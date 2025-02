Damià Verdera, presidente del Club Náutico Ibiza: «El barco hace aguas, pero todavía no está hundido»

Coge el timón del club en plena tormenta.

Donde se curten los marineros.

Pero esta es especialmente violenta.

Todo es relativo. Cuando a un navegante le dices que hace un buen día en el mar, igual es malo para él. Un día de calma con sol es bueno para ir a la playa pero no permite que las velas recojan viento.

Ese viento que debe impulsar al CNI, ¿es la sociedad, son sus socios, los programas sociales y deportivos?

Todo lo que ha dicho. Es la sociedad, es el propio club como entidad centenaria, son nuestros programas y proyectos... No podemos permitir que un poble mariner viva de espaldas al mar.

Como Barcelona, que vivió décadas así.

Como Barcelona, como Valencia y como tantos lugares que se han dado cuenta de que hay que vivir de cara al mar. Quizá la sociedad se ha dado cuenta ahora del peso que tenía el Club Náutico, que aunque era privado siempre ha estado abierto a toda la gente, a todos los vileros.

¿Cómo lo pretenden conseguir?

Acercando al mar a nuestros niños y a nuestros mayores y a todo el que quiera. Ahora que no tenemos [el acceso al mar a través de sus antiguas instalaciones] nos damos cuenta de lo que hemos perdido. Esperamos utilizar este impulso [el de la nueva directiva] para volver a ilusionar, para volver a creer y para enfocar, más si cabe, nuestras actividades hacia la sociedad. Hay que hacer un mejor trabajo docente con nuestros niños. Hay que volver a ilusionar a la gente, y a las administraciones sobre todo. Todos tenemos una deuda con el mar. Apoyamos las grandes inversiones para el resto de deportes pero llevamos muchos años viendo que pasan por delante de nosotros, que se están olvidando del mar. No estoy en la presidencia para el club y sus socios, estoy para abrir el mar a todo el mundo. No puede ser que en una isla como Ibiza, en un instituto de cien chavales 75 sepan esquiar y apenas tres o cinco sepan coger un barco y navegar hasta s’Espardell y volver.

«Las instalaciones públicas se pueden conveniar. ¿Cuántos campos de fútbol se gestionan desde una administración?» Damià verdera Walker — Presidente del Club Náutico Ibiza

¿No le provoca vértigo esta situación de incertidumbre?

No, me provoca respeto con las decisiones futuras. Pero creo que no podemos perder la ilusión de seguir inculcando los valores que nos ha inculcado el mar durante cien años. El barco hace aguas, pero no está hundido.

Pero...

[Sigue lanzado] hay que incrementar la masa social, que es el peso más importante que tenemos, hay que fomentar, como he dicho, esos proyectos en la edad escolar, potenciar la escuela de vela. Y hay una parte medioambiental a la que todavía le podemos dar más peso. Tenemos una bióloga que retomó el año pasado el programa Joves per la mar; a Pedro Cárceles con un programa (Un mar de Posibilidades) que es referente a nivel nacional; a Sebas [Vidal], nuestro director deportivo, con la escuela de vela, de la que han salido grandes navegantes. Y no lo digo yo, lo dice nuestro cuadro de honor.

«Necesitamos una sede con salida al mar y estamos haciendo propuestas a la Administración» Damià Verdera Walker — Presidente del Club Náutico Ibiza

Se está adelantando a todas mis preguntas...

Bueno, pero igual no hace falta hacerlas. Igual con la chapa que le estoy dando es suficiente [ríe].

¿Le ha dado algún consejo el presidente saliente, Juan Marí?

Sí. Bueno, Joan no es que me haya dado un consejo, me ha dado muchos. Y desde aquí quiero recalcar, lo he hecho públicamente y lo voy a seguir haciendo, que Joan y su antigua directiva, de la cual yo era miembro, se ha comido un plato de mal gusto porque lo único que han hecho es promocionar la náutica social y deportiva en la ciudad. La verdad es que el escenario que se ha encontrado en los dos últimos años ha sido muy desagradable y por mi parte sólo puedo enviarle todo el ánimo.

Un plato de mal gusto, cierto. Pero siempre han tenido el apoyo de toda la sociedad y de todos los partidos políticos, sin excepción. ¿Qué hicieron mal para perder la sede?

Creo que todos tenemos que entonar un poco el mea culpa. Habremos hecho cosas bien pero también cosas que se podrían haber hecho mejor. Tal vez nos dejamos llevar, quizá demasiado, por la corriente de que todo iba a ser a nuestro favor y fácil. Lo que sí pido es que en los futuros concurso se premie el trabajo social y deportivo, pero también que [quien opte] demuestre una solvencia para poder llevarlos a cabo. Es importante porque de lo contrario, los compromisos son papel mojado.

«Buscamos una nueva sede con la Administración» / | VICENT MARÍ

Es la clave de bóveda. Hay que primar el tema deportivo y social. Luchar contra la avaricia del Estado a través de la APB. Pero ya se hizo y acabó en los juzgados...

La verdad que no soy experto en leyes, pero insisto en que hay que demostrar esa solvencia a la hora de poder ejecutar [los proyectos que se presentan a concurso]. Yo puedo decir que voy a construir una escuela de vela olímpica, claro, ¿quién no se lo va a creer? Pero hay que demostrar una solvencia, con un equipo como mínimo. El problema principal ha sido dónde se ubican nuestras instalaciones en el puerto de Ibiza, de interés general y gestionado por el Ministerio de Fomento y donde no se contempla un lugar específico para la náutica social y deportiva.

Todos los partidos estaban de acuerdo en eso. Pero ninguno hizo lo necesario para solucionarlo.

Sí, tuvimos un consenso de toda la clase política sobre la labor del Club Náutico Ibiza, pero quizá falló que no apretáramos más en la necesidad de cambiar las leyes. Pero claro, al ser nacionales es posible que fuera muy complicado hacerlo. En eso no me voy a meter. Todos los clubes náuticos en puertos del Estado de todo el país se van a encontrar con el mismo problema que sufrimos nosotros.

El primero, el Real Club Náutico de Palma, ahora con una Autorización de Ocupación Temporal hasta el 31 de diciembre de este año a la espera de la resolución del TSJIB que determine el futuro de la concesión.

Sí. También en Canarias, en la costa norte, en muchos lugares.

El Club Náutico Ibiza ahora es sólo sus socios y sus proyectos sociales y deportivos. Nada más. O nada menos. Pero sin sede, ¿se plantean la desaparición si no ganan el próximo concurso?

Vamos a ser realistas. Empiezo por el peor de los escenarios, que el club no pueda seguir. Cabe la posibilidad de que sea inviable porque no puedo presentar un programa económico deficitario a una masa social que ni yo aprobaría. Necesitamos la ayuda de la Administración. Tenemos ayuda de fundaciones y particulares, de una masa social increíble. Posiblemente seamos el club náutico más barato de España y estamos enfocados en incrementarla. Hemos quitado la cuota de entrada para asociarse e ideado una fórmula para hacer socia a toda la familia por un poco más de lo que paga una persona... Agradecemos el apoyo de la masa social porque muy pocos socios se han dado de baja desde que abandonamos nuestras instalaciones. Incluso muchos ibicencos han preguntado para hacerse socios. Y eso da mucha fuerza y ánimo. Animo a la gente a que dé el paso. Se ve que la nueva junta directiva ilusiona. Somos gente honrada y trabajadora.

Y sin ánimo de lucro.

¡Sin ningún ánimo de lucro! Posiblemente haya quien habrá pensado que tenemos algún interés y no tenemos ninguno. Nuestra remuneración son los valores que nuestra sociedad no puede y no debe perder.

¿Están buscando ubicaciones alternativas si no recuperan su sede?

Volvemos al peor escenario: nos quedamos sin sede. Hay que buscar una nueva y el concurso saldrá en dos años y medio. Estamos haciendo propuestas a la Administración y todavía no se ha llegado a un acuerdo. Buscamos localizaciones siempre lo más cerca posible de nuestro medio natural, que es el mar...

«Quizá fallamos al no apretar más a los políticos sobre la necesidad de cambiar las leyes» Damià verdera Walker — Presidente del Club Náutico Ibiza

Negocian un plan B.

Sí, claro. Buscamos un lugar y trabajamos con la Administración. Y no puedo contar más. No hay que dar falsas esperanzas. Soy muy sensato y sé que la gente está muy ilusionada con la nueva junta. Pero hay que ser sensatos, insisto, porque el escenario es muy complicado.

Vuelva a las negociaciones.

Buscamos una sede y una salida al mar directa para nuestro equipo de regatas, que todavía tenemos embarcaciones en sa Coma... Estamos hablando con la APB y con marinas privadas y siempre con buena sintonía y entendimiento. Pero también nos estamos preparando para el nuevo concurso, que debe primar la parte social y deportiva.

Necesitan presentar inversión.

En lámina de agua, en la sede social, en el varadero, en la escuela de vela... Somos conscientes. Luego habrá varios escenarios. ¿Cómo conseguimos la financiación? Habrá que sentarse con los socios y elegir. El Club Náutico Ibiza, al no gestionar sus instalaciones, ha perdido su pulmón económico, que eran [las tasas sobre] los barcos transeúntes.

¿Puede el club asumir y gestionar inversiones externas, de sociedades o particulares?

Podemos estudiar todos los escenarios. Y uno de ellos, que se ha demostrado viable, es el del Port Olímpic de Barcelona. Su gestor quebró y lo absorbió el Ayuntamiento, que ha llegado a un consenso para gestionar estas instalaciones mediante un convenio. Pasó igual en Sanxenxo...

«ElClub Náutico se ha gastado todo el dinero que tenía en abogados» Damià verdera Walker — Presidente del Club Náutico Ibiza

Esta opción colisiona con el concurso que se prepara.

Entiendo que las instalaciones públicas pueden conveniarse. ¿Cuántos campos de fútbol o cuántas pistas de tenis se gestionan desde las administraciones?

¿Plantea de verdad que sus antiguas instalaciones reviertan en el Ayuntamiento para que luego se las cedan en uso?

No me estoy inventando nada. Es un modelo que ya existe. No he inventado la pólvora. Hablamos de que Barcelona se abrió al mar y fue gracias a la vela.

Lo cierto es que hay una demanda tremenda de amarres sociales.

Hay un importante agravio comparativo con las demás islas, donde hay muchos más amarres para la náutica social.

¿Ha vuelto a la antigua sede?

No, no tengo ahí la embarcación. No la tenía antes y sigo sin tenerla.

¿Ha hablado con algún representantes de Puertos y Litorales Sostenibles, los nuevos gestores?

El delegado de la APB me pidió que acudiera a una reunión con el administrador de la empresa, Carlos Illa, para buscar una salida al mar de nuestro equipo de regatas. Hubo muy buena sintonía en la sede de la APB pero con su programa deportivo, el varadero, la marina seca... Nos dimos cuenta de buena fe de que no había espacio para albergar a nuestra flota, que es aproximadamente de 60 barcos y 120 licencias federativas. Las tres partes lo barajamos pero nos dimos cuenta de que era inviable.

Habla de autocrítica y hay que recordar que el CNI no siempre ha sido muy abierto, tal vez elitista.

No estoy de acuerdo.

Rectifico. Tal vez restrictivo.

Tampoco estoy de acuerdo. Me lo ha dicho gente y siempre he respondido lo mismo: ¿A quién han echado? ¿A quién no han dejado entrar? ¿Le han pedido a alguien el carné de socio para comer un bullit de peix? Que haya gente dentro de una sociedad de mil socios que sea de una manera o de otra o que no sea tan agradable... No nos representa a todos. ¿Somos un club social privado? Sí, lo somos. Pero creo que nos hemos abierto muchísimo y somos de los clubes náuticos más abiertos. La mayor parte tienen tornos en las puertas. ¿Que lo podríamos haber hecho mejor? Desde luego. La autocrítica es necesaria. Y buena.

Ese aperturismo va en consonancia con su política de dirigirse a los más jóvenes y a la sociedad en general.

La directiva, en los últimos años, ha dedicado prácticamente todos sus esfuerzos a ganar el concurso y no perder las instalaciones. Pero hay que ser sensatos y quizás no hemos prestado toda la atención que deberíamos a la parte social y deportiva. Pero es que al fin y al cabo somos una directiva... no es que no seamos profesionales, es que somos prácticamente amateurs y luego externalizamos, como los servicios jurídicos, ingenierías, técnicos en puertos... Nos reunimos cuando podemos porque somos empresarios, médicos, arquitectos... Ahora hay que centrarse en abrirnos más aún a la sociedad.

El Club se habrá gastado un dineral en abogados...

Todo lo que teníamos, porque nuestra economía no nos permite repartir dividendos y nuestra filosofía no se enfoca en tener una amplia tesorería. Y la que teníamos era para proyectos y en el último concurso tuvimos que hacer uno importante.

«No podemos permitir que un ‘poble mariner’ como el de Vila viva de espaldas al mar» Damià verdera Walker — Presidente del Club Náutico Ibiza

Habla del millón y medio para el pantalán flotante, que no era una exigencia sino una recomendación de la APB.

Sí, era una exigencia. En catorce puntos se decía que había que demoler la obra fija y que la nueva no podía estar anclada al lecho marino.

Recuerdo a su padre como un empresario atrevido y comprometido con la ciudad. ¿Qué consejo cree que le daría en esta situación tan delicada?

[Piensa] Creo que me animaría a hacerlo. Aunque me gustaría poder responder mejor a esta pregunta, pero mi padre falleció cuando yo tenía 18 años y se fue a curar a Barcelona dos años antes. A esa edad tu padre no te da consejos de vida. ¡Más allá de que no le hagas abuelo antes de tiempo! [Rompe a reír de nuevo]

Le cambio la pregunta: ¿qué cree que haría su padre en una situación tan delicada?

Lo mismo que estoy haciendo yo.

Suscríbete para seguir leyendo