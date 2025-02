Cierre de aparcamientos en uno de los mayores focos de atracción turística de Ibiza

El Ayuntamiento de Sant Josep ha autorizado el cierre del acceso al principal aparcamiento de Cala d’Hort y desde el cual se puede llegar a s’Era des Mataret, el mirador de los islotes de es Vedrà y es Vedranell.

La propiedad de los terrenos que se utilizan como aparcamiento se ha cansado y ha decidido cerrar el acceso de los vehículos, lo que deja esta zona tan visitada sin espacio para dejar el coche, tal como ha avanzado Noudiari. También se impide el aparcamiento en el torrente.

El alcalde, Vicent Roig, señala que, aunque sean terrenos privados, el Consistorio lo tenía que autorizar. «Como es normal, los vecinos están un poco hartos de que se esté utilizando su propiedad de una manera, yo diría, un poco salvaje», indica Roig, al tiempo que señala que, en todo caso, «se mantienen los accesos a la costa», aunque «no sean igual de directos o de fáciles».

Barrera de tierra y piedras para cerrar la zona privada de aparcamiento. / VICENT MARÍ

Es más, el alcalde considera que, dada «la situación de deterioro que presenta la torre des Savinar y determinados espacios», era «necesario frenar el volumen de acceso a esta zona». «Me parece correcto», añade Roig. La propiedad del mirador más concurrido (s’Era des Mataret) también tiene permiso municipal para vallar el paso a este espacio privado con lo que se pretende impedir, además, el acceso a pie.

De todos modos, el alcalde admite que de cara al verano se tiene que buscar «una solución, si no definitiva, al menos provisional» para encauzar y «reducir la presión» del creciente flujo de visitantes, atraído, recalca, «por las redes sociales». «Estamos trabajando conjuntamente con la dirección general de Espacios Naturales», dice.

¿Y cuál es la solución que se plantea? «En ello estamos. No es fácil. También tenemos claro que la solución tampoco es cerrar porque la gente salvaje no admite determinadas situaciones», responde Roig. En este sentido, el alcalde recuerda que cada día se encontraban «rota» la barrera de madera que corta el acceso directo del tráfico hacia s’Era des Mataret y, «aunque va en contra de la normativa de Espacios Naturales», se tuvo que poner una de «hierro». La Administración ambiental tiene conocimiento de ello, según Roig: «Teníamos que ponerle una solución».

Vehículos aparcados en el camino cerrado con una barrera de hierro y, a la izquierda, una señal de prohibido aparcar en el suelo. / VICENT MARÍ

Aparcamiento de pago

El alcalde también tiene claro que el parking que ahora se ha cerrado es necesario para ordenar el tráfico y, por ello, el Ayuntamiento está «negociando» con la propiedad, que desde hace muchos años tramita un proyecto para explotar un aparcamiento de pago. «Después de ver los incendios fortuitos que se han producido en aparcamientos, la propiedad está preocupada porque al fin y al cabo también es su responsabilidad. No podemos poner sobre sus espaldas el tener un aparcamiento para el acceso a un espacio público, porque no debe ser así», señala.

Así, Roig considera «acertado» que se autorice la explotación de un aparcamiento de pago, con la finalidad de que la propiedad pueda asumir «su limpieza, mantenimiento y vigilancia». De todos modos, la dirección general de Espacios Naturales «no contempla determinados temas», advierte Roig. Por ello, el Consistorio pide al Consell Insular la declaración de «interés general» de dicho parking de pago.

¿Y si no se consigue de cara al verano? «No quiero ser tan negativo», responde el alcalde. «Quiero pensar que alguna cosa tendremos», agrega, al tiempo que insiste en que entiende la posición de la propiedad: «Imaginemos lo que podría pasar si se produjera la deflagración de un vehículo y un incendio».

De todos modos, el alcalde reitera que «no es fácil» y señala que también es crucial la participación de la dirección general de Tráfico. «Hay que recordar que es una carretera de competencia de Tráfico, no es municipal. «Nosotros podemos poner sanciones, pero con ello tampoco se solucionan las cosas».

Crítica de los vecinos de es Cubells

Por su parte, la Asociación de Vecinos de es Cubells han denunciado a través de un comunicado que desde hace «muchos años» reclaman una solución a la presión turística de esta zona y que, pese a que el año pasado, se plantearon diversas actuaciones, entre ellas la de delimitar dos caminos únicos para acceder a sa Pedrera y sa Torres des Savinar, así como la delimitación de s’Era des Mataret, el Ayuntamiento no actúa.

En principio, según la nota, el Consistorio veía bien esta posibilidad «a falta de que el alcalde lo confirmara». Se había previsto una reunión el 27 de septiembre para avanzar en esta propuesta, pero el Ayuntamiento la canceló. Desde entonces, los vecinos han formalizado dos solicitudes oficiales y se han remitido correos para concertar una nueva fecha y no han recibido respuesta alguna. «Nos van dando largas y enviando mensajes por teléfono diciendo que no se olvidan de nosotros. Hoy [por ayer] nos dicen que pidamos una cita con el alcalde por la web del Ayuntamiento, pero no hay citas disponibles. Nos sentimos desamparados, engañados y abandonados», afirma la nota.

«El verano está a la vuelta de la esquina y no se ha hecho nada. Prevemos que este verano el caos en la carretera será peor que nunca después del cierre de los aparcamientos y ya se ven un montón de vehículos mal aparcados», agrega.