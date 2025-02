El Govern se desentiende y deja en manos de Vox el cese de Le Senne

El Govern de Marga Prohens se desentiende y deja en manos de Vox la destitución de Gabriel Le Senne, como presidente del Parlament, después de que el juez le haya abierto juicio oral por romper la fotografía de Aurora Picornell.

El portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, trasladó ayer a los ultraderechistas la responsabilidad de cesar al primer presidente de la Cámara que se sienta en el banquillo de los acusados. «El Govern ni pide ni deja de pedir la destitución de Le Senne, es Vox el que tiene la responsabilidad. Confiamos en que actuarán con la máxima responsabilidad y altura de miras para tomar decisiones. Cuando el portavoz del Govern utiliza estas palabras valoradas en todo su contexto, yo creo que se me entiende perfectamente», aseguró Costa.

Cuestionado respecto a quién será el presidente de la Cámara el próximo 1 de marzo, día de les Illes Balears, el portavoz mostró sus dudas. «El día 1 de marzo yo no sé, a día de hoy, quién será el presidente del Parlament. Veremos quién pronuncia el discurso, no lo sé. Quedan todavía unos días, vamos a ver qué pasa». El portavoz del Ejecutivo también señaló que «con la apertura de juicio oral, se ha producido un cambio importante en el procedimiento judicial», aunque volvió a reiterar que debe ser Vox el que tome la decisión. «Nosotros ya dijimos en su momento que el presidente del Parlament no puede perder los papeles ni actuar como lo hizo. Es evidente que hay un cambio con la apertura de juicio oral pero es Vox quien debe actuar con altura de miras», expresó Costa.

Por su parte, Le Senne insistió en que para él la apertura de juicio oral «no supone ningún cambio sustancial» porque sigue prevaleciendo la presunción de inocencia: «Es verdad que un juez ha visto indicios de delito y, por eso, abre el juicio oral, pero también es verdad que el fiscal especializado en delitos de odio tiene la opinión contraria. Entonces, hay que respetar, dejar trabajar a la Justicia, esperar y ver cuál es la decisión final».

«No veo motivos para dimitir si no lo hice el 18 de junio ni el 3 de septiembre, que como saben los hechos son públicos y notorios y ya los hemos analizado en el pleno del 3 de septiembre. Entonces, para mí esto no cambia nada sustancial», defendió Le Senne, quien también aseguró que está «muy tranquilo» después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma haya dictado el auto de apertura de juicio oral por un delito de odio. «He recibido mucho apoyo, no solo de mi partido, sino de muchísimos ciudadanos», añadió.

En cuanto a la posibilidad de que se presente una iniciativa para cesarle, como establece el reglamento de la Cámara, Le Senne afirmó que la tramitará «como corresponda» y que será la mesa la que tome «las decisiones oportunas».