Cava de Llano: "Me han ofrecido ser alcaldesa de Ibiza y presidenta del Consell"

María Luisa Cava de Llano (Barcelona, 1948) recogerá el día 28 la Medalla de Oro de Balears. Expolítica del PP en el Ayuntamiento de Eivissa, el Consell Insular, el Parlament y el Congreso de los Diputados, también ha sido ex Defensora del Pueblo y exmiembro del Consejo de Estado.

Con todo lo que ha conseguido, ¿le ha faltado ser alcaldesa de Ibiza, presidenta del Consell o del Parlament balear?

Me han ofrecido todo: la alcaldía de Ibiza, la presidencia del Consell...

Para ser candidata.

Sí, sí, para ser candidata. La del Parlament no, porque enseguida me fui a Madrid y ya no pudo ser. Me gusta todo, pero yo también quería ver la política desde todos los ámbitos y no quería tampoco estancarme. Quería tener una visión general de cómo era la política en España.

¿No le ha quedado la espina clavada por no haber optado a ello?

No habría tenido mucho tiempo tampoco, porque el tiempo es terrible, no perdona.

El contexto actual de la política, ¿le animaría a volver?

Pues yo soy muy crítica con la política actual y con la situación de España. No me gusta nada lo que veo, no me gusta nada ni cómo se gobierna España ni me gusta lo que veo en el Congreso de los Diputados. No me gusta esta animadversión, este odio, esta inquina, esta obsesión por sentar al contrario en el banquillo. Todo esto me espanta y volverme a meter me costaría mucho, por no decir que no me apetece, sinceramente.