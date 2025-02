A partir de esta fecha podrás visitar el mercado ecológico de Can Planetes en Santa Eulària

El Mercat Ecològic de Santa Eulària comenzará su actividad el 27 de febrero para fomentar la producción local y promover el consumo de productos ecológicos de la isla. El Consistorio indica en una nota de prensa que se trata de una iniciativa organizada en colaboración con la Associació de Productors d’Agricultura Ecològica d’Eivissa i Formentera (Apaeef).

El Centre d’Interpretació del Riu Can Planetes acogerá este mercado el último jueves de cada mes durante la temporada de invierno, en horario de 15 a 19 horas. Su formato apuesta por la venta directa y sin intermediarios, lo que permite a los productores ofrecer sus artículos de manera más sostenible y accesible. De este modo, se refuerza el compromiso con el kilómetro 0 y el apoyo a la comunidad agrícola y ganadera del municipio y el resto de la isla.

Una jornada con actividades para todos los públicos

La inauguración contará con la participación de 15 entidades y profesionales del sector de la agricultura, la ganadería y la producción ecológica. Además de la oferta de productos, los asistentes disfrutarán de talleres infantiles, un showcooking en directo, degustaciones de vinos y una visita guiada por la Ruta des Riu.

El Centre d’Interpretació de Can Planetes permanecerá abierto durante el evento y, como detalle, los primeros visitantes que realicen una compra en el mercado recibirán un senalló de regalo. Además, se sortearán cinco más que irán acompañados de un lote de productos ecológicos mediante el perfil de Instagram de @santaeularia_on.

Autobús gratuito

El Ayuntamiento pondrá a disposición de la ciudadanía un servicio de autobús gratuito para facilitar el acceso al evento y fomentar un transporte más sostenible. La ruta del Eularibus, añadirá una parada más a su circuito habitual llamada Mercado Ecológico.

Para el concejal de Promoción Económica, Miguel Tur, la creación de este mercado era una iniciativa fundamental para apoyar al sector primario: “Además de proporcionar un espacio de venta directa para los productores ecológicos de la isla, esta iniciativa contribuye a dar a conocer los productos locales y de temporada a la comunidad”.

Los participantes del Mercat Ecològic son: Can Fontet Finca Ecológica, Anzrobleins (Can Bassetes), Sànima herbs, Mel i Safrà Eivissa, Can Musson, Ibizkus, Blacknose, Mel de Can Marí, Finca El Camino, Cafe Meke, Federació Pitiüsa de Races Autòctones, Cooperativa Agrícola de Santa Eulària, Varietats Tradicional d’Eivissa i Formentera, Asociación Cultural El Retorn y Associació de Productors d’Agricultura ecològica d’Eivissa i Formentera.