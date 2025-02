La cantante Claudia Ottelli: «Si la mujer no tuviera la fuerza que tiene, no habría mundo»

Claudia Ottelli (Lumezzane, Brescia, 1985) no puede evitar emocionarse cuando habla del single que lanzará en plataformas digitales el próximo 28 de febrero, ‘Luna Roja’, «una poderosa combinación de rock pop en español que profundiza en la esencia de la mujer y su dualidad, entre vulnerabilidad y fortaleza». Producido y escrito por ella misma, este sencillo, dice, va dedicado a todas las féminas, en especial, a la que le dio la vida. «El mensaje de esta canción es de empatía hacia todas las mujeres de la Tierra, sin juicio a lo que fueron o tuvieron que ser en algún momento de sus vidas», explica la artista, que comenzó cantando en coros con nueve años y se formó en la escuela de canto VociIncanto, en Brescia (Italia). Este lanzamiento marca el comienzo de una nueva etapa para la cantante italiana, que llegó a España en 2004 y que recorrió Tarragona, Barcelona, Granada y varios rincones de Galicia hasta que en 2008 la belleza de la naturaleza de Ibiza la atrapó. Su idea ahora, apunta en la entrevista a Diario de Ibiza, es combinar este proyecto en solitario a punto de estrenar con su trabajo en Swingin Tonic, banda de la que es vocalista y líder junto al guitarrista Iván Pacheco.

‘Luna Roja’ es su primer sencillo como cantante en solitario. ¿Qué le ha llevado a dar este nuevo rumbo a su trayectoria musical?

Creo que tengo muchas facetas musicales guardadas dentro. En realidad, este proyecto empezó antes, es contemporáneo al álbum de Swingin Tonic. ‘Luna Roja’ lo grabamos en 2023 en Madrid, pero luego lo dejé un poquito aparcado porque nos empezó a salir mucho trabajo con Swingin Tonic. Si no tienes detrás una discográfica o un sello, ser artista, músico y autoproducirte es muy difícil, porque aparte de saber hacer música, tenemos que saber de redes, de marketing y de muchas otras cosas y eso lleva su tiempo.

¿Tiene intención de compatibilizar este proyecto con Swingin Tonic?

Sí, quiero seguir con Swingin Tonic, es la banda de la que vivo y la que me hace sentir emoción en los escenarios a diario. De hecho, también va a haber sorpresas con ella, pero no puedo adelantar nada. La diferencia entre Swingin Tonic y este proyecto en solitario es que no quiero que se me ponga una etiqueta como cantante de jazz o de reggae. Claudia Ottelli un día está triste y te canta jazz y otro, está contenta y te canta rumba catalana. Realmente los artistas somos personas con diferentes facetas y por eso este proyecto en solitario.

Imagen promocional de la cantante Claudia Ottelli. / Iris Svelto

En ‘Luna Roja’ ha apostado por el pop rock...

Sí, salió así. La manera en la que escribí este tema fue muy curiosa porque arranqué con una hoja en blanco y empecé a verter palabras y fui creando un hilo conductor y, de repente, me di cuenta que tenía ante mí un himno de reconocimiento y sororidad escrito para nosotras, en el que reflexiono sobre todas las facetas que una mujer tiene que asumir en su vida, desde la creación de la humanidad al trabajo constante que tiene en su vida cotidiana.

¿Este primer ‘single’ va dedicado a alguien en especial?

Está dedicado realmente a todas las mujeres. Obviamente, ahí están mi madre, mi abuela, mis amigas y la gente que me apoya (se emociona). Pienso que la mujer en la vida tiene un papel muy, muy importante. Somos muy fuertes y tiramos para adelante, pase lo que pase, con los hijos. Estoy segura de que si el mando de los gobiernos y del mundo se dejara en manos de las mujeres, no estaríamos como estamos ahora, porque tenemos dentro un amor incondicional, que, a lo mejor, el hombre no sabe muy bien lo que es. Realmente la humanidad no funcionaría sin nosotras. Para empezar, somos el canal de la creación y eso, para mí, es una pasada. Creo que si la mujer no tuviera la fuerza que tiene, no habría mundo.

Me gustaría que me hablara también del equipo artístico que le ha ayudado a hacer realidad ‘Luna Roja’.

La propuesta musical la enriquecen la creatividad del bajista Javi Calambres, en composición y arreglos, la poesía de Arturo Ardegunde y la mezcla y masterización de Alfonso Samos. La canción fusiona la sensibilidad femenina con clarinetes melódicos y la energía de la batería potente de Javi Skunk, creando un equilibrio sonoro único.

El próximo 28 de febrero, lanzará su primer sencillo, pero me imagino que tiene ya en mente más temas.

Sí. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, lanzaré el videoclip de ‘Luna Roja’, que es el prime single de un EP que tendrá tres temas. El segundo, ‘Sueños son’, saldrá en abril y el tercero, ‘Como el tiempo’, a principios de verano. ‘Sueños son’ es una cumbia reggae, así que no tiene nada que ver con el rock pop de ‘Luna Roja’. Habla de la vida y de los sueños. Yo soy supersoñadora, sueño con los ojos abiertos, y esta canción es un poco onírica. ‘Como el tiempo’ es una reflexión sobre el tiempo y la frustración que me causa. Su sonido es reggae, pero es que, ClaudiaOttelli viene de ahí, de festivales de reggae. Cuando llegué a España en 2004, aprendí castellano con la música de Los Delinqüentes, Canteca de Macao y Ojos de Brujo. Esos también son mis orígenes. Vengo de ahí. Por mucho que ahora cante jazz y me encante la música más elegante, creo que la música tierra también es fundamental.

¿‘Sueños son’ y ‘Como el tiempo’ también irán acompañados de videoclip?

‘Sueños son’ todavía no lo sé, pero el videoclip principal de este EP es el del tema ‘Como el tiempo’, es la guinda del pastel. Lo grabamos en Ibiza y Madrid y nos ha llevado mucho tiempo. Eso también ha hecho que se alargara el proceso de presentar este proyecto en solitario. Tuvimos el honor de que participara en él el pintor Antonio Villanueva, que sale recitando un poema, y mucha otra gente, que se entregó muchísimo. Después de este primer EP vendrá otro, que se llama ‘Origini’ y es en italiano. Poco a poco voy sacando ideas, voy dejándome llevar sin ponerme una etiqueta, sin ceñirme a un estilo musical.

¿Tiene previsto ya algún concierto para presentar su nuevo proyecto?

Cuando salgan todos los temas que están en el horno, entonces me plantearé el concierto, pero ahora todavía tengo que dedicarle tiempo y amor a las canciones que se están cocinando.

¿A qué aspira en su carrera en solitario?

Pues realmente a lo que aspiro es a compartir mi música con la gente. Creo que el don que tenemos nosotros los artistas no es para guardárnoslo, es para compartirlo. Por otra parte, creo que, en este momento en el que estamos ahora, el arte y la cultura son una gran fuente de esperanza para todo el mundo. Y ojalá la gente se vea reflejada en mis canciones.

Suscríbete para seguir leyendo