Las lagartijas de Ibiza son más sauriófagas que en la Península

El volumen de capturas de serpientes de herradura (Hemorrhois hippocrepis), casi 4.000 en 2024 en Eivissa, «no tiene parangón», afirma Valentín Pérez Mellado: «Se han capturado más que las que hay en todas las colecciones científicas del mundo, las de Berlín, Frankfurt, Bonn, España, Londres... Si las sumas todas, a lo mejor habrá 300, 400 serpientes… He visto en Eivissa, en una sola temporada, 50 veces más herraduras de las que he visto en toda mi vida, y tengo más de 70 años. En la Península Ibérica, y lo digo como herpetólogo, no como aficionado, es un bicho que allí ves de uvas a peras. En los sitios donde es muy abundante, si ves una en una semana, pues ya has visto bastantes. Lo de Eivissa es increíble».

En Formentera, el problema no es tan serio: «En el último muestreo que hicimos allí, en 2022, las serpientes estaban presentes sólo en la zona de la Mola, donde había una densidad de lagartijas magnífica. O sea, no es un problema. Allí se puede llegar a erradicar la serpiente porque, además, es un bicho que no se ha adaptado, afortunadamente, tan bien como la de herradura».

En este sentido, señala que la serpiente de escalera (o blanca, la Zamenis scalaris), mayoritaria (un 99%) en Formentera, «no es tan sauriófaga, es decir, no ataca tanto a las lagartijas o no se alimenta tanto de ellas». En la Península Ibérica, afirma, «no son muy sauriófagas» ni la de escalera ni la de herradura (la mayoritaria en Eivissa): «Ninguna de las dos se alimenta mucho de lagartijas. Pero aquí están en la dieta de las lagartijas, cuando no es su presa habitual. Ambas son mucho mucho más proclives a alimentarse de pequeños pajaritos de los nidos y de mamíferos. Pero al llegar a Eivissa se encontraron el chollo de las pobres lagartijas».

