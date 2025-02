El abogado Marc González se perfila como nuevo director interino de IB3 tras hacerse oficial la dimisión de Albert Salas. Miembro del Consejo de Dirección de la cadena, González sería el nombre pactado entre PP y Vox para asumir la dirección de manera provisional hasta que se vote a un nuevo candidato en el Parlament.

Así, Albert Salas registró ayer su renuncia en el Parlament justo dos días antes de la que iba a ser su última comparecencia en la comisión de control de la Cámara balear. Tras su paso por el ente público, en el que ha estado desde mediados de noviembre de 2023, profesionalmente Salas vuelve al Real Mallorca.

«En el día de hoy [por ayer] presento mi renuncia como director general de IB3 y como presidente del Consejo de Dirección del Ente. Quiero agradecer al Parlament y al resto de administraciones públicas, así como los partidos representados en el Parlament, la colaboración con IB3. También quiero hacer extensivo mi agradecimiento a todos los trabajadores de IB3, y sobre todo, a los ciudadanos, verdaderos propietarios del ente autonómico de radio, televisión y comunicación digital de Balears», señaló el periodista.

«Fundido y sin batería»

Tras hacerse oficial su renuncia, Salas también envió un comunicado interno a los trabajadores de IB3 esgrimiendo los motivos de su adiós. En este sentido, el periodista explicó que se ha encontrado «con un contexto laboral complicado» en el ente autonómico. «La gestión y negociación de la integración y el diálogo sindical me han dejado fundido y sin batería. Soy y he sido pieza intermediaria que se ha quemado y ya no es útil», detalló. El periodista también hizo referencia a los procesos de integración del personal externo y la estabilización de la plantilla. «Durante todo este tiempo, el esfuerzo y la intensidad han sido máximos, junto con un equipo repleto de buenas personas y mejores profesionales», expresó.

Así, Salas lanzó un mensaje de agradecimiento a los trabajadores de la cadena y a su equipo, el cual ha sido «un gran apoyo, un descubrimiento y clave para transformar IB3 en un ente abierto y mucho más versátil en narrativas y plataformas». Salas finalizó la carta asegurando que «la revolución sin dogmas, rigidez ni ideologías ya está en marcha».

De esta forma, Salas abandona de manera oficial la dirección de IB3 y regresa al Mallorca. El periodista mantiene una excedencia en el club bermellón como director de comunicación, aunque está por definir su nuevo cargo y funciones.