Aitana le cuenta a Broncano cómo conoció a Vinicius en Ibiza

La cantante Aitana está en plena promoción de su nuevo documental 'Metamorfosis', que verá la luz el próximo 28 de febrero en Netflix. Por ello, la catalana asistió anoche al programa 'La Revuelta', presentado por David Broncano, donde habló sobre algunos de los puntos fuertes del audiovisual y también de algunos secretos de su vida personal como, por ejemplo, cómo conoció al futbolista Vinicius Junior en Ibiza.

"¡Qué te puedo decir! Yo no conozco a ningún futbolista...", dijo Aitana cuando Broncano pretendía introducir en la entrevista los romances que se le han atribuido recientemente a la cantante con un futbolista del Real Madrid. Sin embargo, Broncano continuó insistiendo: "¿A ninguno? ¿Ni del Valladolid o del Getafe?". "Pues no, la verdad es que no", respondía ella.

El presentador insistió hasta que la catalana admitió que, "algún cruce" sí había tenido: "Puedo haberme cruzado alguna vez con algún futbolista, alguna cosa así sí, pero no les conozco". "¿Vinicius?", preguntó Broncano entre risas. "Sí, justamente".

"Estaba en Ibiza con unas amigas...", dijo antes de tener la interrupción de Broncano. "Y apareció Vinicius detrás de un seto, eh", dijo a modo de broma. "No, para nada. Es muy majo y además es amigo también de Marco, de Aroon Piper que también es amigo mío y ha sido más que nos hemos encontrado con más gente", reconoce.