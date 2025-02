Radiografía (a la espera) de los efectos de la invasión de serpientes en Ibiza

El tándem investigador que desde hace años conforman Pérez Mellado y Ana Pérez Cembranos, doctora y profesora de la Universidad de Salamanca, aguarda a que el Govern balear les encomiende, dentro del llamado Plan Boscà, el remuestreo total de lagartijas en Eivissa y Formentera —detenido hace un par de años a la espera de esa decisión— para «diagnosticar cuál es la situación» real de estos reptiles.

El Plan Boscà autonómico tiene como objetivo la recuperación y conservación de anfibios y reptiles de Balears: «Uno de los aspectos más importantes es el estudio del estatus de conservación de las dos especies endémicas de lagartijas, de la balear y de las Pitiüses. A nosotros, en principio, se nos encargaría ese estudio, porque en definitiva es un seguimiento que es continuación de los que llevamos haciendo 30 años. El tema es que no solamente se investigan las lagartijas pitiusas, sino que también incluye aves, las praderas de posidonia… hay 80.000 cosas. Es súper ambiciosa, con un presupuesto muy elevado y muchas ramificaciones, y está costando muchísimo que salga». Confían en que esté listo en breve para poder iniciar el muestreo esta primavera y verano.

30 años de estudios

Parten de un conocimiento acumulado durante 30 años y de los datos de «docenas de localizaciones en todas las cuadrículas de la isla» obtenidos «en dos ocasiones diferentes y con dos resultados muy diferentes». El primer resultado «fue muy bueno, y el segundo, muy malo». Un tercer estudio permitiría conocer la situación real y la evolución de las poblaciones en la actualidad: «El primer dato bueno es del año 2017. Entonces había sargantanes en toda Eivissa y en todas las poblaciones costeras de todos los islotes».

El segundo dato lo obtuvieron entre los años 2019 a 2021: «Observamos en ese segundo estudio la ausencia de lagartijas en islotes como s’illot d’Or (también llamado illot de s’Hort o de s’Ora) o Portinatx, donde antes había unas poblaciones estupendas». El islote d’Or lo estudiaron inicialmente en 2013-14, a veces llegando hasta él a nado desde la costa de es Figueral, que dista apenas 200 metros: «Había allí una población de la que teníamos calculadas hasta las densidades. Era un sitio magnífico donde, además, hay una subespecie descrita, endémica de ese islote. Volvimos en 2017 y esa población había desaparecido. Fuimos en tres o cuatro ocasiones más y vimos que ya no queda nada».

En Portinatx, hay un pequeño islote «muy muy pegado a la costa» (casi un itsmo) donde antaño habían calculado las densidades de lagartijas: «También dejamos de verlas. Lo mismo nos ocurrió en la isla principal, en zonas como Balàfia, donde había transectos buenísimos; pero ahora los haces y no es que no puedas calcular densidades, es que no ves un bicho, es que no sale nada. Es que no hay ni uno, en plena primavera, en una época magnífica. En Santa Eulària, lo mismo. Allí sólo quedan lagartijas en los jardines. En el islote de Santa Eulària también han desaparecido».

Reconoce que hace cinco años «no tenía una opinión tan extrema» como la que tiene ahora

Reconoce que hace cinco años «no tenía una opinión tan extrema» como la que tiene ahora: «Ahora tengo una preocupación verdaderamente grande. Esto es muy serio. Hay que evitar sobre todo la ‘realimentación’ de esa población de culebras. Si sigue ‘alimentándose’ desde la Península Ibérica con la llegada de más olivos, no hay nada que hacer. Erradicar una población que no crece más que por sí misma es relativamente factible; pero erradicar una población que se está alimentando constantemente con individuos que siguen introduciéndose, eso es imposible».

