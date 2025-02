Ninguna institución vigila la entrada de árboles con serpientes a Ibiza

«No es nuestra competencia», es la respuesta que repiten la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern y la Autoridad Portuaria de Balears al preguntar cómo se lleva a cabo el control y la vigilancia de entrada de olivos, algarrobos y encinas con un perímetro basal del tronco superior a los 40 centímetros en Ibiza, que podrían albergar serpientes o sus huevos. Al preguntar a la Oficina periférica de la Guardia Civil en Balears, recomiendan hablar con el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) en Ibiza, que adelanta que no se encargan del control y la vigilancia de entrada de estos árboles.

La entrada de olivos, algarrobos y encinas en las Balears está limitada a los periodos comprendidos entre el 1 de abril y el 15 de junio y el 15 de septiembre y el 15 de octubre al tener en cuenta que entre estos no se produce la puesta de huevos, eclosión o hibernación de serpientes invasoras que amenazan desde hace años la supervivencia de la lagartija pitiusa y la lagartija balear, pero nadie controla que no entren en esos periodos.

¿Quién ejerce el control?

Estas medidas se establecen en el Decreto Ley 1/2023 que es el que, a la vez, señala que son la Administración ambiental y la Administración titular de las infraestructuras portuarias en Balears quienes «en colaboración y coordinación» deben impulsar «las fórmulas adecuadas» para que las medidas de control e inspección se cumplan.

El cómo lo hacen es la gran incertidumbre. Desde la conselleria del Govern apuntan que el control y vigilancia de las entradas «lo realiza la Guardia Civil de Puertos en coordinación con la Autoridad Portuaria de Balears (APB) y el Servicio de Agentes de Medio Ambiente».

Por su parte, el Consorcio para la Recuperación de la Fauna de las Illes Balears (Cofib) indica que su labor en esta materia es el reparto de jaulas a los viveros para que colaboren en la captura de las serpientes, además de difundir información y dar respuesta a consultas. Respecto a estas, desde que la normativa entró en vigor, el Cofib solamente ha recibido una petición de información por parte de un paisajista que estaba interesado en traer una cantidad elevada de este tipo de árboles fuera de los plazos permitidos para entregar un proyecto paisajístico en una villa de Ibiza.

Al parecer, el profesional no llegó a hacer la solicitud porque hasta ahora la conselleria no ha recibido «ninguna petición de entrada de estos árboles fuera del periodo habilitado, ni ninguna comunicación por parte de la APB o la Guardia Civil de entradas irregulares», explica Tomàs Bosch, jefe del Servicio de Protección de Especies del Govern, que insiste en que ellos actuarían en el caso de que les llegase un aviso. Desde el departamento de comunicación de la conselleria concluyen que como no han recibido ni avisos ni peticiones, «de momento el Decreto Ley se está respetando y ha tenido la finalidad deseada, que era canalizar todas las importaciones durante los meses en los que no hay riesgo de entrada de serpientes».

¿Cómo se actúa?

Lamentablemente, es dudoso saber si esto se cumple, porque la APB también comunica que no tiene competencia en materia de control o vigilancia y que esta tarea corresponde a la Guardia Civil o al Seprona, «igual que tienen competencias en el control de sustancias peligrosas». Por su parte, la APB señala que se encargaría de avisar en caso de detectar alguna actividad extraña o facilitaría un espacio a las autoridades si estas lo requiriesen para hacer una inspección.

Cómo ésta llegaría a tener lugar sigue sin quedar claro porque al preguntar a la Guardia Civil cómo se ejerce el control y la vigilancia de la entrada de los árboles ornamentales mencionados, remite al Seprona, que responde que ellos no se encargan. Ninguna de las autoridades ha sabido dar respuesta a cómo se lleva a cabo esta vigilancia o los dispositivos con los que se cuenta para ello, como unidades caninas especializadas, según contempla el Decreto Ley. Tampoco se ha obtenido respuesta a cómo se actúa en el caso de detectar que se trata de introducir alguno de los árboles mencionados fuera de los periodos permitidos, si se ha llegado a dar algún caso y, en caso afirmativo, si el árbol contenía serpientes o sus huevos.

Papel mojado

Para asociaciones ambientales de Ibiza que llevan años criticando la tardanza en las respuestas para frenar el avance de las serpientes, la falta de control se debe a la carencia de precisión del decreto de 2023.

«Es una normativa de mínimos y si hubiera sido más ambiciosa no se hubiera aprobado», adelanta Jordi Serapio, coordinador del proyecto ‘Protegim ses Sargantanes’ de IbizaPreservation. «A nadie le llega la orden de controlarlo», comenta Joan Carles Palerm, presidente del GEN de Ibiza, asociación que impulsó la plataforma Sargantanes o Serps junto a Amics de la Terra. Palerm añade además que desde la asociación han comprobado que nadie ejerce el control tras preguntar a la Guardia Civil cuando han visto que «ha entrado algún árbol grande fuera de periodo» y esta no ha dado respuesta.

Él valora que se hiciera este decreto, igual que la doctora en Ciencias Biológicas y experta en lagartijas pitiusas Antònia Cirer, que indica que la norma tenía buenas intenciones. Sin embargo, Cirer también coincide: «Una ley en la que no queda claro quién tiene que hacer cada cosa es papel mojado».

El Consell de Ibiza tampoco vigila o controla la entrada de los árboles mencionados porque señala que «es control de la autoridad competente».

Suscríbete para seguir leyendo