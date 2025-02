La dj Anna Tur añora la Ibiza de antes: "Estabas en la discoteca y a tu lado estaba bailando Madonna o Naomi Campbell"

"Ibiza era un lugar donde la gente venía a sentirse libre", afirma la dj ibicenca Anna Tur, en una entrevista en el podcast Shake Room de los dj madrileños Shake Coconut, un encuentro en el que Tur habla sobre los cambios que en los últimos años ha vivido la industria del ocio y la música en la isla. La dj recuerda cómo antes "ibas a la playa y acababas bailando a un dj que a lo mejor no sabías ni quién era y era un Luciano o un Sven Väth".

"Vivías experiencias increíbles", continúa Anna Tur rememorando algunas anécdotas que, a día de hoy, podrían no parecer reales: "Estabas en el DC y, de repente, a tu lado estaba bailando Madonna. O Naomi Campbell. Y eso era lo más normal del mundo". "No había ese maldito cordón rojo que separa al VIP del público de carne y hueso", afirma sobre uno de los aspectos que más marcan a las discotecas de la isla en estos momentos. Y es que todos quieren ser VIP y acceder a los reservados, donde se pagan auténticas fortunas, se ha convertido en el sueño de muchos.

Industria, cachés y competencia

Tur relata cómo la industria "se ha profesionalizado" y menciona el aumento de los cachés: "Los de hace veinte años, a no ser una o dos figuras, no eran los que de ahora". Esto, explica la popular dj, implica que los precios de las entradas a las discotecas "obviamente suban". "Los clubes no tenían que mantener esas estructuras tan potentes que tienen que mantener ahora", indica.

Anna Tur habla también de la competencia entre clubes, que este año, con la apertura de una nueva discoteca parece haberse recrudecido: "No había esa competencia, había una competencia sana". Recuerda que los empresarios que se dedicaban a esto en la isla "eran cuatro" y que "aunque luchaban para ver quién se quedaba el mejor, al final eran todos amigos y se iban a cenar, comer, en barco...".

Ahora mismo, explica la dj ibicenca, en la industria del ocio de la isla hay "departamentos de marketing, de explotación, con mucha gente trabajando, involucrada", lo que convierte este mundo en "otra película". "Es un negocio muy potente. Antes también lo era, era más un atractivo y ahora es más un business".

"Los bolos te los tienes que buscar tú"

En la entrevista Tur también ofrece consejos a los dj que empiezan en este mundo que tengan "paciencia" porque la de discjockey es una "carrera larga" en la que, salvo que sean un producto de marketing "ya fabricado", es necesario tener no sólo talento, sino también "un background".

Además, destaca que fichar con una gran agencia no te garantiza tener bolos. "Los bolos te los tienes que buscar tú", afirma antes de explicar que algunos compañeros, cuando ya están en estas agencias, protestan porque no tienen trabajo: "Tienes que trabajar, que hacer música, grabaciones, streamings, un podcast... No me vale que estés todo el día fumando petas en tu casa y esperar a que te venga la llamada".