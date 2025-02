Salud rehúsa responder por la falta de la ambulancia multiheridos en el incendio de Ibiza

La consellera balear de Salud, Manuel García, ha rehusado responder este martes en el Parlament balear las razones por las cuales Ibiza no contaba a principios de mes, cuando se produjo un incendio en un bloque de viviendas en Santa Eulària, con la ambulancia especial para atender a múltiples heridos.

La diputada socialista ibicenca Irantzu Fernández ha recordado que la semana pasada la conselleria dijo que no se utilizó porque, en dicho incendio, "hubo muchas víctimas, pero de carácter leve". "Como si los servicios de emergencia supieran qué se van a encontrar cuando reciben el aviso de un incendio", ha añadido Fernández, que acto seguido ha dicho: "En Mallorca, hubo a principios de año un incidente parecido con tres víctimas, y no en un edifico plurifamiliar, y sí se hizo servir como toca el vehículo logístico. ¿Sobraba en aquel momento o faltaba en Ibiza? ¿Esta doble vara de medir es la que hace que valore positivamente la gestión de la sanidad pública de Ibiza y Formentera?", ha cuestionado la socialista.

Los sindicatos denunciaron después del incendio que el vehículo se encuentra en Mallorca para pasar la ITV (llevaba entonces semanas), pero que tampoco hay personal para utilizarlo.

La respuesta: se reducen las listas de espera

En su respuesta, García, en vez de aclarar la cuestión de la ambulancia para múltiples heridos, que ha obviado, se ha referido a las excelencias de la sanidad pública pitiusa. "A diferencia de ustedes, que calificaban de primera calidad la sanidad de Ibiza y Formentera, nuestro nivel de exigencia es muy alto y la autocomplacencia es cero. Serán los usuarios los que valoren nuestra política sanitaria, la suya ya lo hicieron en las urnas".

Dicho esto, paradójicamente, García ha aplicado un ejercicio de autocomplacencia al destacar «la reducción» de las cifras de las listas de espera presentadas hace unos días. "Los datos invitan a ser optimistas, pero obligan a seguir trabajando para seguir reduciendo los tiempos de espera. Ustedes dejaron abandonados a los profesionales y a los pacientes. Nosotros damos servicio y mejoramos las listas de espera", subrayó.

La diputada socialista, en su réplica, lamentó que, como "en cada pleno", la consellera de Sanidad "no da ninguna respuesta". "Ojalá pudiera tener su optimismo. Tenemos mala suerte en Ibiza y Formentera. Mala suerte de tener las peores listas de espera de la Comunitat Autònoma, de las que ahora habla muy positivamente; de que el vehículo de logística no esté cuando hay un incendio; de que las incidencias de riesgo laboral no se resuelvan" y que "lleguen al juzgado", ha relatado Irantzu Fernández.

Investigación de la Fiscalía

También ha dicho que ahora Ibiza y Formentera tienen "la mala suerte" de contra con un nuevo subdirector de gestión de servicios generales de la gerencia de Ibiza y Formentera nombrado el pasado viernes directamente por la consellera de Salud "cuando ya conocía que estaba siendo investigado por la Fiscalía por un delito de infidelidad en la custodia de documentos y violación de revelación de secretos".

Se refiere a la investigación abierta contra este letrado que, según el escrito del Ministerio Público, "supuestamente elaboró las alegaciones del expresidente de Formentera, el diputado Llorenç Córdoba, contra la resolución de la Comisión del código ético cuando, como jefe del área, había tenido acceso a las actas de este órgano y, al participar también en el debate, habría faltado al deber de secreto".

"Lo dice la Fiscalía", ha remarcado. "¿No han hallado a alguien que no esté investigado por la Fiscalía para ocupar un puesto tan sensible o les va bien la recolocación? En Ibiza tenemos muy mala suerte, la mala suerte de tenerla a usted como consellera", ha concluido la diputada socialista.

Segunda respuesta: contratación de especialistas

Para cerrar el debate, la consellera García ha obviado la intervención de Fernández y ha seguido con su discurso sobre los logros obtenidos en la contratación de personal. "Hemos contratado a un centenar de especialistas. Donde ustedes dejaron un reumatólogo, ahora hay tres. Hemos completado la plantilla de matronas de Atención Primaria; hemos reforzado la atención a la salud bucodental con cuatro incorporaciones; el servicio de neumología está completo con cinco profesionales cuando antes había dos; donde dejaron siete traumatólogos ahora hay 11. Y no me voy a olvidar de dermatólogos, oncólogos, internistas, logopedas, médicos de urgencias que hemos incorporado durante estos meses de trabajo y esfuerzo con políticas de atracción y no de expulsión", ha destacado.

Asimismo, la consellera de Salud ha resaltado las informaciones de este diario sobre el regreso de una enfermera a la isla por las medidas de conciliación del hospital Can Misses y que el número uno del MIR haya elegido Ibiza como destino por "las condiciones que ofrece el servicio de Salud". "Usted, que es doña titulares, no ha sacado estos titulares. Nos falta camino por recorrer, pero seguiremos avanzando. Este Govern está del lado de los usuarios y profesionales cuando ustedes les dieron la espalda", ha concluido García para liquidar el debate.