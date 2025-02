Esto es lo que tienes que hacer si te encuentras con una serpiente en Ibiza

Las serpientes, sobre todo las de herradura, han proliferado en Ibiza porque no se han controlado con efectividad los árboles que llegan de la Península con algunos ejemplares escondidos en ellos y porque, ya una vez en las Pitiusas, no tienen depredadores.

Cada vez más y cada vez más grandes, estas culebras aparecen por cualquier sitio, tanto nadando en la playa como en el centro de las ciudades. Es bastante sencillo toparnos con alguna de ellas.

¿Qué hacer ante una serpiente?

El herpetólogo Enrique Ayllón asegura que no hay que tenerles miedo, ya que las especies que hay en Ibiza no son peligrosas ni venenosas y tampoco suelen ser agresivas con los seres humanos.

La recomendación es clara: cuando nos encontramos con una culebra hay que intentar que no se escape y capturarla siempre que sea posible. Si no nos vemos capaces hay dos opciones: matarla (al no ser una especie protegida, se puede hacer) o llamar al 112 para que la atrape (y la recoja si está muerta).

Si la capturamos, lo mejor es depositarla en un recipiente, como una caja sin aberturas o una botella, aunque también se pueden usar bolsas de tela o, incluso, fundas de almohada.

Las serpientes que se pueden localizar en la isla habitualmente son las culebras de herradura y de escalera (serpiente blanca en algunas zonas de Cataluña y serpiente pardalera en la Comunidad Valenciana), poco peligrosas para los humanos adultos, puesto que no son venenosas.

"En muchos casos, si nos mordiera un ejemplar, ni nos enteraríamos hasta que no viésemos las gotas de sangre; en todo caso, lo más habitual es que notemos un dolor y una inflamación parecida a la picadura de una abeja", explica Ayllón. Basta con lavar y secar bien la mordedura, afirma.