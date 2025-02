El sector inmobiliario alerta de las estafas en Ibiza: «Los caramelos no existen»

«Cuidado, porque el caramelo no existe». Así resume Toti Moreno, director comercial de la inmobiliaria Windsor & Meyers, lo que hay que tener en cuenta a la hora de alquilar una vivienda en Ibiza.

No dejarse llevar por lo atractivo de un anuncio, y menos si este aparece en redes sociales o llega a través de un simple mensaje de WhatsApp. Por supuesto, nada de pagar una parte por adelantado antes siquiera de ver el inmueble.

No hay que fiarse de aparentes gangas, y no solo por los desorbitados y habituales precios de mercado en la isla, sino porque, normalmente, quien pone a disposición de residentes un piso de su propiedad a un precio asequible, lo hace sin inmobiliarias de por medio, añade Montse Hernández, directora de Ibiza Country Villas. «Si una propiedad está en alquiler a un precio económico, los propietarios no suelen acudir a las inmobiliarias. A las personas trabajadoras les duele pagar la comisión y se encargan ellas directamente», afirma.

En una línea similar se expresa Moreno: «En Ibiza ahora mismo un piso de dos o tres habitaciones está en los 2.000-2.500 euros de alquiler mensual durante todo el año. El único caramelo que existe en Ibiza es conocer a un propietario de la isla y que te pida una cantidad baja con tal de cuidarle una casa que tenga por ahí tirada. Todo lo que esté publicado y sea un caramelo no existe, es mentira. Y menos si lleva más de 10 minutos publicado». Porque, en la selva inmobiliaria de Ibiza, los pisos vuelan.

Pasos a seguir

En caso de acudir a una inmobiliaria, este profesional del sector aconseja seguir los pasos que rigen en cualquier otro tipo de operación comercial. En primer lugar, comprobar el nombre de dicha inmobiliaria: ¿Existe de verdad? ¿Es una marca conocida? «Para mí, lo más importante es que tenga una oficina física, que los puedas buscar, que puedas hablar con una persona y que, si acaso tienes que reclamar algo, puedas presentarte en la oficina y decir: ¿qué pasa con esto? En toda ciudad y todo pueblo conocemos una inmobiliaria o alguien que se dedica a mover casas y pisos». Por tanto, nada de pagar por adelantado antes de ver la propiedad.

Algunas personas, desesperadas por encontrar algo en Ibiza, llegan a realizar algún tipo de ingreso por adelantado. De esto se aprovechan los estafadores, tal y como ha publicado este diario entrevistando a algunos afectados, que son residentes o temporeros. Pero «la desesperación no justifica los medios», alerta Moreno, quien afirma que a la inmobiliaria llegan personas que han sufrido una estafa de este tipo.

Internet y los piratas

Parece ser que la mayoría de veces ese «caramelo» se encuentra en redes sociales, grupos de WhatsApp y «páginas web pirata», alerta Marco Cristiano, socio y portavoz de Ibiza My Villa e Ibiza My Property, dos ramas, la vacacional y la residencial, de una misma empresa. «Si alguien va a una agencia inmobiliaria estará protegido. Si acude a portales de Internet como Idealista o Fotocasa, ahora también, ya que está mucho más protegido que antes. Hay gente que viene aquí a trabajar y encuentra algo en las redes sociales y al llegar ven que es un piso en el que hay muchísimas personas, con un montón de camas. Esto no lo hacen las agencias, sino los piratas, particulares que utilizan WhatsApp o las redes sociales», añade. También subraya que es importante tener olfato: «Si alguien te empieza a pedir dinero antes o te hace preguntas raras, ya sabes...».

Por otro lado, Montse Hernández recuerda que a través del buscador de imágenes de Google se puede comprobar si la imagen de un anuncio sospechoso se ha cogido, en realidad, de Internet. Y es que en ocasiones los estafadores alquilan pisos que ni siquiera existen. Al inquilino le dan una dirección que lleva a un portal en el que no hay ningún piso que tenga en el buzón el nombre del supuesto propietario y mucho menos que se corresponda con las fotos del anuncio que embaucó a la víctima.

