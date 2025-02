La solución que propone el presidente del Club Náutico Ibiza para recuperar su sede

El empresario ibicenco Damià Verdera es el nuevo presidente del Club Náutico Ibiza (CNI), una institución privada sin ánimo de lucro que este 27 de febrero cumple cien años promoviendo la náutica y el amor por el mar en la isla.

En una extensa entrevista, este hotelero (gestiona junto a su hermano José establecimientos como el One Ibiza Suites de ses Figueretes, uno de los primeros que se renovaron en esta zona), analiza el presente y el futuro de este club social después de que en el mes de mayo del año pasado perdiera la gestión del espacio público que ha ocupado en el puerto de Ibiza desde poco después de su fundación. Ahora, estas instalaciones están en manos de la empresa privada Puertos y Litorales Sostenibles (PyLS).

La Autoridad Portuaria adjudicó este espacio a PyLS por un periodo de un año prorrogable durante dos más. Por lo que el nuevo concurso para adjudicarse esta zona portuaria, que será por un periodo de entre 20 y 30 años, resulta clave para el futuro del CNI.

Preguntado sobre este plazo de dos años para solucionar la falta de instalaciones en el puerto, Verdera explica: "Buscamos un lugar y trabajamos con la Administración. Y no puedo contar más. No hay que dar falsas esperanzas. Soy muy sensato y sé que la gente está muy ilusionada con la nueva junta. Pero hay que ser sensatos, insisto, porque el escenario es muy complicado".

Damià Verdera, antes de la entrevista, en la sede de Diario de Ibiza. / Vicent Marí

Uno de los puntos clave de los concursos de la APB está en la inversión que ofrecen los licitadores. Y en este punto, el CNI, al ser una entidad que no reparte dividendos y que ahora sobrevive gracias fundamentalmente a la cuota de sus cerca de mil socios, parte con evidente desventaja frente a una empresa privada con empresarios detrás.

Ante este panorama, se le pregunta a Verdera si el CNI puede aceptar inversiones privadas, y entonces apunta la gran novedad: "Podemos estudiar todos los escenarios. Y uno de ellos, que se ha demostrado viable, es el del Port Olímpic de Barcelona. Su gestor quebró y lo absorbió el Ayuntamiento, que ha llegado a un consenso para gestionar estas instalaciones mediante un convenio. Pasó igual en Sanxenxo...".

También explica que en Francia, con una tradición marinera mucho mayor que en Eivissa, que vive "de espaldas al mar", la mayor parte de los clubes náuticos los gestionan ayuntamientos, universidades y otras entidades públicas.

¿Plantea de verdad que sus antiguas instalaciones reviertan en el Ayuntamiento para que luego se las cedan en uso? Se le pregunta entonces. A lo que responde: "No me estoy inventando nada. Es un modelo que ya existe. No he inventado la pólvora. Hablamos de que Barcelona se abrió al mar y fue gracias a la vela".

Además, recuerda el nuevo presidente del Náutico Ibiza la fuerte demanda de amarres de base, de gente de la isla que tiene su pequeña embarcación, pero que no puede acceder a un punto de amarre en Ibiza. Son miles.