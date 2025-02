Prohens elude atender a los vecinos del vertedero en su fin de semana en Ibiza

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, eludió el pasado fin de semana en su estancia en Ibiza atender a la plataforma ‘Hay Soluciones para el Vertedero’ de Eivissa. Este colectivo, que reúne a vecinos, asociaciones y comunidades de propietarios del entorno del vertedero de Ca na Putxa, había solicitado por escrito a Prohens, aprovechando su paso por la isla, una reunión con la presidenta de la Comunitat Autònoma para abordar el problema del final de la vida útil de Ca na Putxa y la negativa del Consell de Mallorca a asumir la incineración de los residuos de las Pitiüses.

De hecho, también habían pedido, infructuosamente, un encuentro con el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, que acompañó a Prohens en su viaje a Ibiza para asistir a actos de su partido programados tanto el sábado como el domingo y que culminaron con una comida-mitin en el Recinto Ferial.

La plataforma no recibió siquiera una contestación a su petición ni por parte del gabinete de Prohens ni de Galmés. En todo caso, según Flor Dell’Agnollo, portavoz de este colectivo, hace «meses» que se reclama esta entrevista y hasta ahora sólo han recibido «largas» por parte del Govern y del Consell de Mallorca. «Seguimos esperando a que nos puedan atender», lamenta.

Dell’Agnolo puntualiza que esta plataforma está «al margen de cualquier polémica política» y que su cometido es instar a que, como quedan «cinco o siete años como máximo» de vida útil de Ca na Putxa, se busque «una solución», y esta no pasa ahora mismo por la construcción de una incineradora o la apertura de un nuevo vertedero en la isla porque no sería posible en un plazo de «10 a 15 años vista». Mientras, «de alguna manera hay que sacar los residuos de rechazo que generan todos los ciudadanos de Eivissa y Formentera». Por ello, la portavoz apela al «sentido común» y trasladar la basura a Mallorca, donde hay unas instalaciones (la incineradora de Son Reus) «sobredimensionadas y deficitarias porque no asumen suficientes residuos para que sean rentables [económicamente]».

Visita a la planta incineradora

En este sentido, Dell’Agnollo recuerda que el pasado mes de octubre, un grupo de la plataforma se desplazó a Palma, invitados por Tirme, empresa concesionaria de la incineradora de Son Reus, para visitar la planta. «Nos dijeron claramente que tenía capacidad para gestionar la basura de toda Balears y que los residuos de Eivissa serían bienvenidos para aprovechar, por cuestiones medioambientales, económicas y sociales, las instalaciones existentes», afirma.

La portavoz de la plataforma espera que el Govern balear, aunque no tenga competencias concretas, actúe de «mediador» entre el Consell de Mallorca y el de Ibiza para solucionarlo «cuanto antes» porque «se nos echa el tiempo encima». Esto es precisamente lo que la plataforma quería pedir, un cara a cara con la presidenta Prohens si ésta les hubiera hecho un hueco para atenderles en la agenda de sus actos de partido del pasado fin de semana en Ibiza.

Además, Dell’Agnollo recuerda que las tres instituciones están gobernadas por el PP. «Nunca lo han tenido mejor para sentarse y cerrar un acuerdo», recalca, al tiempo que señala que es «increíble» que no se haya hecho nada todavía. «Me refiero a todos los gobiernos de derecha e izquierda que han gobernado hasta ahora», subraya Dell’Agnollo.

