solo temporada. Plazas limitadas a 12. Se dará preferencia a familias con hijos menores. Para personas serias y trabajadoras. Precio mensual: 350 euros por caravana/furgoneta/tienda».

Un anunciante busca «un pino en el quinto pino» que haga «buena sombra para meter» su autocaravana: «No tengo una gran cantidad de dinero, pero igual solo por estar debajo del pino, el pino te genera 50 euros al mes y esa zona queda limpia y protegida (…) 50 euros pueden ser poco, pero menos es tener un pino a tomar por culo con sombra sin ser aprovechado en este mundo consumista (…) Cuanto más cerca del aeropuerto, mejor».

