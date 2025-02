El alcalde de Ibiza pide explicaciones por el nuevo retraso en la apertura del Parador

La presidenta de Paradores de España, Raquel Sánchez, situó hace poco la inauguración del Parador de Ibiza (el primero de Balears) en la «recta final» del año, avanzó Europa Press a principios de este mes de febrero.

En la feria de promoción turística Fitur, celebrada en la segunda mitad de enero en Madrid, Sánchez se habría comprometido con el alcalde a que la apertura fuese a lo largo del año, según dijo el Ayuntamiento.

Y todo parecía indicar, tras un encuentro entre el alcalde de la ciudad, Rafael Triguero, y la presidenta de la cadena, que sería más pronto que tarde, según un portavoz de Vila. «Nos han garantizado que el Parador de Ibiza será el número 99, no el cien. Si se puede abrir en el mes de mayo no lo hará en junio y, si puede ser a finales de abril, no se abrirá en mayo», dijo entonces un portavoz del Consistorio de la ciudad.

No mucho después, Sánchez retrasó el opening a la «recta final» del 2025, tal y como recogió Europa Press, a lo que le siguió la carta del alcalde: «Me gustaría plantearte la posibilidad de crear un grupo de trabajo entre vosotros y el Ayuntamiento, para poder contar con la información actualizada y para trabajar en la futura apertura».

En dicho escrito, Triguero también le reprocha a Sánchez el nuevo retraso de la apertura: «Después de los encuentros que mantuvimos en Fitur y la reunión con tu jefe de gabinete, en los que nunca se barajó la posibilidad de que esta apertura fuera más allá de los meses de verano, espero que puedas entender mi sorpresa y el hecho de que nos gustaría conocer los motivos de este nuevo retraso del que no teníamos conocimiento». El alcalde también le pide confirmar la fecha de inauguración.

«Mi intención, y la de mi equipo, ha sido siempre colaborar con la institución que presides, porque entendemos que el proyecto del Parador es óptimo para la ciudad. Pero espero también que entiendas que muchas veces se nos hace muy difícil mantener esta lealtad institucional al no poder contar, de un modo ágil y eficaz, con información básica del proyecto que entiendo nos compete a todos», añade Triguero en su carta, tras la que ambos mantuvieron una conversación, en la que el primer edil volvió a pedir crear dicha comisión de seguimiento. «Aún no tenemos confirmación al respecto», indica el Ayuntamiento.

Las obras dependen del organismo Turespaña, que, una vez terminado todo, debe traspasar el complejo hotelero a Paradores para que gestione la apertura.

El 24 de enero, este diario preguntó al Ministerio de Turismo, de quien depende Turespaña, qué problemas técnicos eran los causantes del nuevo retraso (sí lo explicó Vila: la reforma pendiente del depósito de agua) y cuánto iban a tardar en solucionarse, pero no obtuvo respuesta. Ayer, miércoles, este rotativo pidió al Ministerio, y directamente a Turespaña, información sobre qué queda pendiente.