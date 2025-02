Glosas de Ibiza, Murcia y Terres de l’Ebre en ‘Illes per la cançó’

El Dia de Balears comienza a celebrarse este sábado, a las 19.30 horas en el Auditorio de Cas Serres, con una nueva edición del encuentro ‘Illes per la cançó’, una muestra de cantadors de Ibiza que este año compartirán escenario con los troveros de Murcia y los versadors de las Terres de l’Ebre (Cataluña). La cuarta edición de ‘Illes per la cançó’, que organiza el Consell de Ibiza, quiere mostrar las diferentes formas de hacer gloses en Ibiza y en otras regiones del Mediterráneo de las que proceden muchos residentes de las islas. Los géneros cantados de Ibiza, glosar i redoblar, tienen su singularidad, son cantos propios que no se improvisan y que solo se acompañan del tambor en el caso de la cançó redoblada; en cambio, podemos observar como los troveros y los versadors improvisan y se acompañan de diferentes instrumentos musicales.

El objetivo de este encuentro es acercar al público esta vertiente de la cultura popular, continuar con la tarea de investigación folclórica y difundir las tradiciones.

Así, en esta edición interpretarán, en representación de Ibiza, ‘Cançó glosada i redoblada’ a cargo de Vicent Marí Serra Palermet, Maria Cardona Torres, Elena Ribas Costa de can Pep Mariano y Vicent Cardona Bonet, Frit. En representación de la Región de Murcia subirán al escenario los troveros Pedro Cabrera Puche y Juan Diego Celdrán Madrid, Barbarroja; acompañados a la guitarra de Guillem Bel. Finalmente, en representación de Cataluña actuarán los versadors de las Terres de l’Ebre Sofia Morales, Sofia de la Ribera y Àlex Fernández, lo Cantador; acompañados de la Rondalla dels Ports (Tortosa).

Apoyo a las ‘colles’

«La cultura popular, la que nace directamente de la gente del pueblo, es básica en la política cultural, por eso contamos con el apoyo de la Federació de Colles de Ball i Cultura Popular d’Ibiza, para la cual, desde su comienzo en 1998, uno de sus objetivos más relevantes es el de apoyar a las asociaciones y a las colles federadas», señalan desde el Departamento de Cultura del Consell en una nota.

«Todos los residentes en Balears participamos de la cultura, las tradiciones y las costumbres propias de las islas y a la vez reconocemos la multiculturalidad presente en la comunidad», termina el comunicado.