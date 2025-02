Así será el resort de nueva construcción de Grupo Empresas Matutes en Jamaica

Grupo Empresas Matutes da un paso más en el sector hotelero y ya ha comenzado con la construcción de un complejo en Jamaica que abrirá con la marca Grand Palladium Hotels & Resorts y TRS Hotels. Este proyecto fue anunciado por Abel Matutes Prats, presidente de la compañía, durante Fitur 2025. Además, también anunció otras novedades para Ibiza, como el lanzamiento de The Unexpected, que será parte de lo que era Ushuaïa. También compartió que en abril se lanza el Gran Palladium Select, así como la apertura de un Only You en la isla en 2027.

El futuro complejo, según ha informado Hosteltur, contará con 948 habitaciones. "Además, esta iniciativa supone la expansión de la marca Grand Palladium Hotels & Resorts en el país, la llegada del servicio Family Selection y la incorporación de TRS Hotels, la marca de lujo solo adultos de la compañía", añade el medio.

Jamaica es el cuarto páis en el que Palladium Hotel Group tiene más presencia, ya que cuenta con 1.054 habitaciones operativas actualmente. Este año, Palladium invertirá 650 millones de euros en tres años en nuevos hoteles en Jamaica y la renovación de su cartera. Gestiona 41 hoteles (21 en España) y 13.000 habitaciones. En 2026 abrirá un hotel en la isla Al Marjan (Emiratos Árabes Unidos) bajo la marca Ushuaïa Unexpected Hotels, con una inversión de 94 millones, en colaboración con el promotor ruso Dmitriy Starovoitov. La compañía crece gracias a su división de lujo, con nuevas aperturas de marcas como Ushuaïa, Bless y TRS Hotel en destinos como Barcelona, Emiratos, Venecia, EEUU y México entre 2025 y 2026. En 2024 alcanzó ingresos de 1.200 millones de euros, un 12% más que el año anterior. El Grupo de Empresas Matutes (GEM), dirigido por la cuarta generación, continúa expandiendo el legado familiar, que comenzó con el abuelo Abel Matutes.