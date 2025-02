Aqualia reparará el depósito de agua que hace falta para abrir el Parador de Ibiza

Aqualia se encargará de llevar a cabo los trabajos de reforma del depósito de agua que hay al lado de la sede de la UIB de Ibiza y que debe abastecer con el caudal suficiente al Parador de Dalt Vila.

Así lo confirman fuentes tanto de Aqualia como del Ayuntamiento de la ciudad. Una portavoz del Consistorio indica que Aqualia llevará a cabo esta obra «como empresa, no como concesionaria» municipal.

El último retraso de la fecha de inauguración del Parador, que ahora se prevé para finales de año (lo avanzó Europa Press), se debe a que el complejo hotelero está pendiente de poder contar con dicho depósito, que se encuentra en un terreno municipal. Se construyó hace alrededor de 20 años y se pagó con fondos del Consell y del Ayuntamiento, añade la portavoz municipal. Además, el alcalde, Rafael Triguero, ha enviado una carta a la presidenta de Paradores de España, Raquel Sánchez, con quien posteriormente ha hablado, para pedirle crear una comisión de seguimiento, de manera que el Consistorio pueda estar al corriente de la evolución de las obras. De éstas se ha encargado Turespaña, organismo dependiente del Ministerio de Industria y Turismo. Una vez terminado todo, debe traspasar el hotel a Paradores, que deberá organizar su puesta en marcha, comenzando por la gestión de las primeras reservas de habitaciones.

El depósito, al lado de la UIB

El Consell Insular construyó dicho depósito hace unos 20 años, según explicó Jordi Grivé, teniente de alcalde en Vila, a este diario. Durante todo este tiempo, esta instalación nunca se ha utilizado y antes de poner en marcha el Parador hace falta una reparación. Según estima Grivé, su coste podría rondar los 200.000 euros, aproximadamente. Concretamente, el depósito se encuentra en el Camí del Calvari, a pocos metros de la sede universitaria, en la rampa que conduce al aparcamiento de es Soto.

A principios de febrero, este diario recogía que la presidenta de Paradores de España, Raquel Sánchez, situaba la inauguración del Parador de Ibiza (el primero de Balears) en la «recta final» del año. En la feria de promoción turística Fitur, celebrada en la segunda mitad de enero en Madrid, Sánchez se habría comprometido con el alcalde a que la apertura fuese a lo largo del año, según dijo el Ayuntamiento. Y todo parecía indicar, tras un encuentro entre Triguero y la presidenta de la cadena, según un portavoz de Vila, que sería más pronto que tarde. «Nos han garantizado que el Parador de Ibiza será el número 99, no el cien. Si se puede abrir en el mes de mayo no lo hará en junio y, si puede ser a finales de abril, no se abrirá en mayo», dijo entonces un portavoz del Consistorio de la ciudad.

No mucho después, Sánchez retrasó el opening a la «recta final» del 2025, tal y como recogió Europa Press, a lo que le siguió la carta del alcalde pidiendo crear esa comisión de seguimiento.

Retrasos desde 2009

Las obras del Parador comenzaron en marzo de 2009 y el plazo de ejecución previsto era de 30 meses. Desde entonces ha acumulado varios retrasos por diferentes motivos: el hallazgo de restos arqueológicos, que paralizó los trabajos y obligó a modificar el proyecto original e incrementó su presupuesto, o la anterior crisis económica.

En abril de 2024, el alcalde pidió, en una visita institucional a las obras, que el Parador se inaugurase en diciembre, coincidiendo con el 25 aniversario de Ibiza Patrimonio de la Humanidad. La secretaria de Estado de Turismo, Rosana Morillo, no llegó a comprometerse con ese plazo: «Vamos a intentar abrir lo antes posible», «la intención es que a finales de 2024 esté listo» o «todos vamos a trabajar para ello». En noviembre, el Ayuntamiento explicó a este rotativo que responsables de Turespaña, de la Secretaría de Estado de Turismo y de Paradores «ratificaron su compromiso de abrir el establecimiento en el primer cuatrimestre de 2025». El Ayuntamiento preveía que lo más probable era que Paradores celebrase esta apertura hacia Semana Santa.

Sin depósito no hay agua suficiente La red municipal de agua sería insuficiente para el Parador, explicó el concejal Jordi Grivé. De ahí la necesidad del depósito. El 24 de enero, este diario preguntó al Ministerio de Turismo, de quien depende Turespaña, qué problemas técnicos eran los causantes del nuevo retraso (sí lo explicó Vila: la reforma pendiente del depósito) y cuánto iban a tardar en solucionarse, pero no obtuvo respuesta. Ayer, miércoles, este rotativo pidió al Ministerio, y directamente a Turespaña, información sobre qué queda pendiente.

