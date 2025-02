Un futbolista que compitió en Ibiza asegura que lo "juzgaron mal" por usar tacones

El excentrocampista del Arsenal Miguel Azeez asegura que lo "juzgaron mal" durante su militancia en este club y cree que se utilizó en su contra una percepción "injusta" de que era "distante".

Azeez surgió de la academia del Arsenal e hizo su aparición con el primer equipo en la Europa League en 2020. Pasó un tiempo cedido en el Portsmouth, la UD Ibiza (temporada 2022-2023) y Wigan antes de trasladarse definitivamente al club Atlético Baleares el año pasado.

Su aspecto llamativo es lo que él cree que ha contribuido a que su carrera se desviase desde que hizo su debut en el Arsenal cuando tenía 18 años, en diciembre de 2020, durante una victoria en la Europa League ante el Dundalk.

Azeez ahora juega en la segunda división griega con el PAS Giannina y ha reflexionado sobre su tiempo en el Arsenal en una entrevista con The Athletic, en la que afirma que el club "quería una imagen diferente a la que yo estaba dando" después de que se interesara por la música, el arte y la moda.

En muchas ocasiones se ha comparado su imagen con la de Lenny Kravitz, Prince o Michael Jackson. Pero es que él se siente cómodo compartiendo su peinado, que cambia de afro a rastas, y asegura que disfruta cuando muestra su estilo vistiendo un abrigo de visón, pantalones de cuero con diamantes de imitación o botas con estampado de leopardo. Y lo enseña en sus redes sociales.

"Sobre todo en el mundo del fútbol, existe la presión de ser futbolista y nada más. Si tienes un peinado diferente [la gente piensa que] eso significa que no te estás concentrando en el fútbol… no es así. Yo seguiré entrenando y jugando lo mejor que pueda. Es así de simple, pero la gente en el fútbol quiere 25 o 26 clones", explica en la entrevista. "No hago daño a nadie al usar un par de tacones", añade.

En su mensaje de despedida a la afición del Arsenal hace 12 meses, la imagen que utilizó era la de él intentando hacer una rabona. Es una imagen acorde con su estilo audaz, que ya tenía cuando lo descubrieron jugando para el Harrow St Mary's del noroeste de Londres a los cuatro años.

A pesar de todo, todavía espera volver a la élite del fútbol: "El hecho de que publique una foto de mi cara no significa que no haya entrenado media hora antes. La motivación y el impulso siguen ahí. Puedo volver a la cima, seguro", afirma convencido.