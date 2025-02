Cava de Llano: «Muchas viviendas no se alquilan en Ibiza por el pánico de la gente a perder la propiedad»

Expolítica del PP en el Ayuntamiento de Eivissa, el Consell Insular, el Parlament y el Congreso de los Diputados, María Luisa Cava de Llano (Barcelona, 1948), también ex Defensora del Pueblo y exmiembro del Consejo de Estado, recogerá el día 28 la Medalla de Oro de Balears.

Este nuevo reconocimiento lucirá en su despacho junto a la Medalla de Oro de Vila, la de Honor del Parlament y el título de Hija Adoptiva de la isla. Como abogada, la Gran Cruz al Mérito en el Servicio de la Abogacía Española y la mayor distinción de todas: la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort.

Es la primera mujer de Ibiza que obtiene la Medalla de Oro de la Comunitat Autònoma…

No había caído...

¿Por qué cree que ha costado romper este techo de cristal?

Yo... lo he roto, pero no sé cómo, porque para mí ha sido totalmente inesperado. No ha sido algo buscado ni perseguido. Me parecía que era algo para los demás, no para mí. Me parecía algo inalcanzable. Pero bueno, estoy muy contenta.

«La Medalla de Oro me parecía algo inalcanzable. Balears es muy grande y pensaba que no se acordarían»

¿Qué ha hecho para merecerlo?

Pues no lo sé, porque estos días una piensa un poco y… no lo sé. He ocupado distintos cargos, relevantes, procurando hacer las cosas como mejor sabía. Y creo que esta es la clave: involucrarte en lo que haces y buscar que las cosas vayan mejor. Intentando muchas veces evitar roces, que en la vida y en la política siempre afloran, y procurar que supusiera un beneficio lo que hacía. Creo que esa es la clave.

¿Qué otras mujeres de Ibiza cree usted que también podrían haber recibido esta distinción?

Eso es muy difícil, no me atrevo a decirle porque le diría unas y luego en casa me arrepentiría por no haber dicho otras que a lo mejor pensaba que era más… Hay muchas mujeres que trabajan y que tienen méritos suficientes y sobrados, y supongo que más que yo para merecerlo.

¿Preferiría que este reconocimiento lo hubiese hecho un gobierno progresista?

Me da igual. Tengo la suerte de que en muchos de los cargos que he ocupado he contado con los votos de la oposición. Por ejemplo, las dos veces que fui de adjunta primera del Defensor del Pueblo obtuve los votos de todo el arco parlamentario. Lo importante es la Medalla de Oro y que a una le reconozcan una trayectoria. ¿Quién? Pues me encantaría que me la reconocieran todos.

María Luisa Cava de Llano, durante la entrevista. / Marcelo Sastre

¿Cuál fue su reacción después de que la presidenta, Marga Prohens, se lo comunicara?

Llorar [se ríe]. Soy muy llorona. Me emocioné, sí, sí.

¿Había fantaseado alguna vez con esta posibilidad?

Nunca. Me parecía algo inalcanzable. Y sobre todo a estas alturas también de mi vida, que ya he terminado mi carrera política y soy una jubilada total. Y eso que lo viví de cerca con mi suegro, Bartolomé Marí, que fue Medalla de Oro también de Balears, me parece que en 1993. Era algo que ni se me había ocurrido, sinceramente.

Pero una persona de su trayectoria, ¿por qué dice que pensaba que era inalcanzable?

Porque siempre piensas que Balears es muy grande. A mí me reconoce mucho la gente de aquí y me valoran bien en el Congreso y eso. Pero pensaba que Balears es muy grande y que no se acordarían [se ríe].

¿Le gusta el baloncesto?

Admiro mucho a Rudy Fernández [se ríe]. De joven jugaba a baloncesto con el equipo de la facultad de Derecho. Pero era mala, sinceramente, muy mala. Recuerdo que una vez metí una canasta muy buena y mientras todo el mundo me felicitaba, el equipo contrario ya estaba metiendo otra [se ríe]. Sí, sí, pero a Rudy Fernández, ¿quién no lo conoce?

¿Qué le parece que sea su compañero de reconocimiento de trayectoria con la Medalla de Oro?

Estoy encantada, mis hijos también.

Con todo lo que ha conseguido, ¿le ha faltado ser alcaldesa de Ibiza, presidenta del Consell o del Parlament balear?

Me han ofrecido todo: la alcaldía de Ibiza, la presidencia del Consell...

Para ser candidata.

Sí, sí, para ser candidata. La del Parlament no, porque enseguida me fui a Madrid y ya no pudo ser. Me gusta todo, pero yo también quería ver la política desde todos los ámbitos y no quería tampoco estancarme. Quería tener una visión general de cómo era la política en España.

¿No le ha quedado la espina clavada por no haber optado a ello?

No habría tenido mucho tiempo tampoco, porque el tiempo es terrible, no perdona.

El contexto actual de la política, ¿le animaría a volver?

Pues yo soy muy crítica con la política actual y con la situación de España. No me gusta nada lo que veo, no me gusta nada ni cómo se gobierna España ni me gusta lo que veo en el Congreso de los Diputados. No me gusta esta animadversión, este odio, esta inquina, esta obsesión por sentar al contrario en el banquillo. Todo esto me espanta y volverme a meter me costaría mucho, por no decir que no me apetece, sinceramente.

¿Es crítica entonces con la oposición que se está ejerciendo contra el Gobierno?

Bueno, soy crítica con la situación política actual, que conlleva a que la oposición tenga que ser... que creo que en muchas ocasiones me parece que es incluso blanda, o sea, que no me gusta esto.

¿Y en Ibiza y Balears?

Es otra cosa [se ríe]. Lo veo todo más organizado, veo más frutos. Por ejemplo que la ciudad de Ibiza está cambiando, igual que Balears, y esto me gusta más que lo que estoy viendo a nivel nacional, mucho más.

¿Qué cambios ve por ejemplo en la ciudad de Ibiza?

Bueno, pues desde el asfaltado de las calles, la limpieza o el alcalde que está todo el día en la calle. Me lo encuentro continuamente. Esto evidencia el interés que tiene por saber lo que pasa en la ciudad. Lo veo muy involucrado y obtiene unos frutos que creo que todo el mundo ve.

Cava de Llano muestra la mayor distinción que ha obtenido como jurista: la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort. / Marcelo Sastre

¿Le llaman de su partido para pedirle consejo?

Mire, yo siempre les digo en mi partido: ‘sabéis dónde estoy, no tenéis más que descolgar el teléfono’, cosa que a veces se hace. Pero yo tampoco quiero sentar cátedra de nada. No es mi tiempo, ya ha pasado; es de los que me siguen, de los jóvenes, que tienen derecho a decidir lo que quieren hacer, a acertar y a equivocarse también

¿Pero le piden consejo?

Alguna vez, sí.

¿Para qué?

Para muchas cosas: para listas electorales, para… Hombre, yo tengo mucha experiencia ya en el partido, y observo mucho, leo mucho y estoy siempre muy al tanto de lo que ocurre. Soy una lectora tremenda de periódicos.

¿Cómo ve el grave problema de la vivienda de Ibiza?

Muy duro, y también soy consciente de que mientras no se solucione el tema de la ocupación, esto continuará así. No entiendo la negativa de determinados partidos políticos a que se solucione. Creo que hay muchas viviendas que no se alquilan precisamente por el pánico de la gente a alquilar porque supone perder la propiedad. No sólo eso sino también obligarte encima a pagar suministros de agua, de luz porque, si no, si te atreves a cortarlo o a dejar de pagar, te pueden condenar por un delito de coacción. Hay un problema de la vivienda enorme, pero vamos a intentar solucionarlo, y una de las soluciones que yo veo precisamente es esa.

¿Cree que las instituciones locales hacen suficiente para remediar el problema de la vivienda?

¿Qué más pueden hacer? No pueden ponerle una pistola a la gente para que alquile. Lo que realmente se tiene que hacer, entiendo, es facilitar la construcción de viviendas, que la Administración no lo dificulte. Para solicitar una licencia de obras ya sabe todo el tiempo que se tarda. Esto es absurdo, hay que facilitar siempre las cosas al ciudadano, pero en un tema tan acuciante, doloroso y necesario como es el de la vivienda, con mayor motivo.

El mercado es libre, ¿pero es moral que en Ibiza se paguen mil euros o más por una habitación?

Eso es horrible, pero es la consecuencia de no poner soluciones. Hay mucha gente que dice: ‘Yo es que ya no alquilo más que a sociedades’. ¿Por qué? Pues porque alquilas a personas físicas y luego a la hora de la ejecución del desahucio, es que se trata de personas vulnerables porque hay niños, una persona mayor o un discapacitado… Pero si todo esto me parece muy bien, la ayuda, pero pongamos soluciones serias y efectivas. No basta con cacarear. Veo que hay muchos partidos que cacarean mucho sobre que el problema de la vivienda es muy grande, pero que se oponen a solucionar los temas.

¿Está de acuerdo con la posición del PP de Ibiza de que a pesar de que es una zona tensionada, renuncie a aplicar la ley estatal de vivienda y limitar el precio del alquiler?

Creo en que es un mercado abierto, libre, y que todo eso lo que hace es perjudicar.

«El problema de la vivienda seguirá si no se soluciona el tema de la okupación»

Si fuera de nuevo Defensora del Pueblo, ¿tendría material suficiente para intervenir aquí en Ibiza con el problema de la vivienda?

Vamos a ver... Podría decir a los gobiernos que intentaran solucionarlo creando suelo público, dando facilidades a las personas que quieren invertir en construcción, arreglando la ocupación. Todo esto sí, lo podría hacer y lo haría. No le quepa la menor duda, nada más.

¿A quién o a quienes daría un tirón de orejas?

[Suspira, se lo piensa y ríe] Es que hace unas preguntas... Al Gobierno de la nación. No se entienden entre ellos. Ya se preveía que, con un Gobierno Frankenstein, esto iba a ser muy difícil. Y luego esas ansias de poder, de permanencia en el poder del presidente del Gobierno nos llevan a un caos total. Un fiscal general del Estado en la situación en que se encuentra, la esposa del presidente, el hermano del presidente, el Tito Berni, el Koldo, el Aldama, el tal... Llega un momento en que uno dice, pero ¿qué es esto? Cualquiera de estas cosas, en una situación normal, supondría la dimisión de esas personas, pero aquí no pasa nada. A ver cuál es mañana la próxima noticia.

El reflejo de Cava de Llano en un armario de su despacho. / Marcelo Sastre

Pero usted comentaba antes que no le gustaba la inquina que hay por sentar en el banquillo al contrario. En algunos de los temas que ha mencionado subyace una obsesión por llevar ante un juez al presidente Pedro Sánchez.

Bueno, vamos a ver. Cuando hay motivos, lógicamente, un ciudadano de a pie tiene la facultad de solicitar que la Administración de Justicia se ponga en movimiento. Otra cosa es el intentar judicializar toda la vida política. No. Ahora, cuando se comete algún acto que está comprendido en el Código Penal, esto sí.

¿Usted cree que en verano Ibiza está masificada?

Sí. ¿Y cuál es la solución? Pues es muy difícil porque nunca llueve a gusto de todos. Los que vivimos aquí nos quejamos de masificación, pero, por otra parte, también vivimos del turismo. Y hay que aprovechar el verano un poquito para llenar las despensas para el crudo invierno que sigue.

¿Usted no plantearía una reducción de las plazas turísticas?

No. Todo lo que son limitaciones y restricciones no va conmigo. Concienciar a la gente, procurar hacer las cosas bien, limitar el arrendamiento de pisos turísticos. Todo eso sí, me parece bien. Pero poner tope a los alquileres... No.

Hace unos años usted decía que no le preocupaba que el PP pudiera pactar con Vox. Visto lo sucedido ahora con el Govern, ¿cree que se puede confiar en este partido?

Yo quiero siempre la mayoría absoluta para mi partido [se ríe]. Y si eso no es deseable, prefiero alinearme con Vox que con Bildu. Vox, que yo sepa, no ha matado a nadie. Bildu sí. Entonces creo que la respuesta está muy clara.

«Hay que pensar en la posibilidad de un ejército europeo para defendernos de lo que se pueda avecinar»

¿Y cómo ve usted el auge de la ultraderecha?

Bueno, creo que la izquierda lo está haciendo tan mal que obliga a que surja la ultraderecha, cosa que a mí tampoco me gusta. Creo que los gobiernos de izquierdas, ya no solo a nivel nacional, por ejemplo Venezuela… ¿Qué quiere que surja de ahí? Y lo que pasa es que, encima, luego lo manipulan todo y hacen ver que ha ganado el Maduro este. No soy partidaria de la extrema derecha, nunca me han gustado los extremos, ni en un sentido ni en otro, jamás. Por tanto, preferiría gobernar con Vox, aunque me encantaría hacerlo en solitario.

María Luisa Cava de Llano, sentada en la mesa de su despacho de Ibiza. / Marcelo Sastre

¿Y cómo ve a Trump?

No me gusta, vamos, está clarísimo que no me gusta. Pero esta mañana pensaba: ‘Está logrando que Europa se despierte’. Europa está dormida, es un reino de taifas. Estados Unidos, Rusia, China... ¿Y qué somos? Una pulga. Aparte, como Estados Unidos siempre nos ayuda y tal y cual, pues a dormir. Y el dinero en el bolsillo. Pues no. Hay que aumentar los gastos en Defensa, por mucho que haya partidos políticos en España que no quieran. Por mucho que Pedro Sánchez se vea obligado a mirar a otro lado y a ponerse de perfil para no contrariar a los partidos que le apoyan para su permanencia en el cargo. Vamos, está clarísimo que hay que aumentar el gasto en Defensa, hay que pensar en la posibilidad de constituir un ejército europeo que sirva para defendernos de lo que se puede avecinar. Esto es lo único positivo que de momento le veo a Trump: que ha hecho que Europa se despierte y eso hacía mucha falta.

