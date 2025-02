La nueva patrullera de la Guardia Civil de Ibiza no tiene quien la lleve

El último concurso de trasladados realizado por la Guardia Civil se ha saldado con un total de 26 plazas vacantes en Pitiusas, 24 en Ibiza y otras dos en Formentera. Se prolonga de esta forma un problema casi endémico de las islas, la falta de agentes para cubrir todos los puestos requeridos por el instituto armado.

Sobre esta falta de personal, desde la asociación de guardias civiles Jucil desconocen de qué manera se va a dotar de personal a la nueva patrullera llegada a Ibiza desde el País Vasco para hacer labores de vigilancia en el litoral.

En este sentido, en las comunicaciones internas del cuerpo a sus agentes todavía no se han dado detalles sobre esta embarcación, que responde en parte a las peticiones de los guardias civiles, que llevan tiempo pidiendo más medios materiales y humanos, sobre todo debido a la explosión del fenómeno migratorio que se dio el año pasado en las Pitiusas y que continúa muy activo.

De hecho, en la última semana han llegado cuatro pateras a las costas de Ibiza y Formentera con casi un centenar de migrantes a bordo.

«No hemos visto la comisión publicada por ningún sitio. No sabemos si van a mandar tripulación desde fuera», reconocen desde Jucil. Esta nueva patrullera va a dotar de mayor operatividad a la Guardia Civil destacada en las Pitiusas, ya que no tendrán que depender de ninguna embarcación enviada desde Mallorca, pero por el momento se desconoce si ese refuerzo material vendrá acompañado de refuerzo de personal.

La próxima sede de sa Coma

La única buena noticia para la asociación de guardias civiles es la cuenta atrás para la creación de la sede de la Guardia Civil del Mar, tal y como informó el lunes Diario de Ibiza. «Es el primer paso para tener una plantilla. Si son capaces de atraer a alguien...», dicen desde Jucil.

Y es que la futura residencia del Servicio Marítimo se encuentra en la fase final de su tramitación previa a las obras, hasta el punto de que el Consell ya está evaluando las ofertas que se han presentado al concurso público para reconvertir el pabellón de sa Coma destinado a esta unidad, que tienen un presupuesto de 4,6 millones. La semana pasada se licitó la dirección de estas obras por otros 184.000 euros.

En total, el Consell habilitará 12 viviendas, distribuidas en las tres plantas que tiene el pabellón, donde se prevé alojar a los veinte efectivos previstos para crear la base permanente del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Ibiza. Tras varios años con esta reivindicación, finalmente el pasado mayo se firmó el protocolo entre la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, con el presidente del Consell, Vicent Marí.

Con este acuerdo, la institución insular se compromete a facilitar las viviendas y las instalaciones que permitieran crear esta base permanente. Hasta el momento, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Ibiza solo se presta de manera puntual y con un limitado número de efectivos.