Abuso de drogas en Ibiza, depresión y muerte: el caso que ahora puede afectar a la herencia de Alain Delon

La batalla por el reconocimiento continúa a pesar de la muerte de Christian Aaron Päffgen ('Ari' Boulogne), ocurrida en 2023 en París. Ari era hijo de Christa Päffgen, más conocida como Nico, top model y cantante de The Velvet Underground que falleció en Ibiza y, según el enorme parecido, de Alain Delon. "No eres mi hijo. Sólo me acosté con tu madre una vez", le dijo una vez el famoso actor francés fallecido en agosto de 2024, a Ari.

Alain Delon fue así de categórico más de una vez —al igual que sus abogados ante el tribunal— al frustrar sus esperanzas de ser reconocido. Un trauma que le acompañó durante toda su atormentada vida, marcada por el abuso de drogas (a las que fue introducido en Ibiza primero por su madre, Nico, y luego también por su abuela paterna, Edith Boulogne, que lo adoptó a pesar de que no se hablaba con Alain) y por periodos de profunda depresión. Falleció a los 60 años casi en la indigencia y hemipléjico. Su cuerpo fue encontrado en un avanzado estado de descomposición.

Una relación fugaz

Alain Delon y Nico (que falleció en Ibiza en 1988) tuvieron una fugaz relación en los años 60 y fruto de ella habría nacido Ari. Aunque Delon negó de plano cualquier acusación de paternidad, Ari creció con su abuela paterna, Edit, quien lo había adoptado junto a su segundo marido, Paul Boulogne, de quien el niño tomó entonces su apellido.

Huérfano de madre y luego también de abuela, el joven había presentado una solicitud de reconocimiento de paternidad en 2019. El 27 de agosto de 2020, el tribunal de Orleans se declaró incompetente, invocando el hecho de que Delon no residía en Francia sino en Suiza, en Ginebra. En septiembre de 2021, la solicitud de Boulogne fue rechazada por el tribunal de Orleans.

Hace unos pocos meses la guerra por el reconocimiento inició un nuevo capítulo: la hija de Ari, Blanche, ha recurrido al Tribunal de Ginebra para pedir que se estableciera si su padre era hijo del icono del cine. Y este asunto, de resolverse a favor del fallecido hijo no reconocido de Delon, podría reactivar la batalla que han mantenido por el testamento los hijos reconocidos tras la muerte del actor y que consiguió llegar a una tregua hace apenas cinco meses, después de que los tres hijos del actor llegasen a enfrentarse en los tribunales.