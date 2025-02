«Era sencillo pensar que la vida era esto, pedir la botella más cara, olvidarnos del resto. Recorrernos la isla en moto, saciar los deseos. Era sencillo pensar que la vida era eso». Es una de las estrofas de ‘Formentera’, canción que abre ‘Lento ternura’, el último trabajo de la cantante y compositora Zahara y el primero después de su aclamado ‘Puta’, que vio la luz en 2021. Acaba de publicarlo y, coincidiendo con su salida a la venta, la jienense ha lanzado también el videoclip de esa primera canción, bautizada con el nombre de la isla.

Un vídeo en el que se mezclan imágenes de un plano de ella cantando en un interior con otras que, por la estética y la textura (antiguas, borrosas, desdibujadas, imperfectas...), fueron captadas durante un viaje a la isla. Una visita fuera de temporada, ya que el cielo es más plomizo que azul, el mar no es un plato y ella no luce bikini sino jerséis y una chupa de cuero.

Zahara viaja a Formentera en su nuevo disco

En el videoclip se la ve observando el batir del mar en las rocas, paseando por las pasarelas de madera de las playas, apoyando su cabeza en el pecho de su acompañante, recorriendo las carreteras, entrelazando sus dedos con los de otra persona en la palanca de marchas del coche, puestas de sol, casetas varadero, llaüts, ella haciendo fotos mientras ríe, el pelo al viento, el ferri luchando con las olas, la posidonia en la orilla de la playa, los faros...

‘Formentera’ es, aparentemente, una canción de desamor. Extremadamente melancólica. Y con la que es imposible no empatizar. Por los amores perdidos, por los recuerdos felices a los que nos aferramos, por esos fogonazos de felicidad, por la ingenuidad de pensar que algo es para siempre... «Aquí estoy, observando todo lo que voy a perder, todo lo que siempre he odiado y que ahora empiezo a entender. Me pregunto si será demasiado tarde para mí. Y pienso mis 38 como algo que poseo, como si fuera dueña de ellos, como si estos años fueron algo más que tiempo», canta Zahara en una letra que se puede leer, prácticamente, como si fuera un poema. Algo que confirma la propia autora cuando habla sobre el disco: «Es un libro de poemas».

Zahara viaja a Formentera en su nuevo disco

«Muchos de ellos han sido creados antes de la composición del disco y usados para escribir las canciones. Los llamo ‘brutos’, el texto matriz del que luego nace la canción. Otros surgen de las canciones, ha sido el propio disco el que ha inspirado el poema», explica en sus redes sociales. «También hay escritos más libres, que nacieron paralelamente a las canciones y que no llegaron a convertirse en ninguna, pero impregnaron el universo ‘Lento ternura’», afirma la artista, quien da las gracias al centro de información turística de la isla por la ayuda. «Tendremos que volver. Tendremos que volver a aquella isla y cruzar el mar a pie. Tendremos que volver. Tendremos que volver. Será el verano que jamás olvidaré…».