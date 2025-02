La Guardia Civil sigue bajo mínimos al no poder incorporar a 26 agentes en Ibiza y Formentera

El último concurso de trasladados realizado por la Guardia Civil se ha saldado con un total de 26 plazas vacantes en Pitiusas, 24 en Ibiza y otras dos en Formentera. Se prolonga de esta forma un problema casi endémico de las islas, la falta de agentes para cubrir todos los puestos requeridos por el instituto armado.

Al menos, desde la asociación de guardias civiles Jucil agradecen que el balance global de agentes ha quedado «casi en empate», lo que no quita que se sigue produciendo una acusada falta de personal estable. «Para lo que suele suceder en Ibiza, este resultado es para darse con un canto en los dientes», se resignan con ironía.

Once de esas vacantes pertenecen a la Agrupación de Tráfico: seis en la unidad de motoristas y cinco en la de atestados. Esta falta de personal sigue obligando a la Guardia Civil a cubrir sus plazas con comisiones de servicios, es decir, con agentes del cuerpo llegados desde otras partes del país y a los que, además de su sueldo habitual, hay que pagarles dietas de alojamiento y manutención.

En el caso de los motoristas, se trata de comisiones puntuales con agentes que se trasladan desde las otras islas, Mallorca o Menorca, para realizar labores durante unos pocos días, coincidiendo con fines de semana o puentes festivos, cuando la necesidad de refuerzo se convierte en perentoria. Diario de Ibiza intentó sin éxito recabar el testimonio de la Guardia Civil.

«Dietas salvajes»

De esta forma, la ‘Operación Verano’ del próximo verano volverá a suponer un desembolso considerable para la Guardia Civil, que un año más tendrá que reclutar a más de 50 agentes de forma temporal para velar por la seguridad en las Pitiusas. «El año pasado ya se tuvieron que aumentar las dietas salvajes en Ibiza, una barbaridad», recuerdan desde Jucil.

A cada uno de esos guardias civiles había que pagarle 160 euros diarios por alojamiento y otros 28 por manutención, un total de 188 en dietas por cada día de trabajo, cantidades que se unen al sueldo habitual estipulado.

Por contra, en principio no se espera que se publiquen comisiones de servicios para cubrir las otras 15 plazas vacantes en unidades de Seguridad Ciudadana que prestan servicios más generales y menos especializados como los que realiza, por ejemplo, la mencionada Agrupación de Tráfico.

Esos 15 puestos sin cubrir se distribuyen de la siguiente manera: ocho en Santa Eulària, dos en Formentera, dos en Sant Antoni, dos en el centro penitenciario y una en Sant Josep.

«Hace dos años, se publicó una comisión de servicios para Sant Josep. Se pidieron diez agentes y, antes de que terminara el plazo, habían renunciado ocho y los dos que vinieron estaban arrepentidos», aseguran desde Jucil , donde consideran que esta mala experiencia se sigue teniendo muy en cuenta a día de hoy para publicar nuevas convocatorias de este estilo.

Vida muy cara

De las 123 plazas ofertadas por la Guardia Civil en todo el archipiélago balear, solo se han cubierto 52 y las otras 71 han quedado vacantes. «Dentro de la situación de gravedad de Baleares, Ibiza y Formentera están a la cabeza. El problema es que salvo circunstancias excepcionales como ocurrió hace dos años con el Servicio Fiscal, que vinieron agentes en mandatos forzosos, o el año pasado, con los de la nueva promoción que pasaron a profesionales y querían evitar destinos más inhóspitos, aquí no viene nadie en condiciones normales. Al contrario», lamentan en Jucil.

Además, más de la mitad de las plazas que sí han sido cubiertas, concretamente el 56%, se han conseguido por rotación interna dentro de Baleares, es decir, con agentes que se mudan de una isla a otra del archipiélago.

Este dato también demuestra la enorme dificultad que tiene la Guardia Civil, igual que el resto del mercado laboral pitiuso, para reclutar personal desde la Península, sobre todo por el dramático encarecimiento del mercado de la vivienda, que no se cansa de marcar nuevos y estratosféricos récords cada día que pasa.

La nueva patrullera

Por otra parte, en la asociación todavía desconocen de qué manera se va a dotar de personal a la nueva patrullera llegada a Ibiza desde el País Vasco para hacer labores de vigilancia en el litoral.

En este sentido, en las comunicaciones internas del cuerpo a sus agentes todavía no se han dado detalles sobre esta embarcación, que responde en parte a las peticiones de los guardias civiles, que llevan tiempo pidiendo más medios materiales y humanos, sobre todo debido a la explosión del fenómeno migratorio que se dio el año pasado en las Pitiusas y que continúa muy activo.

De hecho, en la última semana han llegado cuatro pateras a las costas de Ibiza y Formentera con casi un centenar de migrantes a bordo.

«No hemos visto la comisión publicada por ningún sitio. No sabemos si van a mandar tripulación desde fuera», reconocen desde Jucil. Esta nueva patrullera va a dotar de mayor operatividad a la Guardia Civil destacada en las Pitiusas, ya que no tendrán que depender de ninguna embarcación enviada desde Mallorca, pero por el momento se desconoce si ese refuerzo material vendrá acompañado de refuerzo de personal.

La próxima sede de Sa Coma

La única buena noticia para la asociación de guardias civiles es la cuenta atrás para la creación de la sede de la Guardia Civil del Mar, tal y como informó el lunes Diario de Ibiza. «Es el primer paso para tener una plantilla. Si son capaces de atraer a alguien...», dicen desde Jucil.

Y es que la futura residencia del Servicio Marítimo se encuentra en la fase final de su tramitación previa a las obras, hasta el punto de que el Consell ya está evaluando las ofertas que se han presentado al concurso público para reconvertir el pabellón de sa Coma destinado a esta unidad, que tienen un presupuesto de 4,6 millones. La semana pasada se licitó la dirección de estas obras por otros 184.000 euros.

En total, el Consell habilitará 12 viviendas, distribuidas en las tres plantas que tiene el pabellón, donde se prevé alojar a los veinte efectivos previstos para crear la base permanente del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Ibiza. Tras varios años con esta reivindicación, finalmente el pasado mayo se firmó el protocolo entre la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, con el presidente del Consell, Vicent Marí.

Con este acuerdo, la institución insular se compromete a facilitar las viviendas y las instalaciones que permitieran crear esta base permanente. Hasta el momento, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Ibiza solo se presta de manera puntual y con un limitado número de efectivos.

