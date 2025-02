Aquest dissabte 22 de febrer l’Auditori de Cas Serres acull la IV edició d’Illes per la Cançó

El Departament de Cultura, Educació i Patrimoni del Consell Insular d’Eivissa organitza la IV edició d’Illes per la Cançó, una mostra de cantadors d'Eivissa, que enguany compartiran escenari amb els troveros de Murcia i els versadors de les Terres de l'Ebre (Catalunya). Aquest esdeveniment se celebrarà aquest dissabte a les 19.30 hores a l’Auditori de Cas Serres, dins dels actes que celebra el Consell Insular d’Eivissa per celebrar el Dia de les Illes Balears.

La quarta edició d’Illes per la Cançó vol mostrar les diferents formes de fer gloses a Eivissa i a altres regions de la Mediterrània de les quals procedeixen molts dels residents de les illes. Els gèneres cantats d’Eivissa, glosar i redoblar, tenen la seua singularitat, són cants propis que no s’improvisen i que només s’acompanyen del tambor en el cas de la cançó redoblada; en canvi, podem observar com els troveros i els versadors improvisen i s’acompanyen de diferents instruments musicals.

Amb els objectius d’acostar tothom al coneixement d’un dels vessants de la cultura popular, continuar amb la tasca d’investigació folklòrica i difondre els diversos elements que integren la cultura popular i les tradicions, Illes per la Cançó es consolida com una via de transmissió de la cançó tradicional.

Així, en aquesta edició interpretaran en representació de l’illa d’Eivissa ‘Cançó glosada i redoblada’ a càrrec de Vicent Marí Serra Palermet, Maria Cardona Torres, Elena Ribas Costa de can Pep Mariano i Vicent Cardona Bonet, Frit.

En representació de la Regió de Múrcia pujaran a l'escenari els troveros Pedro Cabrera Puche i Juan Diego Celdrán Madrid, Barbarroja. Acompanyats a la guitarra de Guillem Bel.

Finalment, en representació de Catalunya actuaran els versadors de les Terres de l’Ebre Sofia Morales, Sofia de la Ribera, i Àlex Fernández, lo Cantador. Acompanyats de la Rondalla dels Ports (Tortosa).

Per al Departament de Cultura, Educació i Patrimoni del Consell Insular d’Eivissa, la cultura popular, la que neix directament de la gent del poble, és bàsica en la política cultural, per això comptem amb el suport de la Federació de Colles de Ball i Cultura Popular d’Eivissa, per a la qual, des del seu començament l’any 1998, un del seus objectius més rellevants és el de donar suport a les associacions i a les colles federades.

Tots els residents de les Balears participem de la cultura, les tradicions i els costums propis de les illes i a la vegada reconeixem la multiculturalitat present a la comunitat.