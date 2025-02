Sin «viviendas para familias a precio razonable» en Ibiza y Formentera

En Ibiza y Formentera no hay «vivienda accesible para familias». Es lo que pone de manifiesto el último informe del portal Idealista sobre lo que bautiza como «alquiler razonable», es decir, el que podrían asumir las familias (una pareja, se calculan dos entradas de dinero al núcleo) destinando un 30% de los ingresos de la unidad, para lo que hace una media de a cuánto ascendería esta cantidad en las capitales de provincia.

En el caso de Balears ese «precio razonable» se sitúa en 950 euros al mes por un piso de dos habitaciones, cerca de 200 euros por encima de la media nacional. No se trata de la cantidad más elevada, sino la décima, lo que indica que los sueldos, en otros lugares, son bastante más elevados que aquí: San Sebastián (1.118 euros), Madrid (1.099), Melilla (1.046), Barcelona (1.036), Ceuta (1.017), Girona (1.007), Toledo (977), Pamplona (966) y Bilbao (959). Que no hay viviendas a este precio razonable en las Pitiusas lo deja claro el propio portal que ha hecho el informe. Únicamente aparecen dos apartamentos por menos de mil euros y, además, sólo se ofrecen como alquiler de temporada de invierno. Es decir, que no son para familias.

A pesar de que las islas cierran el top ten de los precios razonables en función de los sueldos, están mucho más arriba en la tabla de los precios de mercado que alcanzan, de media, los pisos de dos habitaciones: 1.539, la tercera cantidad más elevada después de Barcelona (1.796) y Madrid (1.601).

De mal en peor

La cosa aún empeora si se mira la oferta de este tipo de viviendas: apenas un 8% del total en alquiler en el portal, la segunda cifra más baja, después de Málaga (7%). Esto significa que el 92% de los arrendamientos de las Pitiusas «superan el esfuerzo máximo recomendado para familias de ingresos medios», según detalla el informe del portal inmobiliario. Un dato que en el total del territorio nacional es del 68%. Es decir, que mientras en España uno de cada tres alquileres de dos habitaciones permitiría a una pareja dedicar un máximo del 30% de sus ingresos a la vivienda, en las Pitiusas apenas son ocho de cada cien.

Las islas también son, después de Barcelona, donde hay una diferencia más acusada entre lo que debería pagar como máximo una familia por un apartamento de dos habitaciones y lo que realmente se paga, según precio de mercado: 588 euros (en Barcelona el desfase es de 760 euros). En Madrid, la diferencia es de 502 euros y en Valencia, de 417, detalla el informe, que señala que, en el total del territorio nacional, esta disparidad es de 217, es decir, que las familias tienen que hacer un sobreesfuerzo de 217 euros al mes para pagar la vivienda.

El paraíso de la vivienda: Ciudad Real

Según el informe, el paraíso nacional de la vivienda está en Ciudad Real. En esta provincia manchega la diferencia entre lo que se paga y el 30% de los ingresos de la unidad familiar es de 381 euros, pero a favor de los inquilinos. Es decir, que mientras el precio razonable de una vivienda de dos habitaciones estaría en 881 euros mensuales, la media de las que se pueden encontrar en este momento en el mercado apenas supera los 500 euros (501). Un sueño para cualquiera que trate de encontrar un alquiler en Ibiza. Y no hablemos ya de Formentera.

La tasa de esfuerzo necesario para pagar esta vivienda tipo para una familia de entre dos y tres personas es, en las islas, la segunda más elevada de todo el país, deben dedicar el 45% de los ingresos, nueve puntos por encima de la media nacional. Sólo nos supera Barcelona, donde este indicador es del 49%. Únicamente hay tres puntos en España donde las familias no necesitan destinar ni el 20% de sus ingresos para este piso, lo que les permite, de hecho, buscar viviendas en alquiler con más metros, mejor situadas, en mejor estado o con más lujos y comodidades: Ciudad Real (16%), Palencia y Teruel (19% en ambos casos).

Sólo dos pisos y para el invierno

Sólo hay que buscar los anuncios del portal Idealista, el mismo que ha hecho el estudio, para ver que, efectivamente, no hay alquileres en Ibiza y Formentera a lo que se considera un «precio razonable» para familias: 950 euros. Únicamente hay dos que no alcancen ese máximo, pero son únicamente para «temporada de invierno». Ambos en Ibiza, en Formentera, ni uno.

El primero y más económico es un apartamento de 85 metros, ubicado en la calle Lugo, en Cala de Bou, con vistas al mar y que se alquila por 900 euros. «Sólo para profesores, universitarios o empresas con trabajadores desplazados», recalca, en mayúsculas, antes de detallar que se alquila del 1 de noviembre al 30 de abril «aproximadamente».

El segundo está en la calle del Mar, en Sant Antoni. Es «maravilloso», también se ve el mar y el precio es de 950 euros. Como el anterior: «Sólo temporada de invierno», advierte, ya que se alquila sólo de diciembre a marzo a «empresas y trabajadores».