Asamblea de facultativos en Ibiza: "Las guardias obligatorias son cuatro años en la vida de un médico"

Las guardias, las jornadas interminables o la falta de médicos en España son algunas de las cuestiones que se han tratado en la asamblea de facultativos celebrada este jueves por la mañana en el Hospital Can Misses. El Sindicato Médico de Balears (Simebal) ha convocado a estos profesionales para informar sobre "el impacto negativo en las condiciones laborales de los médicos y demás facultativos" del borrador de Estatuto Marco, actualmente en fase de negociación, del Ministerio de Sanidad. Esta norma regula las relaciones laborales de los profesionales sanitarios y no sanitarios del Sistema Nacional de Salud.

"Aquí está en juego la salud laboral del médico. No puede ser que tenga una sobrecarga laboral importante porque faltan profesionales; eso supone un desgaste, afecta a su salud laboral y evidentemente repercutirá en la calidad asistencial. La gran crítica que le hago a este estatuto es que no resuelve la falta de médicos que hay en España", critica Miguel Lázaro, que ha conducido esta charla en calidad de presidente de Simebal y de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM). Los organizadores calculan que a la asamblea han acudido (presencial y/o telemáticamente) alrededor de 80 personas.

Fuga de talento

Lázaro lamenta que, mientras que miles de médicos se han marchado al extranjero después de haberse formado en España, "con un coste aproximado de 300.000 euros cada uno", este borrador del Ministerio "no resuelve los agravios que padece el colectivo médico tenemos": "Pedimos que haya un estatuto de la profesión médica, como hay en el resto de países europeos, que reconozca la singularidad del médico y el protagonismo principal que tiene el colectivo médico en todo lo que es la asistencia sanitaria". Para defender esta "singularidad" del colectivo, hace referencia a la responsabilidad de su labor, a su formación continuada y a las horas de formación: "Tenemos un recorrido, un currículum formativo, que no tienen el resto de los profesionales".

En esta misma línea, el presidente de Simebal y de la CESM defiende que haya una "reclasificación categorial, que se haga un grupo A1 plus que además tenga vinculación retributiva que reconozca la labor que están realizando los médicos dentro de la sanidad pública".

Por otro lado, Lázaro asegura que los médicos llevan a cabo "guardias obligatorias que suponen unos cuatro años en la vida de un médico", que no se pagan como horas extraordinarias y que "además no computan para la jubilación": "No nos permiten una jubilación parcial o anticipada porque no se computa. Además, trabajamos 48 horas semanales y algunos médicos más, porque hacen más guardias debido a que no hay médicos". "Nosotros queremos una jornada ordinaria de 35 horas, igual que el resto de profesionales", concluye el representante sindical, en conversación con este diario, después de la reunión informativa de esta mañana. Están celebrando asambleas como esta en "todos los hospitales" y este jueves era el turno de Ibiza. Lázaro destaca, para defender su postura, que el anteproyecto del Ministerio ha suscitado un amplio rechazo en el colectivo médico.

"El estatuto marco llevaba 22 años sin modificarse y entendemos que el anteproyecto que maneja ahora el Ministerio no resuelve los agravios que padecemos. No resuelve las guardias de 24 horas, que siguen siendo obligatorias y sin computar para el tiempo de jubilación", reitera. Además, como ejemplo de política para atraer a profesionales, valora la declaración de plazas de muy difícil cobertura en Baleares.

"Tampoco estamos de acuerdo en que haya una limitación, una incompatibilidad de los MIR durante cinco años, que les impida trabajar en la consulta privada si quieren. El sueldo de un MIR, el de un adjunto, ya sabemos todos cuál es. Entonces, ¿en qué medida interfiere en mi actividad pública el hecho de que yo trabaje en la privada, si cumplo con mis funciones?".

La postura del Gobierno de España

El Ministerio de Sanidad niega que el nuevo Estatuto Marco incluya la obligación de que los profesionales que acaban el periodo de residencia estén obligados a trabajar en la sanidad pública durante 5 años: "Se ha incluido una opción para que las comunidades autónomas puedan decidir si aplican la dedicación exclusiva durante los primeros años. En ese caso, si el profesional decide trabajar en la pública y tiene un contrato estable a tiempo completo, tendrá dedicación exclusiva y no podrá trabajar a la vez en la privada durante el tiempo determinado en la norma. No olvidemos que los presupuestos públicos sufragan el periodo de formación sanitaria especializada".

Además, el Ministerio, en el apartado sobre preguntas y respuestas sobre este borrador (lo ha habilitado en su página web), también defiende "la incompatibilidad para trabajar en la privada para los mandos intermedios como los jefes de servicio o el resto de cargos intermedios": "Esta incompatibilidad ya existe en varias comunidades autónomas. En el marco de un desempeño ético de las funciones directivas y de gestión, se considera que el profesional que realice estas funciones debe tener dedicación exclusiva. Para compensar esta dedicación plena, se ha creado el complemento de dedicación exclusiva. Esta incompatibilidad no afectaría a tareas de formación e investigación".

Dos años para un borrador

En dicho apartado, el Ministerio también deja claro que es desfavorable a que haya un Estatuto Marco solo de los facultativos: "El Gobierno de España está comprometido con Europa para renovar el Estatuto Marco que regula a todos los profesionales del Sistema Nacional de Salud y por ello lleva trabajando dos años sobre un borrador. Aprobar una norma solo para un grupo específico de profesionales rompería la cohesión del sistema y nos retrotraería a los años 70, cuando en vez de un estatuto marco había algo parecido a los actuales convenios colectivos de los diferentes profesionales. De hecho, en el ámbito de la función pública no existen convenios colectivos específicos".

Sobre las mejoras que se piden en la jubilación, Sanidad apunta que "depende de la normativa de la Seguridad Social": "Toda mejora en la jubilación que se establezca para funcionarios se aplicará automáticamente al personal estatutario".