Acuerdo "histórico" para retirar de Airbnb los anuncios de alojamientos ilegales en Ibiza

El Consell de Ibiza ha firmado este jueves un acuerdo por el que Airbnb se compromete a retirar toda la publicidad de alojamientos no reglados contra los que se abra un expediente de infracción, además de bloquear al anunciante. De momento, durante este año la plataforma ha eliminado 300 anuncios de la isla, aunque siguen disponibles varios casos de alquileres manifiestamente ilegales, como algunos de viviendas en plurifamiliares y alguna caravana. "Lo que estamos haciendo aquí es encontrar mecanismos para acelerar el proceso [de quitar la oferta irregular]", ha precisado al respecto el director general de Airbnb en España y Portugal, Jaime Rodríguez.

"Este acuerdo supone un hito sin precedentes para nuestra isla", ha destacado el presidente del Consell, Vicent Marí, además de "un paso muy importante en la lucha contra la oferta no reglada". La propia firma del convenio se ha formalizado con este carácter "histórico", ya que se ha acompañado de una masiva presencia de representantes de todas las patronales, asociaciones y entidades del sector turístico, así como de las principales empresas hoteleras y vacacionales.

Marí ha recordado que la colaboración con Airbnb empezó a fraguarse hace ya cinco años, aunque sin la efectividad que supondrá el cambio de criterio para considerar que un anuncio no se ajusta a la normativa turística.

Captura de pantalla de un anuncio de alquiler, disponible este jueves, del alquiler de una carvana para dormir en Ibiza. / D.I.

Hasta el momento, la plataforma solamente eliminaba la oferta no reglada una vez que habían finalizado estos trámites sancionadores, que podían demorarse entre uno y dos años, según ha recordado el presidente del Consell, Vicent Marí. Ahora, "una vez que la Administración detecte que un alojamiento se está comercializando sin los correspondientes permisos, será eliminado de la plataforma una vez iniciado el expediente", ha destacado Marí. El Consell apunta que, "en pocas semanas", contará con más de 200 documentos sancionadores iniciados para que se retire su publicidad, además de la multa que puedan acarrear una vez concluidos.

Caravanas

Por otra parte, al margen de los alquileres con expedientes abiertos, Airbnb se compromete a silenciar todos aquellos alojamientos que sean "flagrantemente ilegales" cuando lo solicite el Consell, como es el caso de "tiendas de campaña, caravanas, yurtas o furgonetas camperizadas". Este tipo de comercializaciones conforman los 300 anuncios que ya han sido retirados en los últimos meses. "En definitiva, una oferta que no aporta nada al destino y que, en muchos casos, es un engaño para el turista que quiere conocer la isla", ha lamentado Marí.

De hecho, este diario pudo comprobar que, en la tarde del miércoles, figuraban diez anuncios en la plataforma para pernoctar durante esta semana en caravanas. Este mediodía, en cambio, había solo dos. Desde el Consell se ha precisado que algunos de estos casos no pueden eliminarse porque se trata de vehículos se encuentran dentro de un camping y no podrían ser sancionables con la normativa actual. No obstante, de las dos caravanas que siguen disponibles, una se promociona dentro de un terreno particular y de la otra se destaca que permitirá "dormir en acantilados contemplando la luna y su reflejo en el agua y despertar en un entorno natural junto a las mejores playas".

Igualmente, un rastreo por Airbnb permite constatar la presencia de alquileres en viviendas plurifamiliares (es decir, bloques de piso), una práctica prohibida en Balears, ya que solo pueden constar en el registro de estancias turísticas del Consell las viviendas unifamiliares (chalés o pareados). Cabe recordar que, recientemente, el Ministerio de Consumo advirtió de que en Ibiza se habían detectado 1.500 pisos turísticos ilegales. Respecto a la oferta legal, Ibiza cuenta con 100.000 plazas turísticas, 20.000 de ellas en viviendas vacacionales.

Expediente del Ministerio de Consumo

En cualquier caso, los anuncios que elimine la plataforma, así como los anunciantes bloqueados, serán consecuencia de una petición del Consell. Preguntado por los mecanismos que pueda aplicar para evitar la comercialización ilegal, Rodríguez se ha escudado en que "la naturaleza de la actividad de Airbnb es la de un proveedor de servicios de Internet", por lo que se cobra, y no la de comercializadora de los alojamientos.

Igualmente, ha indicado que existe una gran variedad de tipologías —"hostales, hoteles, habitaciones privadas..."— y que no a todas ellas se les puede exigir que faciliten un número de registro, como el que sí que existe en Balears para las viviendas vacacionales.

Por otra parte, Rodríguez ha valorado este protocolo de actuación firmado con el Consell de Ibiza —"el primero de estas características en España"— y el espíritu de colaboración de ambas partes, en contraposición con "la extralimitación de funciones" que achaca al Ministerio de Consumo. Cabe tener en cuenta que Consumo ha abierto un expediente sancionador, apelado por Airbnb, por su negativa a retirar miles de anuncios de pisos turísticos ilegales.

Según Rodríguez, el Ministerio siguió "una metodología indiscriminada e injustificada, en la que se incluyeron anuncios que tenían licencia y otros que no la requerían", además de "arrogarse competencias que están transferidas a las autoridades locales".

Lucha contra el intrusismo

En la firma del acuerdo entre el Consell y Airbnb también han estado presentes representantes de los cinco municipios de la isla. Su adhesión formal a este protocolo se oficializará este viernes, durante la celebración del Consell de Alcaldes de Ibiza. Por ello, Vicent Marí ha querido valorar la labor de las Administraciones municipales en la lucha contra el intrusismo, "dentro de este plan de choque que se ha iniciado con la persecución de los alojamientos ilegales por vía urbanística, además de la vía turística que lleva a cabo el Consell".

Igualmente, ha destacado que la inyección económica de 4,2 millones de euros del Impuesto de Turismo Sostenible para este plan de choque facilitará combatir "estas actividades ilegales, para que no vayan perjuicio de la industria ni de la imagen del destino". "Con este acuerdo, pretendemos garantizar la convivencia de turistas y residentes", ha sentenciado.